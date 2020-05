Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak az országgyűlési képviselők fizetése emelkedett meg a közelmúltban: az államtitkárok is több pénzt kapnak.\r

","shortLead":"Nemcsak az országgyűlési képviselők fizetése emelkedett meg a közelmúltban: az államtitkárok is több pénzt kapnak.\r

","id":"20200506_allamtitkar_magyar_kormany_fizetesemeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bee8c7-68ec-42a5-87a6-992dc2d8a8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_allamtitkar_magyar_kormany_fizetesemeles","timestamp":"2020. május. 06. 11:28","title":"Az államtitkárok fizetése 35 százalékkal nőtt idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277a6a0d-e8b2-464c-a621-65a39323b2b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar atlétika első világbajnoka, illetve dobásai is bekerültek az idei matekfeladatok közé.","shortLead":"A magyar atlétika első világbajnoka, illetve dobásai is bekerültek az idei matekfeladatok közé.","id":"20200506_marton_anita_matekerettsegi_feladatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=277a6a0d-e8b2-464c-a621-65a39323b2b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2aa556-1ad6-4fa3-94eb-7ede74806019","keywords":null,"link":"/elet/20200506_marton_anita_matekerettsegi_feladatok","timestamp":"2020. május. 06. 19:46","title":"Márton Anita reméli, hogy nem utálták meg az érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4ed951-67ad-40f0-a026-d16c0c970ff6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rengeteg összeesküvés-elmélet gyűlt össze az elmúlt időszakban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, a Duma Aktuál Kovács András Péter vezetésével pedig összegyűjtötte mindent, hogy kifigurázza azokat. Sőt KAP sajátgyártású konteokkal is előrukkolt. Vagy lehet, hogy rájött az igazságra?","shortLead":"Rengeteg összeesküvés-elmélet gyűlt össze az elmúlt időszakban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, a Duma Aktuál...","id":"20200507_Duma_Aktual_Osszeeskuveselmeletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad4ed951-67ad-40f0-a026-d16c0c970ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfdff0d-2b67-4945-9f1f-35d4f350a74e","keywords":null,"link":"/360/20200507_Duma_Aktual_Osszeeskuveselmeletek","timestamp":"2020. május. 07. 18:30","title":"Duma Aktuál: Lehet, hogy a koronavírusról is Gyurcsány tehet? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb8552d-4e52-4b17-be77-8837f8fdbbbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt idén csak online gyűlnek össze az Apple fejlesztői, és most már azt is tudni, mikor.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt idén csak online gyűlnek össze az Apple fejlesztői, és most már azt is tudni, mikor.","id":"20200505_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_idopont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb8552d-4e52-4b17-be77-8837f8fdbbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d36ac6-1c6e-4302-a04a-2307e143071e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_idopont","timestamp":"2020. május. 05. 20:15","title":"Bemondta az Apple, mikor tartják meg a netes WWDC fejlesztői konferenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbab792-cc89-49fc-81e0-086ef935b703","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerelem mindenek felett! És csokoládé.","shortLead":"Szerelem mindenek felett! És csokoládé.","id":"20200506_Jarokerettel_indult_a_boltba_egy_93_eves_ferfi_hogy_meglepje_a_feleseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cbab792-cc89-49fc-81e0-086ef935b703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce014b4-1611-4c06-b846-a27dbad0629d","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Jarokerettel_indult_a_boltba_egy_93_eves_ferfi_hogy_meglepje_a_feleseget","timestamp":"2020. május. 06. 13:46","title":"Járókerettel indult a boltba egy 93 éves férfi, hogy meglepje a feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f149619d-feb2-4ca8-829c-70e531634d6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google és az Apple egy olyan új funkción dolgozik, amely az okostelefonokon megtalálható Bluetooth segítségével térképezné fel, kapcsolatba került-e a felhasználó koronavírusos beteggel. A munka igen jól halad, mostanra az első képernyőképek is megérkeztek.","shortLead":"A Google és az Apple egy olyan új funkción dolgozik, amely az okostelefonokon megtalálható Bluetooth segítségével...","id":"20200505_apple_google_kontaktkutatas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f149619d-feb2-4ca8-829c-70e531634d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e45a85-9e0f-4d32-8a1e-f6c0d4b5c62d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_apple_google_kontaktkutatas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 05. 19:03","title":"Így néz majd ki a Google és az Apple közös rendszere, amelyet a koronavírus miatt készítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen szavakat.","shortLead":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen...","id":"20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626fe0b1-8521-4972-a4e2-526813ebf2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","timestamp":"2020. május. 07. 18:03","title":"Másol, felolvas, megmagyaráz: hasznos új funkciókat kapott a Google Lens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a42962b-8ad7-43d5-b25b-65ea9398ed88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Christie’s aukciósház egy privát licitjén nem mindennapi tárgy kerül kalapács alá: a Hold egy kiszakadt darabját vásárolhatják meg az érdeklődők.","shortLead":"A Christie’s aukciósház egy privát licitjén nem mindennapi tárgy kerül kalapács alá: a Hold egy kiszakadt darabját...","id":"20200506_hold_kozet_aukcio_arveres_nwa_12691_christies","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a42962b-8ad7-43d5-b25b-65ea9398ed88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba4b0b9-9d38-4444-8642-27c548497e38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_hold_kozet_aukcio_arveres_nwa_12691_christies","timestamp":"2020. május. 06. 10:33","title":"800 millió forintért készülnek elárverezni a Hold egy darabját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]