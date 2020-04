Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6405759-1379-4be8-bfa1-3a16a5c973d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a különadók szabályait részletező kormányrendeletek; készülnek az autógyárak az újraindulásra; nem boldogok a magyar cégek vezetői a kormány eddigi gazdaságpolitikai bejelentései miatt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kijöttek a különadók szabályait részletező kormányrendeletek; készülnek az autógyárak az újraindulásra; nem boldogok...","id":"20200419_Es_akkor_valsag_jarvany_kulonado_gyarak_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6405759-1379-4be8-bfa1-3a16a5c973d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a145c88-e118-4818-bad4-5a59acd3c846","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_Es_akkor_valsag_jarvany_kulonado_gyarak_auto","timestamp":"2020. április. 19. 07:00","title":"És akkor a kormány a válságban sem hagyja az út szélén a magyar focit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5397336d-dc5a-4263-80b9-fdd84320fa90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr több száz métert tehetett meg a sínek között.","shortLead":"A sofőr több száz métert tehetett meg a sínek között.","id":"20200419_Ismet_a_villamossinek_kozott_vesztegelt_egy_auto_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5397336d-dc5a-4263-80b9-fdd84320fa90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274635b6-3872-4d8d-90e3-609dfd6bd5c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200419_Ismet_a_villamossinek_kozott_vesztegelt_egy_auto_Budapesten","timestamp":"2020. április. 19. 15:23","title":"Ismét a villamossínek között vesztegelt egy autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Munkásainak mintegy fele a jövő héttől nem kap fizetést – jelentette be világ legnagyobb szórakoztatóipari vállalata, az amerikai Walt Disney Co. A lépés havi félmilliárd dollár megtakarítást jelent a cégnek, amelyet üzletileg jelentősen sújtott a koronavírusjárvány.","shortLead":"Munkásainak mintegy fele a jövő héttől nem kap fizetést – jelentette be világ legnagyobb szórakoztatóipari vállalata...","id":"20200419_Szazezer_alkalmazottja_fizeteset_allitotta_le_a_Disney","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0131cb96-f1d1-4b27-ac2a-a6c94c541a71","keywords":null,"link":"/kkv/20200419_Szazezer_alkalmazottja_fizeteset_allitotta_le_a_Disney","timestamp":"2020. április. 19. 19:57","title":"Százezer alkalmazottja fizetését állította le a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban komoly éhínség alakulhat ki, ha a fejlett országok nem figyelnek a nehéz helyzetben lévő térségekben élőkre – mondta a Zhvg-nek Diane Holdorf, az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) nevű szervezet élelmezésügyekben illetékes igazgatója. A világtanács magyarországi tagvállalatainak tartott előadása után nyilatkozó igazgató szerint a pandémia elmúltával alaposan megváltozik a világ.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban...","id":"20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba39cd6-c836-44ff-a9af-937c5f759f3f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. április. 19. 13:00","title":"A járvány után minden megváltozhat az élelmiszeriparban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f5795e-b267-4e31-8db6-d3727702cfa2","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha szeretnénk letenni valamit az asztalra életünk során, el kell különítenünk a külvilág igényeit és saját ambícióinkat - javasolja Mark McGuinness kreatív tanácsadó. ","shortLead":"Ha szeretnénk letenni valamit az asztalra életünk során, el kell különítenünk a külvilág igényeit és saját ambícióinkat...","id":"20200419_Elcsuszik_az_erdemi_munkaival_Ismerje_meg_a_tokeletes_napi_rutin_epitokoveit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4f5795e-b267-4e31-8db6-d3727702cfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c745702-0c45-4b89-9bb1-08ca213aa553","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200419_Elcsuszik_az_erdemi_munkaival_Ismerje_meg_a_tokeletes_napi_rutin_epitokoveit","timestamp":"2020. április. 19. 19:15","title":"Elcsúszik az érdemi munkáival? Ismerje meg a tökéletes napi rutin építőköveit!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80537f0d-9162-4d00-a38b-9f46d370b26b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TÖOSZ Pintér Sándornál és a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkáránál érdeklődik. ","shortLead":"A TÖOSZ Pintér Sándornál és a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkáránál érdeklődik. ","id":"20200418_Tiz_kerdesben_fordult_a_kormanyhoz_a_legnagyobb_onkormanyzati_szovetseg_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80537f0d-9162-4d00-a38b-9f46d370b26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a938db6-0730-4994-af17-8f81d683fa97","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Tiz_kerdesben_fordult_a_kormanyhoz_a_legnagyobb_onkormanyzati_szovetseg_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 18. 21:55","title":"Tíz kérdésben fordult a kormányhoz a legnagyobb önkormányzati szövetség a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még lassúzni is lehetett vele. ","shortLead":"Még lassúzni is lehetett vele. ","id":"20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3872e2-aea2-482b-8fbb-8178dd9b37b3","keywords":null,"link":"/elet/20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","timestamp":"2020. április. 19. 11:41","title":"John Krasinski online szalagavatót tartott a buli nélkül maradt diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be971cf3-ba63-4e0d-8aa5-c41d4fc4b335","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy neve elhallgatását kérő, de az Apple ügyeire állítólag jól rálátó forrás kiterítette a cég összes kártyáját, vagyis elárulta, mi mindennel készülnek az év hátralévő részére. Eközben egy megbízható szivárogtató az iPhone 12 kinézetéről posztolt egy érdekes képet.","shortLead":"Egy neve elhallgatását kérő, de az Apple ügyeire állítólag jól rálátó forrás kiterítette a cég összes kártyáját, vagyis...","id":"20200420_apple_iPad_homepod_iphone_12_airtag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be971cf3-ba63-4e0d-8aa5-c41d4fc4b335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23318125-164f-4725-83b7-6cdfff63c41a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_apple_iPad_homepod_iphone_12_airtag","timestamp":"2020. április. 20. 15:17","title":"Szakíthatott a trendekkel az Apple, amikor az iPhone 12-t tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]