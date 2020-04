Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Naprendszeren kívülről származó 2I/Borisov a tudósok szerint nem egy szokványos üstökös, összetétele eltér a Naprendszerünkben keletkezett üstökösökétől.","shortLead":"A Naprendszeren kívülről származó 2I/Borisov a tudósok szerint nem egy szokványos üstökös, összetétele eltér...","id":"20200425_2i_borisov_ustokos_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f2625d-4a2d-4d0c-a03e-c0d6817d2482","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_2i_borisov_ustokos_tanulmany","timestamp":"2020. április. 25. 14:03","title":"\"Egy sötét és hideg helyről érkezett hóember\" a Naprendszerünkön kívülről berepült üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3028ec6b-198d-4f64-92f8-5dad3fbb6e75","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külföldre szállított termékeknek március vége óta kínai engedélyt is kellett szerezniük, erre immár nincs szükség, ha az adott terméknek a célországban van engedélye.","shortLead":"A külföldre szállított termékeknek március vége óta kínai engedélyt is kellett szerezniük, erre immár nincs szükség, ha...","id":"20200426_Kina_hazai_engedelyezes_nelkul_is_exportal_jarvanyeszkozoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3028ec6b-198d-4f64-92f8-5dad3fbb6e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f88766a-135a-49f0-a6f7-d27552c126b2","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Kina_hazai_engedelyezes_nelkul_is_exportal_jarvanyeszkozoket","timestamp":"2020. április. 26. 12:45","title":"Kína hazai engedélyezés nélkül is exportál járványeszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff707dfe-13ad-469c-b957-d1f272126c67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Noha szakpolitikai szinten jó az együttműködés a kormány és Budapest között, mégis nehéz idők várnak a tömegközlekedésre - állítja az állam fővárosi fejlesztéseit koordináló BFK vezérigazgatója. Intézkedéseket kell hozni, hogy az autós forgalom ne szökjön az egekbe, hisz \"az emberek az egyéni közlekedés felé fognak elmozdulni\", a munkával kapcsolatos szokások pedig gyökeresen átalakulnak - véli Vitézy.","shortLead":"Noha szakpolitikai szinten jó az együttműködés a kormány és Budapest között, mégis nehéz idők várnak...","id":"20200426_Vitezy_David_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff707dfe-13ad-469c-b957-d1f272126c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03d76f1-d162-405e-b272-f20d640ad1ef","keywords":null,"link":"/360/20200426_Vitezy_David_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 26. 18:40","title":"Vitézy Dávid a Home office-ban: \"Négyzetméterek milliói fognak átvándorolni irodából lakássá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"50 darab 50 ezer forintos és 25 darab 100 ezer forintos állampapír-utalványt sorsolnak ki azok között, akik június 30-ig online, az Ügyfélkapun keresztül nyitnak értékpapírszámlát az államkincstárnál.","shortLead":"50 darab 50 ezer forintos és 25 darab 100 ezer forintos állampapír-utalványt sorsolnak ki azok között, akik június...","id":"20200426_Uj_allami_jarvanynyeremenyjatek_indul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85392aff-39e2-463f-9eb9-0a4f7a750dfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Uj_allami_jarvanynyeremenyjatek_indul","timestamp":"2020. április. 26. 08:24","title":"Új állami járvány-nyereményjáték indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9975c921-0f1d-46f8-a88d-eb523e405ecb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László Imre, a DK egészségügyi szakpolitikusa, a Szent Imre kórház volt igazgatója a Magyar Hang írásásra reagált, amely szerint száz fekvőbetegnél és negyven kórházi dolgozónál mutatták ki a koronavírust a Szent Imre kórházban.","shortLead":"László Imre, a DK egészségügyi szakpolitikusa, a Szent Imre kórház volt igazgatója a Magyar Hang írásásra reagált...","id":"20200425_DK_A_kormany_felelossege_hogy_100_beteg_es_40_dolgozo_betegedhetett_meg_a_Szent_Imre_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9975c921-0f1d-46f8-a88d-eb523e405ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6bf077-f828-4483-812d-bcb1c98db5c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_DK_A_kormany_felelossege_hogy_100_beteg_es_40_dolgozo_betegedhetett_meg_a_Szent_Imre_korhazban","timestamp":"2020. április. 25. 17:03","title":"DK: A kormány felelőssége, hogy 100 beteg és 40 dolgozó betegedhetett meg a Szent Imre kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2215ad8-b9a9-41c9-83de-e10c26a68b2f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gazdaság nyáron talpra állhat, ha a következő két hónapban újraindítják a koronavírus-járvány miatt leállított termelést - jelentette ki Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter vasárnap a Fox televíziónak adott interjújában.","shortLead":"Az amerikai gazdaság nyáron talpra állhat, ha a következő két hónapban újraindítják a koronavírus-járvány miatt...","id":"20200426_Az_USA_hivatalosan_arra_keszul_hogy_nyaron_mar_talpra_all_a_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2215ad8-b9a9-41c9-83de-e10c26a68b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c99458-d1bd-4d5b-92c9-d728ea4c8253","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Az_USA_hivatalosan_arra_keszul_hogy_nyaron_mar_talpra_all_a_gazdasag","timestamp":"2020. április. 26. 20:39","title":"Az USA hivatalosan arra készül, hogy nyáron már talpra áll a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb36350-2497-4fa3-879c-3428f323aa76","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A ma megoldásai a holnap problémáivá válhatnak – figyelmeztetnek környezetvédők, akik szerint a koronavírus elleni védekezéshez nélkülözhetetlen arcmaszkok és gumikesztyűk egyre nagyobb számban hevernek az utcákon és mossák őket partra szemétként a tengerek. ","shortLead":"A ma megoldásai a holnap problémáivá válhatnak – figyelmeztetnek környezetvédők, akik szerint a koronavírus elleni...","id":"202017__kesztyuk_es_maszkok__veszelyes_hulladek__plasztikreneszansz__a_cel_szemetesiti_azeszkozt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccb36350-2497-4fa3-879c-3428f323aa76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be924851-adb8-4364-b986-7ddddb29c137","keywords":null,"link":"/360/202017__kesztyuk_es_maszkok__veszelyes_hulladek__plasztikreneszansz__a_cel_szemetesiti_azeszkozt","timestamp":"2020. április. 26. 15:30","title":"Baj lehet a használt maszkokból és kesztyűkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0098fa-36e6-4e0b-9289-5666c5c9366f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban már 50 ezer áldozata van a betegségnek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban már 50 ezer áldozata van a betegségnek.","id":"20200425_Jarvany_Mar_a_200_ezret_surolja_a_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0098fa-36e6-4e0b-9289-5666c5c9366f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506fc880-297a-42de-98fa-013390806e8d","keywords":null,"link":"/vilag/20200425_Jarvany_Mar_a_200_ezret_surolja_a_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. április. 25. 08:21","title":"Járvány: Már a 200 ezret súrolja a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]