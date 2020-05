Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7447009f-1717-4685-9b95-396d5aa5c100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"iPhone Flip címmel került fel a YouTube-ra az a videó, amelynek készítői megálmodták, milyen lehet majd az Apple majdani összecsukható telefonja.","shortLead":"iPhone Flip címmel került fel a YouTube-ra az a videó, amelynek készítői megálmodták, milyen lehet majd az Apple...","id":"20200513_apple_iphone_flip_osszecsukhato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7447009f-1717-4685-9b95-396d5aa5c100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffcd94e-dc36-4c77-a4c9-1190cd49be7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_apple_iphone_flip_osszecsukhato_telefon","timestamp":"2020. május. 13. 18:03","title":"Ilyen is lehetne: videó készült az Apple elképzelt összecsukható iPhone-járól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885e2790-f921-4b02-bbec-5de4c9811cfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkérdezettek közül a 24-26 éves korosztály a legborúlátóbb, náluk 55 százalék gondolja azt, hogy nehezebb lesz munkát találni a koronavírus miatt.","shortLead":"A megkérdezettek közül a 24-26 éves korosztály a legborúlátóbb, náluk 55 százalék gondolja azt, hogy nehezebb lesz...","id":"20200513_budapest_videk_munka_kirugas_fiatalok_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=885e2790-f921-4b02-bbec-5de4c9811cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d3fb8d-ea53-4c96-a924-b0b36cd35ad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_budapest_videk_munka_kirugas_fiatalok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 13. 14:42","title":"Több fiatal vesztette el a munkáját Budapesten, mint vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf40170-7613-4b20-b03a-e9a572e5ab92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stabilan és alacsonyan tartjuk az új fertőzöttek számát – mondta Müller Cecília. 