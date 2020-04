Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90687b0d-cee0-487f-89d8-90106b06e2a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevés dal passzol olyan jól a karanténhoz, mint a You Can't Always Get What You Want.","shortLead":"Kevés dal passzol olyan jól a karanténhoz, mint a You Can't Always Get What You Want.","id":"20200419_A_Rolling_Stones_Zoomon_is_eszelosen_jol_szol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90687b0d-cee0-487f-89d8-90106b06e2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf5317e-8eba-4284-88be-b1f6221afed8","keywords":null,"link":"/elet/20200419_A_Rolling_Stones_Zoomon_is_eszelosen_jol_szol","timestamp":"2020. április. 19. 09:27","title":"A Rolling Stones Zoomon is eszelősen jól szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb 10 magyar halott, 100 ezer ember veszítheti el a munkáját, tömegmészárlás Kanadában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb 10 magyar halott, 100 ezer ember veszítheti el a munkáját, tömegmészárlás Kanadában. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200420_Radar360_Kasler_a_kamaranak_uzent_csokkeno_tendencia_nyugaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5429f199-ef02-4c47-a151-58c9eac76c17","keywords":null,"link":"/360/20200420_Radar360_Kasler_a_kamaranak_uzent_csokkeno_tendencia_nyugaton","timestamp":"2020. április. 20. 08:00","title":"Radar360: Kásler a kamarának üzent, csökkenő tendencia nyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Tusk nagyapját SS-tagnak írták le. Az állítás több sebből vérzik.","shortLead":"Donald Tusk nagyapját SS-tagnak írták le. Az állítás több sebből vérzik.","id":"20200420_Hirhamisitassal_probalta_lejaratni_az_EPelnoket_a_kormanymedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc5400b-b79c-47a0-b63b-96ae3503e2af","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_Hirhamisitassal_probalta_lejaratni_az_EPelnoket_a_kormanymedia","timestamp":"2020. április. 20. 11:14","title":"Hamis fotóval próbálta lejáratni a Néppárt elnökét a kormánymédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c75b11-2cbf-4910-8a4f-ee39a294f47e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem kutatói kimutatták, hogy 98 százalékkal csökkent a lakosság mozgása március eleje, az új koronavírus szigetországi felbukkanása óta az Egyesült Királyságban.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem kutatói kimutatták, hogy 98 százalékkal csökkent a lakosság mozgása március eleje, az új koronavírus...","id":"20200420_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_lakossag_mozgasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58c75b11-2cbf-4910-8a4f-ee39a294f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca621b21-df77-43ce-84e8-7f8078edecac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_lakossag_mozgasa","timestamp":"2020. április. 20. 07:33","title":"Ők betartják: 98%-kal csökkent a brit lakosság mozgása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729ef31f-d899-427c-ae8f-46e59eaaeef3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 1500 tesztet végeztek az állományban.\r

","shortLead":"Eddig 1500 tesztet végeztek az állományban.\r

","id":"20200420_koronavirus_fertozott_magyar_honvedseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=729ef31f-d899-427c-ae8f-46e59eaaeef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab6233e-de10-415e-b36e-b47bf5c6223b","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_fertozott_magyar_honvedseg","timestamp":"2020. április. 20. 13:23","title":"Öt koronavírus-fertőzött van a Magyar Honvédségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványban legsúlyosabban érintett Olaszországnál is több uniós pénzt költhet Magyarország a koronavírus elleni védekezésre.","shortLead":"A járványban legsúlyosabban érintett Olaszországnál is több uniós pénzt költhet Magyarország a koronavírus elleni...","id":"20200419_Szazmilliardok_Magyarorszagnak_koronavirus_elleni_vedekezesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fd44d1-55af-436f-bc67-3704fd53d17b","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Szazmilliardok_Magyarorszagnak_koronavirus_elleni_vedekezesre","timestamp":"2020. április. 19. 20:34","title":"Százmilliárdokat kap Magyarország az EU-tól koronavírus elleni védekezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5887648e-20da-4396-b160-7c3559b9ca82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200419_bill_gates_koronavirus_barabasi_albert_laszlo_hatoanyagok_apple_iphone_se_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5887648e-20da-4396-b160-7c3559b9ca82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9d1425-85f4-4ee5-9d9b-6400dda3e079","keywords":null,"link":"/tudomany/20200419_bill_gates_koronavirus_barabasi_albert_laszlo_hatoanyagok_apple_iphone_se_2020","timestamp":"2020. április. 19. 12:03","title":"Ez történt: elkészült a koronavírus ellen talán hatékony gógyszerek listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a513f2-684e-42c3-8ea8-5cb91cfe7cce","c_author":"Csányi Nikolett - Ballai Vince","category":"elet","description":"Hogyan folyik a távoktatás egy olyan fejlesztő intézményben, amelynek a munkája jórészt a személyes kontaktuson alapul?","shortLead":"Hogyan folyik a távoktatás egy olyan fejlesztő intézményben, amelynek a munkája jórészt a személyes kontaktuson alapul?","id":"20200419_digitalis_oktatas_koronavirus_idejen_a_mozgasjavitoban_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7a513f2-684e-42c3-8ea8-5cb91cfe7cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f6b5f8-0461-49e2-a9d6-c2d5de1bc320","keywords":null,"link":"/elet/20200419_digitalis_oktatas_koronavirus_idejen_a_mozgasjavitoban_video","timestamp":"2020. április. 19. 16:00","title":"\"Nincsenek illúzióink, a személyes kontaktusnál nincs jobb\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]