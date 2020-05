Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82069663-33ca-42bf-a156-f252366f6415","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A vád szerint Tom Thabane, Lesotho miniszterelnök tudtával második felesége ölethette meg első feleségét. A politikus nem akar távozni a hatalomból, inkább az utcára küldte a katonaságot.","shortLead":"A vád szerint Tom Thabane, Lesotho miniszterelnök tudtával második felesége ölethette meg első feleségét. A politikus...","id":"202018_tom_thabane_lesotho_gyanusitott_kormanyfoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82069663-33ca-42bf-a156-f252366f6415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede1b46b-55db-4ee4-95e0-2cc240021a4f","keywords":null,"link":"/360/202018_tom_thabane_lesotho_gyanusitott_kormanyfoje","timestamp":"2020. május. 04. 16:00","title":"A hadsereggel védi magát a felesége meggyilkolásával vádolt lesothói kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18817f62-c2a2-4dd3-8cbf-c88fbcb6dbce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megtalálták náluk a rablásnál használt fegyvereket és ruhákat is. 14 millió dollárt vittek el egy pénzszállítóból.","shortLead":"Megtalálták náluk a rablásnál használt fegyvereket és ruhákat is. 14 millió dollárt vittek el egy pénzszállítóból.","id":"20200506_Elkaptak_Chileben_hat_embert_az_evszazad_rablasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18817f62-c2a2-4dd3-8cbf-c88fbcb6dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bddd5b1-6b06-4796-89d4-58cca4a6071a","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_Elkaptak_Chileben_hat_embert_az_evszazad_rablasa_miatt","timestamp":"2020. május. 06. 06:10","title":"Elkaptak Chilében hat embert az \"évszázad rablása\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb66fd72-453c-44bb-b166-e13a5c50a450","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A szokottnál is kétségbeesettebb hívások, szaporodó új jelentkezők, folyamatosan csörgő telefonok – a kijárási korlátozások bevezetése óta kivétel nélkül hasonló jelenségekről számoltak be a bántalmazott nőknek létrehozott magyarországi segélyvonalak munkatársai. Bár teljes kijárási tilalom nincs, a vidék pedig ki is nyitott, a koronavírus-járvány Magyarországon a szokásosnál is nehezebb helyzetbe hozta a segítségre szoruló áldozatokat. Az Isztambuli Egyezmény ratifikálását viszont éppen a veszélyhelyzet alatt utasította el az Országgyűlés. ","shortLead":"A szokottnál is kétségbeesettebb hívások, szaporodó új jelentkezők, folyamatosan csörgő telefonok – a kijárási...","id":"20200506_karanten_bantalmazas_kapcsolati_eroszak_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb66fd72-453c-44bb-b166-e13a5c50a450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9567dd9f-7926-4283-9e47-5002cd7e40ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_karanten_bantalmazas_kapcsolati_eroszak_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 11:10","title":"Családi erőszak karanténban: veszélyes emelkedésre figyelmeztetnek a szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42faeeb7-ac6d-4d4d-9211-fd18b6a532c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két azonnali kérdésre válaszolt Kásler Miklós miniszter a parlamentben. A szocialista Bangóné Borbély Ildikó által elmondott személyes történeteket a képviselő írói munkásságának tartja. ","shortLead":"Két azonnali kérdésre válaszolt Kásler Miklós miniszter a parlamentben. A szocialista Bangóné Borbély Ildikó által...","id":"20200504_kasler_miklos_emmi_egeszsegugy_koronavirus_jarvany_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42faeeb7-ac6d-4d4d-9211-fd18b6a532c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17dbe5d-3a2d-4c29-baa5-89d49a535637","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kasler_miklos_emmi_egeszsegugy_koronavirus_jarvany_parlament","timestamp":"2020. május. 04. 16:12","title":"Kásler: 39 egészségügyi dolgozót kezeltek kórházban koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126e2cd-3479-4714-a5bb-8499292c8678","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A múlt héten Németországban kapta el a vírust 200 romániai vendégmunkás.","shortLead":"A múlt héten Németországban kapta el a vírust 200 romániai vendégmunkás.","id":"20200504_romaniai_munkasok_tomeges_fertozes_hollandia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6126e2cd-3479-4714-a5bb-8499292c8678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8a9c60-3e77-4b6c-8a1b-bfbd4214c3a5","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_romaniai_munkasok_tomeges_fertozes_hollandia","timestamp":"2020. május. 04. 14:24","title":"Tömegesen fertőződtek meg koronavírussal a vendégmunkások egy holland húsüzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da11c51d-a896-4632-9202-cc58658e8126","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már előzetes regisztrációval sem lehet bemenni a Füvészkertbe.","shortLead":"Már előzetes regisztrációval sem lehet bemenni a Füvészkertbe.","id":"20200504_fuveszkert_bezaras_zarva_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da11c51d-a896-4632-9202-cc58658e8126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08ed048-c86f-4e5e-90c4-b90c5779a025","keywords":null,"link":"/elet/20200504_fuveszkert_bezaras_zarva_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 16:42","title":"Újra bezárt a Füvészkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fbc34-0ca0-4de5-8c82-119c651ebb1f","c_author":"","category":"itthon","description":"Kollégánk Kényszerpálya címmel forgatott dokumentumfilmet egy pályaelhagyó újságíróról. Szerdától látható a hvg.hu-n. ","shortLead":"Kollégánk Kényszerpálya címmel forgatott dokumentumfilmet egy pályaelhagyó újságíróról. Szerdától látható a hvg.hu-n. ","id":"20200505_Kenyszerpalya_teaser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fbc34-0ca0-4de5-8c82-119c651ebb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e4adbd-61e0-458e-a3fa-0da55365591e","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Kenyszerpalya_teaser","timestamp":"2020. május. 05. 16:15","title":"Újságíróból lett programozó, miután kirúgták a fideszessé vált Hír Tv-től ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban igyekszik megbújni. Hogy aztán vigye az adatokat.","shortLead":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban...","id":"20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c569ab-635f-4f63-8427-eea2e4b89de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","timestamp":"2020. május. 05. 17:03","title":"Veszélyes új vírus terjed az Androidon, elég alattomosan támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]