[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tb-alapoknak három héten belül le kell adniuk a költségvetési terveiket, a kormány által korábban bejelentett extra járandóságról azonban még nincs elfogadott jogszabály. ","shortLead":"A tb-alapoknak három héten belül le kell adniuk a költségvetési terveiket, a kormány által korábban bejelentett extra...","id":"20200429_Megsem_lesz_13_havi_nyugdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2221e0-272a-4886-9530-74aa8fce1e19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Megsem_lesz_13_havi_nyugdij","timestamp":"2020. április. 29. 12:43","title":"Egyelőre nem látszik a jövő évi költségvetésben a 13. havi nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt őszig semmilyen sportrendezvényt nem engedélyeznek, jelentette be Edouard Philippe miniszterelnök.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt őszig semmilyen sportrendezvényt nem engedélyeznek, jelentette be Edouard Philippe...","id":"20200428_koronavirus_foci_francia_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5726ff1-0459-41a7-ae24-bb070ae2c09f","keywords":null,"link":"/sport/20200428_koronavirus_foci_francia_bajnoksag","timestamp":"2020. április. 28. 18:01","title":"Lefújták a francia bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta keringenek már az interneten azok a felvételek, melyeken különös, repülő objektumok láthatók. A videókat most az amerikai védelmi minisztérium is kiadta, jelezvén, hogy valóban azonosítatlan repülő tárgyakról van szó.","shortLead":"Évek óta keringenek már az interneten azok a felvételek, melyeken különös, repülő objektumok láthatók. A videókat most...","id":"20200428_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5149246-33dc-4e4d-bcc3-8d549d8c70a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy","timestamp":"2020. április. 28. 15:03","title":"Közzétett három videót a Pentagon, hivatalosan is ufók vannak rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2356ad99-7a48-40c8-b3fb-08a8d8f16888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este Facebook-oldalán jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy az egészségügy felkészült a tömeges megbetegedések kezelésére is, ezért a kormány változtat a kijárási korlátozásokon. Mivel Budapest gócpontnak számít, a fővárosban és környékén fennmaradnak a kijárási korlátozások, vidéken viszont enyhítenek. Az intézkedések részleteit Gulyás Gergely miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ismertetik a kormányinfón.

","shortLead":"Szerda este Facebook-oldalán jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy az egészségügy felkészült a tömeges...","id":"20200430_kormanyinfo_Gulyas_Gergely_kijarasi_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2356ad99-7a48-40c8-b3fb-08a8d8f16888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2401ca41-4011-47f4-b6cb-c784229bd727","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_kormanyinfo_Gulyas_Gergely_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 30. 10:19","title":"Kormányinfó: májustól újra lehet orvoshoz menni, az iskolák zárva maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75df73a-94ca-4bfb-927d-26f9ac6abb7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy youtuber összegyűjtötte az elmúlt évek iPhone-jait, hogy kiderüljön, hasonló igénybevétel mellett melyik meddig bírja egy feltöltéssel.","shortLead":"Egy youtuber összegyűjtötte az elmúlt évek iPhone-jait, hogy kiderüljön, hasonló igénybevétel mellett melyik meddig...","id":"20200429_apple_iphone_se_2_akkumulator_teszt_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e75df73a-94ca-4bfb-927d-26f9ac6abb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62dd4e5-86fc-40f8-bad6-d0dc806fa3ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_apple_iphone_se_2_akkumulator_teszt_video","timestamp":"2020. április. 29. 18:18","title":"Megmérték, meddig bírja az új iPhone SE akkumulátora az Apple többi telefonjához képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333cea60-4447-45ee-988d-59b37df74751","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány a kormányközeli cégeket sem kíméli, az pedig nem meglepő, hogy Orbán Viktor gyorsan a mentésükre siet: a következő hónapokban több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló üzletemberek.","shortLead":"A koronavírus-járvány a kormányközeli cégeket sem kíméli, az pedig nem meglepő, hogy Orbán Viktor gyorsan a mentésükre...","id":"20200429_Oligarchacegeknek_a_jarvanyban_is_jar_a_penz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333cea60-4447-45ee-988d-59b37df74751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1f4016-8b5c-4c50-831f-9c9d7b8c0d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Oligarchacegeknek_a_jarvanyban_is_jar_a_penz","timestamp":"2020. április. 29. 14:11","title":"Oligarchacégekhez a járvány alatt is folyik a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy szaktekintélyű kínai kutatók szerint igen nagy a valószínűsége, hogy a koronavírus a jövőben szezonálissá válik.","shortLead":"Nagy szaktekintélyű kínai kutatók szerint igen nagy a valószínűsége, hogy a koronavírus a jövőben szezonálissá válik.","id":"20200429_kinai_kutatok_koronavirus_jarvany_influenza_szezonalis_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5e83e7-0ad4-48a1-949f-a3d523601677","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_kinai_kutatok_koronavirus_jarvany_influenza_szezonalis_betegseg","timestamp":"2020. április. 29. 08:33","title":"Kínai kutatók szerint nagyon valószínű, hogy a koronavírus minden évben vissza fog térni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ugyan az Alkotmánybíróság egyszer már megsemmisítette ezt a rendelkezést, Pintér Sándor most újra megpróbálkozik ennek bevezetésével. Orbán azt ígérte a hét elején, mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor az államtól. Ehhez viszont valószínűleg fel kell pörgetni a közmunkaprogramot is.","shortLead":"Ugyan az Alkotmánybíróság egyszer már megsemmisítette ezt a rendelkezést, Pintér Sándor most újra megpróbálkozik ennek...","id":"20200429_Kizarnak_a_kozmunkabol_akinek_rendezetlen_az_udvara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450ed3a0-0363-4deb-b17c-a68b23558cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Kizarnak_a_kozmunkabol_akinek_rendezetlen_az_udvara","timestamp":"2020. április. 29. 12:53","title":"Kizárnák a közmunkából, akinek rendezetlen az udvara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]