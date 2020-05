Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4909c22-a6f1-4966-a87a-84f8294bb806","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 3-as és a 21-es úton is torlódásra érdemes készülni, azokra terelik az autókat az M3-as autópályán történt baleset miatt.","shortLead":"A 3-as és a 21-es úton is torlódásra érdemes készülni, azokra terelik az autókat az M3-as autópályán történt baleset...","id":"20200511_felborult_kamion_m3_autopalya_lezaras_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4909c22-a6f1-4966-a87a-84f8294bb806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850f8e96-4788-416e-a648-a30d61af2095","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_felborult_kamion_m3_autopalya_lezaras_kozlekedes","timestamp":"2020. május. 11. 11:22","title":"Felborult kamion miatt zárták le az M3-as autópálya egyik oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99109017-838c-458b-8cf1-2a719692974f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne gondolja magáról se a dán, se az izlandi, se a finn, se a norvég, se a svéd külügyminiszter, hogy jobban tudja a magyaroknál, hogy mi a jó a magyaroknak - írta Szijjártó Péter.","shortLead":"Ne gondolja magáról se a dán, se az izlandi, se a finn, se a norvég, se a svéd külügyminiszter, hogy jobban tudja...","id":"20200511_nagykovet_kulugyminiszterium_szijjarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99109017-838c-458b-8cf1-2a719692974f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2896ea2-b864-4abe-ba8a-1acd7239911b","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_nagykovet_kulugyminiszterium_szijjarto","timestamp":"2020. május. 11. 05:21","title":"Öt ország nagykövetét rendeli be a Külügyminisztériumba Szijjártó álhírterjesztés vádjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce69840-728a-48c2-8b2a-ccb0a017a06c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nyomdokaiba lépve a Samsung is kiad majd saját bankkártyát, ami esetükben virtuális lesz.","shortLead":"Az Apple nyomdokaiba lépve a Samsung is kiad majd saját bankkártyát, ami esetükben virtuális lesz.","id":"20200511_samsung_bankkartya_samsung_pay_mobilfizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ce69840-728a-48c2-8b2a-ccb0a017a06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe7a1c7-08ba-46f4-b679-51fbf2db8449","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_samsung_bankkartya_samsung_pay_mobilfizetes","timestamp":"2020. május. 11. 09:33","title":"Jön a Samsung-bankkártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Carnival Breeze nevű üdülőhajó legénységének egy magyar tagja hunyt el. ","shortLead":"A Carnival Breeze nevű üdülőhajó legénységének egy magyar tagja hunyt el. ","id":"20200510_Ongyilkos_lett_egy_magyar_ferfi_az_egyik_oceanjaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7e7a52-795c-4113-89ea-03f45d851c41","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Ongyilkos_lett_egy_magyar_ferfi_az_egyik_oceanjaron","timestamp":"2020. május. 10. 16:52","title":"Öngyilkos lehetett egy magyar férfi az egyik tengerjárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több százezer új követőt gyűjtött be a kormányzati és a miniszterelnöki Facebook-oldal, mióta sokszor oda kerülnek fel a járvánnyal kapcsolatos információk.","shortLead":"Több százezer új követőt gyűjtött be a kormányzati és a miniszterelnöki Facebook-oldal, mióta sokszor oda kerülnek fel...","id":"20200510_Orban_Viktor_es_a_kormany_Facebookoldalara_is_tomegesen_erkeznek_a_kovetok_a_jarvany_kezdete_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6464fc9f-ce9a-423e-8796-c4e97beca3e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Orban_Viktor_es_a_kormany_Facebookoldalara_is_tomegesen_erkeznek_a_kovetok_a_jarvany_kezdete_ota","timestamp":"2020. május. 10. 13:05","title":"Orbán Viktor és a kormány Facebook-oldalára is tömegesen érkeznek a követők a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376d7c28-f255-48c1-846f-cbe9fcefc889","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt zsákot is találtak a farmon.","shortLead":"Öt zsákot is találtak a farmon.","id":"20200510_Legalabb_25_holttestet_talaltak_Mexikoban_egy_tomegsirban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=376d7c28-f255-48c1-846f-cbe9fcefc889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a581345f-ba04-44ce-b1a8-9738d6731750","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Legalabb_25_holttestet_talaltak_Mexikoban_egy_tomegsirban","timestamp":"2020. május. 10. 17:08","title":"Legalább 25 holttestet találtak Mexikóban egy tömegsírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van a Facebooknak egy olyan funkciója, mellyel egyszerűbb kezelni a közösségi oldalra feltöltött fotóinkat, videóinkat.","shortLead":"Van a Facebooknak egy olyan funkciója, mellyel egyszerűbb kezelni a közösségi oldalra feltöltött fotóinkat, videóinkat.","id":"20200511_facebook_adatok_atvitele_adatmentes_fotok_lementese_google_photos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b3d2da-2e29-4a4a-a45d-3fcfac3a9564","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_facebook_adatok_atvitele_adatmentes_fotok_lementese_google_photos","timestamp":"2020. május. 11. 08:03","title":"Hasznos funkció a Facebookon: ha erre rányom, biztosan megmarad minden fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Összesen 11 kerékpárútra lehetett szavazni, a legtöbb voksot a Tatabánya–Tata szakasz kapta.","shortLead":"Összesen 11 kerékpárútra lehetett szavazni, a legtöbb voksot a Tatabánya–Tata szakasz kapta.","id":"20200511_tatabanya_tata_az_ev_kerekparutja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba0a983-3861-4e97-a17b-e79f6eaf6d62","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_tatabanya_tata_az_ev_kerekparutja","timestamp":"2020. május. 11. 14:47","title":"Kiválasztották a magyar kerékpárutak legjobbját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]