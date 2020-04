Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bac3df93-a16c-462f-9e84-6ec5f97d73de","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A napokban készül el az a nyomkövető technológia, amely az Európai Unióban egységes mobilalkalmazások kifejlesztését teszi lehetővé a fertőzésveszély kimutatására. A járvánnyal szemben sikeresen védekező ázsiai országok mindegyike segítségül hívta az információtechnológiát, és azt kiterjedt teszteléssel kombinálta. ","shortLead":"A napokban készül el az a nyomkövető technológia, amely az Európai Unióban egységes mobilalkalmazások kifejlesztését...","id":"202016_egyedul_nem_megy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bac3df93-a16c-462f-9e84-6ec5f97d73de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d301cf8-71f1-4352-83cc-42e5cf888f49","keywords":null,"link":"/360/202016_egyedul_nem_megy","timestamp":"2020. április. 16. 13:00","title":"Az egész világ mobilokkal oldaná meg a járványhelyzetet, nálunk erről eddig szó sincs ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be7e3b8-75ce-4b33-b4f7-55161f804fe6","c_author":"Palócz Éva","category":"360","description":"A magyar kormány sem a munkáltatókat nem támogatja kellőképpen a munkaerő megtartásában, sem a munkavállalókat a válság átvészelésében, ami a vállalati szektor nagy részének a megroggya­násával fog járni. A munkahelyek megmentésének a hiánya óriási és alig helyrehozható károkat okozhat.","shortLead":"A magyar kormány sem a munkáltatókat nem támogatja kellőképpen a munkaerő megtartásában, sem a munkavállalókat a válság...","id":"20200415_Palocz_Eva_Most_evtizedekre_eldolhet_a_magyar_gazdasag_sorsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be7e3b8-75ce-4b33-b4f7-55161f804fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd6947b-fe47-46a7-92aa-591520e30850","keywords":null,"link":"/360/20200415_Palocz_Eva_Most_evtizedekre_eldolhet_a_magyar_gazdasag_sorsa","timestamp":"2020. április. 15. 11:01","title":"Palócz Éva: Most évtizedekre eldőlhet a magyar gazdaság sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9be397-8f0b-4301-81a7-5e6f4f421176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üldözött keresztények támogatására létrehozott szervezetnek vége lehet.","shortLead":"Az üldözött keresztények támogatására létrehozott szervezetnek vége lehet.","id":"20200415_Orban_megszuntetheti_a_Hungary_Helps_programot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb9be397-8f0b-4301-81a7-5e6f4f421176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5054de-25f5-4195-bc87-98f5df1cad7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Orban_megszuntetheti_a_Hungary_Helps_programot","timestamp":"2020. április. 15. 18:31","title":"Orbán megszüntetheti a Hungary Helps programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7663dd89-2c69-425a-8a57-2c3a05d7e58b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ilyen válság közepette is hasznos foglalkozni a kultúrával, s az \"utódainknak példaként szolgálhat, hogy tudtunk reagálni a veszélyre\". A MÜPA mellett a filmipart kormánybiztosként irányító szakember beszél a filmes segélyalapról, 100 online tálalt koncert- és előadásvideóról és arról is, hogy fogynak a jövő évi bérletek.","shortLead":"Ilyen válság közepette is hasznos foglalkozni a kultúrával, s az \"utódainknak példaként szolgálhat, hogy tudtunk...","id":"20200415_Kael_Csaba_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7663dd89-2c69-425a-8a57-2c3a05d7e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e214f12e-c09c-4a9b-b099-5ed340edae76","keywords":null,"link":"/360/20200415_Kael_Csaba_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 15. 18:35","title":"Káel Csaba a Home office-ban: \"Az emberek érzékeljék, hogy a fény itt van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A svéd kormányzat nem arra számít, hogy különutas módszerével elkerülheti a járvány eldurvulását, hanem arra, hogy ha jókor és rövid időre léptet életbe szigorú korlátozásokat, akkor azok valóban működni fognak, és közben enyhébb gazdasági károkat okoznak. Az orvosszakma egy részének baja van ezzel az elgondolással.","shortLead":"A svéd kormányzat nem arra számít, hogy különutas módszerével elkerülheti a járvány eldurvulását, hanem arra, hogy ha...","id":"20200415_Svedorszagi_politika_koronavirus_sved_felnottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2628aaed-c60f-41fa-87db-dbc5ec6a2dd4","keywords":null,"link":"/360/20200415_Svedorszagi_politika_koronavirus_sved_felnottek","timestamp":"2020. április. 15. 15:30","title":"Már Svédországban is szigorúbb korlátozásokat követel orvosok egy csoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7cefe5-1244-467e-988a-5736e3fba699","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wear OS-be került újabb funkció a koronavírus-járvány terjedésének csökkentését szolgálja. Nem kötelező, de ajánlott használni.","shortLead":"A Wear OS-be került újabb funkció a koronavírus-járvány terjedésének csökkentését szolgálja. Nem kötelező, de ajánlott...","id":"20200415_kezmosas_google_wear_os_okosora_jarvany_koronavirus_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c7cefe5-1244-467e-988a-5736e3fba699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7292e-4678-43db-ac8e-272603636cda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_kezmosas_google_wear_os_okosora_jarvany_koronavirus_figyelmeztetes","timestamp":"2020. április. 15. 12:03","title":"Irány kezet mosni – már erről is jelzést küldenek a Google-rendszerű okosórák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644b4843-d0eb-4893-a7f5-aaa0718931e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hallgatva az idők szavára, az egyik legismertebb kínai luxustelefon-gyártó már 5G-s készülékekre veszi fel az előrendelést. Sokféle változatban kínálja a telefont, azonban – nem meglepően – egyik sem olcsó.","shortLead":"Hallgatva az idők szavára, az egyik legismertebb kínai luxustelefon-gyártó már 5G-s készülékekre veszi fel...","id":"202004015_8848_titanium_m6_5g_kinai_luxustelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=644b4843-d0eb-4893-a7f5-aaa0718931e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9135da-585a-499b-b87d-57491607ea3a","keywords":null,"link":"/tudomany/202004015_8848_titanium_m6_5g_kinai_luxustelefon","timestamp":"2020. április. 15. 11:03","title":"Ilyen egy valóban luxustelefon Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca76d00-6343-41bd-b171-e1bd0a9ad24a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az országos tiszti főorvossal és munkájával kapcsolatos gifek tűntek fel az Instagram üzenetküldőjében.","shortLead":"Az országos tiszti főorvossal és munkájával kapcsolatos gifek tűntek fel az Instagram üzenetküldőjében.","id":"20200415_muller_cecilia_gif_instagram_operativ_torzs_kijarasi_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca76d00-6343-41bd-b171-e1bd0a9ad24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9d1104-1fa8-4a55-b67d-f4bb0f944e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_muller_cecilia_gif_instagram_operativ_torzs_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 15. 14:03","title":"Müller Cecília és az operatív törzs már az Instagramon is szabályoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]