[{"available":true,"c_guid":"768cdb72-f59b-41ee-8c31-5f26bd5d9026","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"William Sun Petrus a YouTube-ra töltött fel egy videót arról, miként vette hasznát egy 90 éves Remingtonnak. ","shortLead":"William Sun Petrus a YouTube-ra töltött fel egy videót arról, miként vette hasznát egy 90 éves Remingtonnak. ","id":"20200512_dobgep_remington_irogep_hazi_barkacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=768cdb72-f59b-41ee-8c31-5f26bd5d9026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15023b9b-ae47-43a9-81db-d599713bccc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_dobgep_remington_irogep_hazi_barkacs","timestamp":"2020. május. 12. 11:33","title":"Videó: Dobgépet csinált a 90 éves írógépből, az eredmény lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél és vihar miatt adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Szél és vihar miatt adtak ki figyelmeztetést.","id":"20200511_vihar_szel_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd870756-0801-47c6-99a4-99d65ad29c7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_vihar_szel_idojaras_omsz","timestamp":"2020. május. 11. 06:04","title":"Napközben 31 fok is lehet, este érkezhet vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A régi indóház állapota leromlott, és az elmúlt években elvesztette a funkcióját. A 130 éves épületbe kiállítóhelyet és kulturális központot tervez a Közlekedési Múzeum. ","shortLead":"A régi indóház állapota leromlott, és az elmúlt években elvesztette a funkcióját. A 130 éves épületbe kiállítóhelyet és...","id":"20200512_kelenfold_allomasepulet_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c7138e-4b16-4bf8-8cc1-fb5bda9960c3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200512_kelenfold_allomasepulet_felujitas","timestamp":"2020. május. 12. 13:54","title":"Terepasztalok és vasútmodellek is lesznek a kelenföldi állomásépületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80d299a-400d-4c68-8fef-a00f569546ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel négyezerrel többen haltak meg a járványban. ","shortLead":"Egy nap alatt közel négyezerrel többen haltak meg a járványban. ","id":"20200512_Vilagszerte_lassul_a_fertozes_terjedese_enyhen_nott_a_fertozottek_es_a_gyogyultak_szama_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e80d299a-400d-4c68-8fef-a00f569546ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55fa5f9-efb1-482a-b9df-d3fd65ffa28e","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Vilagszerte_lassul_a_fertozes_terjedese_enyhen_nott_a_fertozottek_es_a_gyogyultak_szama_is","timestamp":"2020. május. 12. 08:19","title":"Világszerte lassul a fertőzés terjedése, enyhén nőtt a gyógyultak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376d7c28-f255-48c1-846f-cbe9fcefc889","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt zsákot is találtak a farmon.","shortLead":"Öt zsákot is találtak a farmon.","id":"20200510_Legalabb_25_holttestet_talaltak_Mexikoban_egy_tomegsirban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=376d7c28-f255-48c1-846f-cbe9fcefc889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a581345f-ba04-44ce-b1a8-9738d6731750","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Legalabb_25_holttestet_talaltak_Mexikoban_egy_tomegsirban","timestamp":"2020. május. 10. 17:08","title":"Legalább 25 holttestet találtak Mexikóban egy tömegsírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre közelebb lehetünk egy újonnan publikált kutatás szerint a klímaváltozásnak ahhoz a pontjához, ahonnan nincs visszaút.","shortLead":"Egyre közelebb lehetünk egy újonnan publikált kutatás szerint a klímaváltozásnak ahhoz a pontjához, ahonnan nincs...","id":"20200511_klimavaltozas_legrosszabb_forgatokonyv_tanulmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a6dfbb-fe56-4f75-9436-a28a38828647","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_klimavaltozas_legrosszabb_forgatokonyv_tanulmany","timestamp":"2020. május. 11. 11:57","title":"Egy tanulmány szerint már most a klímaváltozás legrosszabb forgatókönyvénél tartunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b453a0e-af7a-4303-8d6a-e86124f91ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itthon is egyre elterjedtebb a bankkártyák mobilhoz rendelése, ami után már a telefon is használható érintésmentes fizetésre. Ennek egyik nagy előnye, hogy baj esetén sem kell letiltatni a kártyát.","shortLead":"Itthon is egyre elterjedtebb a bankkártyák mobilhoz rendelése, ami után már a telefon is használható érintésmentes...","id":"20200511_mobilfizetes_digitalizalt_bankkartya_letiltasa_elvesztes_lopas_eseten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b453a0e-af7a-4303-8d6a-e86124f91ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e2b0a8-4483-4de6-ad16-e25c3a2d6966","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_mobilfizetes_digitalizalt_bankkartya_letiltasa_elvesztes_lopas_eseten","timestamp":"2020. május. 11. 00:03","title":"Erről tudott? Nem kell letiltatnia a bankkártyáját, ha a mobilján hagyja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b64651-a118-4b2b-81ab-9f32ae3fdbaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hiába van szó közparkról, a Városliget egy részéhez ősztől csak pénzért lehet hozzáférni. ","shortLead":"Hiába van szó közparkról, a Városliget egy részéhez ősztől csak pénzért lehet hozzáférni. ","id":"20200512_varosliget_fizetos_sportpalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5b64651-a118-4b2b-81ab-9f32ae3fdbaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf61dfe-ad01-433c-836b-bbcf4a56e9f2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200512_varosliget_fizetos_sportpalya","timestamp":"2020. május. 12. 11:13","title":"Fizetőssé teszik a Városliget focipályáinak egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]