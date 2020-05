Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Harminchétezerrel kevesebb új autó kerülhet az utakra idén Magyarországon, mint amennyit eddig vártak.","shortLead":"Harminchétezerrel kevesebb új autó kerülhet az utakra idén Magyarországon, mint amennyit eddig vártak.","id":"20200504_autok_auto_forgalom_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defa112c-3f30-4f11-a6ec-90e2d86ac0eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_autok_auto_forgalom_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 04. 18:06","title":"Feleannyi új személyautót helyeztek forgalomba áprilisban, mint tavaly ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42faeeb7-ac6d-4d4d-9211-fd18b6a532c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két azonnali kérdésre válaszolt Kásler Miklós miniszter a parlamentben. A szocialista Bangóné Borbély Ildikó által elmondott személyes történeteket a képviselő írói munkásságának tartja. ","shortLead":"Két azonnali kérdésre válaszolt Kásler Miklós miniszter a parlamentben. A szocialista Bangóné Borbély Ildikó által...","id":"20200504_kasler_miklos_emmi_egeszsegugy_koronavirus_jarvany_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42faeeb7-ac6d-4d4d-9211-fd18b6a532c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17dbe5d-3a2d-4c29-baa5-89d49a535637","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kasler_miklos_emmi_egeszsegugy_koronavirus_jarvany_parlament","timestamp":"2020. május. 04. 16:12","title":"Kásler: 39 egészségügyi dolgozót kezeltek kórházban koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök szerint bár a korlátozásoknak rövidesen vége, a nyári üdülés biztosan nem olyan lesz, mint a járvány előtt.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök szerint bár a korlátozásoknak rövidesen vége, a nyári üdülés biztosan nem olyan lesz...","id":"20200505_emmanuel_macron_franciaorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a1f468-69ac-4a2b-b944-adb037fb5ebd","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_emmanuel_macron_franciaorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 05. 16:48","title":"Erősen korlátozzák majd, hova utazhatnak nyáron a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon, a fertőzöttek száma 46-tal emelkedett. Közben világszerte már 257 ezer fölé emelkedett a halálos áldozatok száma. Olvassa el itt a legfontosabb híreket a járványról percről percre.","shortLead":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon, a fertőzöttek száma 46-tal emelkedett. Közben világszerte már...","id":"20200506_koronavirus_jarvany_fertozes_majus_6_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dab1fe-afd9-4f60-9992-2134d0a755e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_koronavirus_jarvany_fertozes_majus_6_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 06. 07:55","title":"Már 373 áldozata van a járványnak Magyarországon, 3,66 millió fertőzött világszerte – koronavírus-hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9c025c-3a98-4d32-aeba-e7c776565533","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki, ha nem Tom Cruise legyen az első színész, aki az űrben csinál filmet? Megtalálta a projekthez a megfelelő cimborát is. ","shortLead":"Ki, ha nem Tom Cruise legyen az első színész, aki az űrben csinál filmet? Megtalálta a projekthez a megfelelő cimborát...","id":"20200505_Tom_Cruise_a_vilagurben_szeretne_uj_mozifilmet_forgatni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea9c025c-3a98-4d32-aeba-e7c776565533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b0bdb4-eb4e-45c6-9b0b-9eb239084276","keywords":null,"link":"/kultura/20200505_Tom_Cruise_a_vilagurben_szeretne_uj_mozifilmet_forgatni","timestamp":"2020. május. 05. 10:15","title":"Tom Cruise a világűrben szeretne új mozifilmet forgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb8552d-4e52-4b17-be77-8837f8fdbbbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt idén csak online gyűlnek össze az Apple fejlesztői, és most már azt is tudni, mikor.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt idén csak online gyűlnek össze az Apple fejlesztői, és most már azt is tudni, mikor.","id":"20200505_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_idopont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb8552d-4e52-4b17-be77-8837f8fdbbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d36ac6-1c6e-4302-a04a-2307e143071e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_idopont","timestamp":"2020. május. 05. 20:15","title":"Bemondta az Apple, mikor tartják meg a netes WWDC fejlesztői konferenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd04bf2-bfa6-47f4-b02e-ac692d5b4e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció vezetője szerint az elmúlt napokban tett nyilatkozatai után nincs miért tisztelni Kövér László házelnököt.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció vezetője szerint az elmúlt napokban tett nyilatkozatai után nincs miért tisztelni Kövér László...","id":"20200504_gyurcsany_ferenc_kover_laszlo_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efd04bf2-bfa6-47f4-b02e-ac692d5b4e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fba24b6-1438-4771-9851-91e8b9d7117b","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_gyurcsany_ferenc_kover_laszlo_parlament","timestamp":"2020. május. 04. 17:59","title":"Gyurcsány Kövérnek: \"Ez náci, sztálinista beszéd és gondolkodásmód\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91c5b3e-8c62-4653-9d71-91f28c92ca79","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha egy társadalom a leszakadó rétegeket magára hagyja, az a saját problémájává válik - mondja Oszkó Péter. Az egykori pénzügyminiszter és kockázatitőke-befektető ennek ellenére nem hisz abban, hogy megváltozna a kapitalizmus, vagy az emberek alapvető természete. Mesél saját cége helyzetéről is, de megtudhatjuk, örülnek-e gyerekei, hogy otthon szájharmonikázik. \r

","shortLead":"Ha egy társadalom a leszakadó rétegeket magára hagyja, az a saját problémájává válik - mondja Oszkó Péter. Az egykori...","id":"20200504_Oszko_Peter_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a91c5b3e-8c62-4653-9d71-91f28c92ca79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdb448c-8ec4-414e-92a5-5d39e4526cf2","keywords":null,"link":"/360/20200504_Oszko_Peter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 04. 18:30","title":"Oszkó Péter a Home office-ban: \"Csodálkozom azokon, akik jól alszanak, miközben átlépnek másokon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]