[{"available":true,"c_guid":"d114e615-703e-47d0-aec8-fb42496a7a85","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két héten belül ki kell írni a lengyel elnökválasztás új időpontját, a bejelentéstől számított 60 napon belülre.","shortLead":"Két héten belül ki kell írni a lengyel elnökválasztás új időpontját, a bejelentéstől számított 60 napon belülre.","id":"20200511_lengyel_elnok_valasztas_duda_jarvany_halasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d114e615-703e-47d0-aec8-fb42496a7a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569f48a9-1870-4d78-bb8c-2201ff1702f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200511_lengyel_elnok_valasztas_duda_jarvany_halasztas","timestamp":"2020. május. 11. 05:10","title":"Még a nyáron megtarthatják a járvány miatt elhalasztott lengyel elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élet fintora, hogy néhány önkormányzatnál már ellenzékiek ülnek a polgármesteri székben, ők fizethetnek az elődeik bakijai miatt.","shortLead":"Az élet fintora, hogy néhány önkormányzatnál már ellenzékiek ülnek a polgármesteri székben, ők fizethetnek az elődeik...","id":"20200509_Hullanak_a_csontvazak_a_szekrenybol_Simonka_Gyorgy_korzeteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9b5443-5234-464d-a64d-0a5c8ae1b369","keywords":null,"link":"/kkv/20200509_Hullanak_a_csontvazak_a_szekrenybol_Simonka_Gyorgy_korzeteben","timestamp":"2020. május. 09. 08:15","title":"Hullanak a csontvázak a szekrényből Simonka György körzetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aca4414-d77d-45da-ba7e-716b6678b7ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök optimistább mindenki másnál, szerinte annyira gyorsan visszapattan a gazdaságunk, hogy még pluszban is zárjuk ezt az évet.","shortLead":"A jegybankelnök optimistább mindenki másnál, szerinte annyira gyorsan visszapattan a gazdaságunk, hogy még pluszban is...","id":"20200510_Matolcsy_Nem_lesz_recesszio_koronavirus_mnb_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aca4414-d77d-45da-ba7e-716b6678b7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519c6e06-63a4-4852-959a-104b35391a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200510_Matolcsy_Nem_lesz_recesszio_koronavirus_mnb_novekedes","timestamp":"2020. május. 10. 09:57","title":"Matolcsy: Nem lesz recesszió idén sem Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05","c_author":"HVG","category":"360","description":"Beszálltak a szegmens egyik jelentős cégébe, hogy ügyfélkörüknek minél szélesebb termékválasztékot kínálhassanak.\r

","shortLead":"Beszálltak a szegmens egyik jelentős cégébe, hogy ügyfélkörüknek minél szélesebb termékválasztékot kínálhassanak.\r

","id":"202019_hunbankbiztositas_meszaroses_vida","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966e898a-d2a9-4a9b-918f-65a34ce88a3a","keywords":null,"link":"/360/202019_hunbankbiztositas_meszaroses_vida","timestamp":"2020. május. 10. 16:45","title":"Nagyban terít a biztosítási piacon társult Mészáros Lőrinc és Vida József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebook-bejegyzésben kéri az önkéntesek jelentkezését Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Az önkéntesek eddig is sokat segítettek, most az idősek ellátásában, az ételkihordásban, illetve a maszkok kiosztásában lenne szükség újabb emberekre.","shortLead":"Egy Facebook-bejegyzésben kéri az önkéntesek jelentkezését Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Az önkéntesek...","id":"20200509_Onkenteseket_keres_a_ferencvarosi_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09736ed7-14dc-4e1a-aca5-4b5624158d48","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Onkenteseket_keres_a_ferencvarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. május. 09. 20:16","title":"Önkénteseket keres a ferencvárosi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lendületesen lefelé ível a járványgörbe Olaszországban, ahol 200 alá csökkent az egy nap alatt meghalt betegek száma a polgári védelem szombat esti adatai szerint. Ezzel egy időben megteltek az utcák sétáló emberekkel, és több tartományban előbbre hozták az üzletek megnyitását is.","shortLead":"Lendületesen lefelé ível a járványgörbe Olaszországban, ahol 200 alá csökkent az egy nap alatt meghalt betegek száma...","id":"20200509_Ketszaz_alatt_az_olasz_aldozatok_szama_megteltek_setalokkal_az_olasz_utcak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3b6410-08ee-4c24-b5ff-0ef6c93954ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Ketszaz_alatt_az_olasz_aldozatok_szama_megteltek_setalokkal_az_olasz_utcak","timestamp":"2020. május. 09. 20:10","title":"Kétszáz alatt az olasz áldozatok száma, megteltek sétálókkal az olasz utcák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint kellenek a fővárosi fertőzöttségi adatok, hogy megtervezhessék Budapest újranyitását.","shortLead":"A főpolgármester szerint kellenek a fővárosi fertőzöttségi adatok, hogy megtervezhessék Budapest újranyitását.","id":"20200509_Karacsony_Gergely_A_budapestieknek_jar_a_magyarazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209b4816-3cb7-4ade-bcea-cf5a9c15b767","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Karacsony_Gergely_A_budapestieknek_jar_a_magyarazat","timestamp":"2020. május. 09. 14:32","title":"Karácsony Gergely: A budapestieknek jár a magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d23578-fbfa-4244-a3e4-22dd15ced32c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferencvárosban ingyen szűrést biztosítanak az időseknek, a DK-s vezetésű kerületekben pedig a munka nélkül maradtaknak adnak támogatást. Itthon eddig 3263 koronavírusos beteget regisztráltak, a világon már meghaladja a 4 milliót az összes igazolt fertőzött száma. Kövesse velünk a koronavírus-járványról szóló híreket percről percre!","shortLead":"Ferencvárosban ingyen szűrést biztosítanak az időseknek, a DK-s vezetésű kerületekben pedig a munka nélkül maradtaknak...","id":"20200510_50_uj_fertozott_Magyarorszagon_vilagszerte_tobb_mint_4_millioan_koronavirusosak__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d23578-fbfa-4244-a3e4-22dd15ced32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7044a645-299f-4e34-8197-f6a58c8cad9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_50_uj_fertozott_Magyarorszagon_vilagszerte_tobb_mint_4_millioan_koronavirusosak__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 10. 08:44","title":"Öngyilkos lehetett egy magyar férfi az egyik tengerjárón, újra felbukkant a koronavíus Vuhanban - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]