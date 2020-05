Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az áprilisi forgalom a tavalyi fele volt csak, most viszont már folyamatosan nő az autók és teherautók száma az utakon.","shortLead":"Az áprilisi forgalom a tavalyi fele volt csak, most viszont már folyamatosan nő az autók és teherautók száma az utakon.","id":"20200514_autok_forgalom_kozlekedes_utak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9405e691-90ef-4882-8741-66c75e552acd","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_autok_forgalom_kozlekedes_utak","timestamp":"2020. május. 14. 09:00","title":"Egyre többen ülnek újra autóba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit rémhírterjesztés megalapozott gyanúja miatt vitték be, posztjában többek között arról írt, hogy a diktátorok mind elbuktak eddig.","shortLead":"A férfit rémhírterjesztés megalapozott gyanúja miatt vitték be, posztjában többek között arról írt, hogy a diktátorok...","id":"20200512_Reggel_hatkor_mentek_a_rendorok_a_64_eves_szerencsi_facebookozoert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d38fe5-0c1a-4505-991c-a29c29704613","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Reggel_hatkor_mentek_a_rendorok_a_64_eves_szerencsi_facebookozoert","timestamp":"2020. május. 12. 20:17","title":"Reggel hatkor vitték el a rendőrök a 64 éves szerencsi facebookozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester több intézkedést is érvényben tartana, és tovább \"zöldítené\" Budapestet.","shortLead":"A főpolgármester több intézkedést is érvényben tartana, és tovább \"zöldítené\" Budapestet.","id":"20200513_Budapest_Karacsony_Gergely_ujranyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fee5e45-5fab-4249-a58d-8f18cc5c110b","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Budapest_Karacsony_Gergely_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 13. 10:06","title":"Karácsony közzétette, hogyan nyitná újra Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák főváros mind a 950 ezer háztartása kap a 25-50 eurós kuponokból – jelentette be a főpolgármester.\r

","shortLead":"Az osztrák főváros mind a 950 ezer háztartása kap a 25-50 eurós kuponokból – jelentette be a főpolgármester.\r

","id":"20200513_koronavirus_jarvany_ujranyitas_ausztria_becs_kupon_vendeglatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f017c4-817e-4b94-a895-f1c298f80d2b","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_koronavirus_jarvany_ujranyitas_ausztria_becs_kupon_vendeglatas","timestamp":"2020. május. 13. 17:39","title":"Bécsben mindenki kap kupont, amit vendéglőkben vásárolhat le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nem Csernavölgyi István, hanem más követte el a mulasztást, amelyre hivatkozva április közepén statáriális gyorsasággal menesztette a vezetőt Kásler Miklós. Sőt, a kórház lezárult belső vizsgálata szerint éppen az hibázott, akire a leváltása után átmenetileg rábízta az intézményt az erőforrásminiszter. ","shortLead":"Nem Csernavölgyi István, hanem más követte el a mulasztást, amelyre hivatkozva április közepén statáriális gyorsasággal...","id":"20200512_csernavolgyi_istvan_szekesfehervari_korhaz_levaltas_covid_belso_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58000221-6c39-4254-beed-7b8c56142ff0","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_csernavolgyi_istvan_szekesfehervari_korhaz_levaltas_covid_belso_vizsgalat","timestamp":"2020. május. 12. 17:00","title":"A vizsgálat szerint nem hibázott a leváltott székesfehérvári kórház-főigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba5fcb-7823-4b26-a6e4-30a0a76b69fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhány hónapon belül hivatalosan is leleplezendő villany-SUV 150-306 lóerős motorokkal készül majd.\r

","shortLead":"A néhány hónapon belül hivatalosan is leleplezendő villany-SUV 150-306 lóerős motorokkal készül majd.\r

","id":"20200513_fotok_ilyen_lehet_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba5fcb-7823-4b26-a6e4-30a0a76b69fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76eb4c4-d1a9-4450-971f-b0f73af6d90d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_fotok_ilyen_lehet_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja","timestamp":"2020. május. 13. 09:21","title":"Ilyen lehet a Skoda első elektromos szabadidő-autója, az Enyaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea643fb-85ee-4069-85d5-898dc74e055a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évről évre több kutya lehet érintett a szívférgességben, idén májusig már ugyanannyi állatot kezeltek a paraziták megjelenése miatt, mint tavaly egész évben összesen. A szúnyogszezon kezdetével nő az állatok veszélyeztetettsége is, ezért fontos, hogy a gazdik megtegyék a szükséges óvintézkedéseket.\r

\r

","shortLead":"Évről évre több kutya lehet érintett a szívférgességben, idén májusig már ugyanannyi állatot kezeltek a paraziták...","id":"20200512_Evrol_evre_tobb_kutya_lehet_erintett_a_szivfergessegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea643fb-85ee-4069-85d5-898dc74e055a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fba32dc-69dc-47f4-a176-3beebda99bf3","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Evrol_evre_tobb_kutya_lehet_erintett_a_szivfergessegben","timestamp":"2020. május. 12. 09:46","title":"Durván terjed a legalattomosabb kutyabetegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf70ddc3-ec95-4fda-b790-6d2357f30be1","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Egy héten keresztül futott a hvg360-on a Karanténversek-sorozat hét kiváló költő műveivel. Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián és Závada Péter strófáival még különzárva is kicsit együtt élhettük meg ezt a különleges helyzetet. Aki lemaradt róla, most pótolhatja, ebből a szemelvénygyűjteményből utat talál a művekhez.","shortLead":"Egy héten keresztül futott a hvg360-on a Karanténversek-sorozat hét kiváló költő műveivel. Garaczi László, Kiss Judit...","id":"20200512_Karantenversek_a_hvg360on_Ertekrendunk_slicce_es_ir_szodas_kenyer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf70ddc3-ec95-4fda-b790-6d2357f30be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ccf3b9-9e94-416f-99d3-a2f5308e34fb","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Karantenversek_a_hvg360on_Ertekrendunk_slicce_es_ir_szodas_kenyer","timestamp":"2020. május. 12. 15:10","title":"Karanténversek a hvg360-on – Értékrendünk slicce és ír szódás kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]