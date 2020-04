Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a12ffaa-14ee-4c47-8b51-ad585293b711","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte már a 3 milliót közelíti a fertőzöttek száma. ","shortLead":"Világszerte már a 3 milliót közelíti a fertőzöttek száma. ","id":"20200426_200_ezer_felett_a_halottak_szama__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a12ffaa-14ee-4c47-8b51-ad585293b711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6f3af7-1b0e-4b44-8afd-2dac0f16930f","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_200_ezer_felett_a_halottak_szama__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 26. 08:56","title":"200 ezer felett a halottak száma - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c45383-bc0e-4c0e-a336-c390c2339417","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bécsből indulnának járatok néhány városba.","shortLead":"Bécsből indulnának járatok néhány városba.","id":"20200424_Majus_1tol_ujraindul_es_meg_olcsobb_lesz_a_Wizz_Air","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c45383-bc0e-4c0e-a336-c390c2339417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984847a4-eb73-4d6d-a6b4-e9dab238e2d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Majus_1tol_ujraindul_es_meg_olcsobb_lesz_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. április. 24. 14:07","title":"Május 1-től újraindul és még olcsóbb lesz a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6030-f9c0-4796-96d1-1562955041c6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A világon napok óta Oroszországban emelkedik a leggyorsabban a koronavírussal fertőzöttek száma. Akadnak, akik szerint Moszkva lehet az újabb New York, míg az optimisták úgy vélik, a tesztelés beindulása miatt lett hirtelen sok vírushordozó.","shortLead":"A világon napok óta Oroszországban emelkedik a leggyorsabban a koronavírussal fertőzöttek száma. Akadnak, akik szerint...","id":"202017__oroszorszag__elszabadulo_jarvany__nyitott_templomok__robbanasveszely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6030-f9c0-4796-96d1-1562955041c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8257f7-1606-412d-b154-8039b50439e6","keywords":null,"link":"/360/202017__oroszorszag__elszabadulo_jarvany__nyitott_templomok__robbanasveszely","timestamp":"2020. április. 25. 08:15","title":"Putyin elszámolta magát a vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a9e5ef-bf96-4a84-8fbc-bcfb502ddec0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság kimenetelét. Negyedikként Varga Mihály, a KÉSZ-csoport alapítója írja le, milyen változásokra és kihívásokra számít. ","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság...","id":"20200425_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Varga_Mihaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3a9e5ef-bf96-4a84-8fbc-bcfb502ddec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a692fa48-18d7-43a1-a513-d3835d94b093","keywords":null,"link":"/360/20200425_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Varga_Mihaly","timestamp":"2020. április. 25. 16:00","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c77c1d-3397-4022-997f-49fde989a9e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Előbb Amerikában és Berlinben kapcsolják vissza a gyártósorokat, aztán jöhetnek az európai üzemek is.","shortLead":"Előbb Amerikában és Berlinben kapcsolják vissza a gyártósorokat, aztán jöhetnek az európai üzemek is.","id":"20200424_bmw_gyar_ujraindulas_koronavirus_kenyszerszunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c77c1d-3397-4022-997f-49fde989a9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaf7d57-289b-4b80-9fe3-fc1bc8cde5fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200424_bmw_gyar_ujraindulas_koronavirus_kenyszerszunet","timestamp":"2020. április. 24. 21:30","title":"Két hónap kényszerszünet után májusban újraindul a termelés a BMW-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A mai klímasztrájkra 27 ország részvételével egy 24 órás körkapcsolásos globális élő közvetítéssel készül a Fridays for Future. ","shortLead":"A mai klímasztrájkra 27 ország részvételével egy 24 órás körkapcsolásos globális élő közvetítéssel készül a Fridays for...","id":"20200424_Online_sztrajkol_a_vilag_az_elheto_jovoert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b40425d-d82d-49d1-ac30-463f8ca35ccb","keywords":null,"link":"/zhvg/20200424_Online_sztrajkol_a_vilag_az_elheto_jovoert","timestamp":"2020. április. 24. 12:25","title":"Online sztrájkol a világ az élhető jövőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933a0c8a-4b26-4d45-8773-53b4cb87035c","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Későn eszmélt és elégtelenül reagált a járványra – hibáztatják sokan a baloldali kormánykoalíciót Spanyolországban, ahol a halottak lakossághoz viszonyított aránya a legmagasabb Európában.","shortLead":"Későn eszmélt és elégtelenül reagált a járványra – hibáztatják sokan a baloldali kormánykoalíciót Spanyolországban...","id":"202017__spanyolorszag_es_avirus__hibernalt_gazdasag__bizonytalansag__spanyol_hatha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=933a0c8a-4b26-4d45-8773-53b4cb87035c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e627cdd-8a33-4334-a5e4-347683ba7044","keywords":null,"link":"/360/202017__spanyolorszag_es_avirus__hibernalt_gazdasag__bizonytalansag__spanyol_hatha","timestamp":"2020. április. 24. 15:10","title":"Spanyolország későn ébredt rá a járvány veszélyére, és most versenyt fut az idővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654af465-d540-402d-955c-a639fd4edfa3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ugyanolyan hitelesen játszott maffiózókat, csavargókat, gyilkosokat, mint nyugállományú vak katonatisztet, bűnüldözőt, könyörtelen kaszinótulajdonost, vagy \"Dr. Halált\", III. Richárdot, Heródes királyt. Sőt még magát az ördögöt is megelevenítette.\r

\r

","shortLead":"Ugyanolyan hitelesen játszott maffiózókat, csavargókat, gyilkosokat, mint nyugállományú vak katonatisztet, bűnüldözőt...","id":"20200425_Ma_80_eves_Al_Pacino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654af465-d540-402d-955c-a639fd4edfa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a468ec32-640e-4fbd-b3d8-b48fdc95cde9","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Ma_80_eves_Al_Pacino","timestamp":"2020. április. 25. 12:33","title":"Ma 80 éves Al Pacino","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]