[{"available":true,"c_guid":"44166003-00ad-4d25-bdae-e0ce4cb1be2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fogvatartottak szabadon engedésével a koronavírus terjedését akarják megakadályozni a túlzsúfolt intézményekben.","shortLead":"A fogvatartottak szabadon engedésével a koronavírus terjedését akarják megakadályozni a túlzsúfolt intézményekben.","id":"20200502_Tizezer_rabot_engedtek_szabadon_a_Fulopszigeteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44166003-00ad-4d25-bdae-e0ce4cb1be2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b743e343-43c6-4a03-8a27-098b3eb2a961","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Tizezer_rabot_engedtek_szabadon_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2020. május. 02. 20:35","title":"Tízezer rabot engedtek szabadon a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Újra lehet majd sportversenyeket és -edzéseket is tartani hétfőtől, legyen szó akár profi-, amatőr-, szabadidős- vagy tömegsport-eseményekről. Csak nézőket nem szabad beengedni.","shortLead":"Újra lehet majd sportversenyeket és -edzéseket is tartani hétfőtől, legyen szó akár profi-, amatőr-, szabadidős- vagy...","id":"20200503_Hetfotol_ujra_lehet_sportversenyeket_tartani__nezok_nelkul_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60415488-63f1-4fdd-afef-c5ef9035448b","keywords":null,"link":"/sport/20200503_Hetfotol_ujra_lehet_sportversenyeket_tartani__nezok_nelkul_koronavirus","timestamp":"2020. május. 03. 09:17","title":"Hétfőtől újra lehet sportversenyeket tartani - nézők nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34a4c85-ebcc-4457-8fea-9a4c9f0abf8b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány és a körülötte sertepertélő média ismét nem bírja ki Soros nélkül. Nincs nap, hogy ne jelenjen meg újabb vádpont a milliárdos ellen. Muszáj volt a hvg360-nak a Duma Aktuál titkos archívumából elővenni az egyetlen valódi, bizonyító erejű dokumentumot, ami lerántja a leplet Soros György minden mesterkedéséről a vizilónyúzótábortól a nyíregyházi tájszólásig.","shortLead":"A kormány és a körülötte sertepertélő média ismét nem bírja ki Soros nélkül. Nincs nap, hogy ne jelenjen meg újabb...","id":"20200502_Duma_Aktual_Soros_ugynokei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b34a4c85-ebcc-4457-8fea-9a4c9f0abf8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75aa89a-f546-43dc-844d-a12a6a46bca0","keywords":null,"link":"/360/20200502_Duma_Aktual_Soros_ugynokei","timestamp":"2020. május. 02. 18:00","title":"Duma Aktuál: Soros György ügynökei - az egyetlen \"igazi\" dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak kórházban használják a kísérleti gyógyszert.","shortLead":"Csak kórházban használják a kísérleti gyógyszert.","id":"20200502_Engedelyeztek_a_Remdesivirt_a_koronavirus_ellen_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e23a07-4731-487e-92a2-3580c4ac438c","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Engedelyeztek_a_Remdesivirt_a_koronavirus_ellen_Amerikaban","timestamp":"2020. május. 02. 08:08","title":"Engedélyezték a Remdesivirt a koronavírus ellen Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34980b4-06ff-4bec-8fb1-ed3f871ee3f7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Van, akiből a pozitív terhességi teszt hozza elő a ragadozót, van, aki pedig csak a szülést követő napokban kezdi érezni a „ha valaki egy ujjal is hozzányúl…!” érzését. Akárhogy történik is, az anyai ösztön várja, hogy előbújhasson, és védelmezhesse, szerethesse, táplálhassa a kis porontyot. Vida Ágnes babapszichológus írása anyák napjára.","shortLead":"Van, akiből a pozitív terhességi teszt hozza elő a ragadozót, van, aki pedig csak a szülést követő napokban kezdi...","id":"20200503_Az_anyatigris_szuletese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d34980b4-06ff-4bec-8fb1-ed3f871ee3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0738c7-ac11-425b-bd80-3336c8ee7a7d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200503_Az_anyatigris_szuletese","timestamp":"2020. május. 03. 18:15","title":"Az anyatigris születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 4-től az utasoknak és a kalauzoknak is kötelező a maszk a vonatokon. ","shortLead":"Május 4-től az utasoknak és a kalauzoknak is kötelező a maszk a vonatokon. ","id":"20200501_mav_maszk_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ea3529-2013-4fdf-ae45-06d093f62ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_mav_maszk_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. május. 01. 20:21","title":"MÁV: A vonatokon is kötelező az arc eltakarása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a745e8-fd23-458d-b695-7a49034164de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint \"elnökféle\" van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt eltűnt hazánk nevéből.","shortLead":"A főpolgármester szerint \"elnökféle\" van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt eltűnt hazánk nevéből.","id":"20200502_Karacsony_GergelyGoncz_Arpad_mutatta_meg_a_koztarsasag_jobbik_arcat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a745e8-fd23-458d-b695-7a49034164de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cc541f-23de-48af-98b0-e9496f9d5f47","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Karacsony_GergelyGoncz_Arpad_mutatta_meg_a_koztarsasag_jobbik_arcat","timestamp":"2020. május. 02. 20:49","title":"Karácsony Gergely: Göncz Árpád mutatta meg a köztársaság jobbik arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e58d76-b4ad-4464-ba26-202ce106c5a1","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az MNB kétszeresen volt elnökét a rendszerváltás az akkor meg is szűnő Országos Tervhivatal államtitkáraként érte. A HVG 1989 júniusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Az MNB kétszeresen volt elnökét a rendszerváltás az akkor meg is szűnő Országos Tervhivatal államtitkáraként érte...","id":"20200502_Rendszervaltok30__Suranyi_Gyorgy_Orszagos_Tervhivatal_allamtitkara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07e58d76-b4ad-4464-ba26-202ce106c5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b834c1-8b50-4c15-bdc0-50b5a788a54b","keywords":null,"link":"/360/20200502_Rendszervaltok30__Suranyi_Gyorgy_Orszagos_Tervhivatal_allamtitkara","timestamp":"2020. május. 02. 14:00","title":"Rendszerváltók30 – Surányi György: A legbüszkébb a Bokros Lajossal írt könyvemre vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]