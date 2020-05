Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kabinet nemrég 1,67 milliárd pluszt adott a rendezvényre.","shortLead":"A kabinet nemrég 1,67 milliárd pluszt adott a rendezvényre.","id":"20200513_A_kormany_szerint_az_elet_ujrainditasahoz_szukseg_van_a_milliardokba_kerulo_vadaszati_kiallitas_megrendezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c061567a-21e7-4728-812b-ba354e000014","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_A_kormany_szerint_az_elet_ujrainditasahoz_szukseg_van_a_milliardokba_kerulo_vadaszati_kiallitas_megrendezese","timestamp":"2020. május. 13. 12:11","title":"A kormány szerint az élet újraindításához szükség van a milliárdokba kerülő vadászati kiállítás megrendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62240865-3263-44c9-8320-3480a76530d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatalmasat zuhant a budapesti étkezde forgalma a járvány miatt, a bérleti díj viszont nem változott.","shortLead":"Hatalmasat zuhant a budapesti étkezde forgalma a járvány miatt, a bérleti díj viszont nem változott.","id":"20200512_vietnami_etterem_budapest_funky_pho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62240865-3263-44c9-8320-3480a76530d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529d429f-7748-4048-9ae5-d240697330fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_vietnami_etterem_budapest_funky_pho","timestamp":"2020. május. 12. 18:02","title":"Segítség nem jött, bezár a díjnyertes vietnami étterem, a Funky Pho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Egy év és három hónap kellett ahhoz, hogy a néhai Andy Vajna kiterjedt birodalma semmivé váljon. A héten ugyanis kiderült, hogy a birodalom utolsó ékkövei, a kaszinók is a NER-nél kötöttek ki. Vajna Tímeánál ma már alig maradt valami. ","shortLead":"Egy év és három hónap kellett ahhoz, hogy a néhai Andy Vajna kiterjedt birodalma semmivé váljon. A héten ugyanis...","id":"20200514_andy_vajna_vagyon_oligarcha_vida_meszaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2927413-e66a-49ca-b3b3-95a3514141c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_andy_vajna_vagyon_oligarcha_vida_meszaros","timestamp":"2020. május. 14. 06:30","title":"Fidesz-közeli oligarchákhoz került a Vajna-örökség legjava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702eb2db-245e-4dd6-bf94-ce352aaaa2bb","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Két játékállat filozofálgat a lét nagy kérdéseiről Budapesten és Los Angelesben Enyedi Ildikó Nyuszi és a csacsi, 27. sz. beszélgetés című karanténrövidfilmjében, amelyet a thesszaloniki filmfesztivál felkérésére készített. A HVG-nek adott interjújában a rendezőnő – aki maga is megfertőződött – elmeséli, hogy ő hogyan élte át a bezártságot, de beszél készülő új játékfilmjéről is. A premier időpontja a járvány miatt bizonytalan.","shortLead":"Két játékállat filozofálgat a lét nagy kérdéseiről Budapesten és Los Angelesben Enyedi Ildikó Nyuszi és a csacsi, 27...","id":"20200513_Enyedi_Ildiko_oktondisagrolleosztasrol_Tesztuzemmod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=702eb2db-245e-4dd6-bf94-ce352aaaa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f0c848-62b0-406f-8ab4-9af7dad171fb","keywords":null,"link":"/360/20200513_Enyedi_Ildiko_oktondisagrolleosztasrol_Tesztuzemmod","timestamp":"2020. május. 13. 15:00","title":"Enyedi Ildikó is elkapta a koronavírust, de közben leforgatott egy karanténfilmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Áprilisban beszakadt az ingatlanpiacon az eladások száma, de Budán még így is majdnem minden második otthont 50-60 millió forintért értékesítettek.","shortLead":"Áprilisban beszakadt az ingatlanpiacon az eladások száma, de Budán még így is majdnem minden második otthont 50-60...","id":"20200512_ingatlan_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b0ed7c-c715-4747-8dee-53947523a402","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200512_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 12. 17:50","title":"Duna House: Élénkülhet az ingatlanpiac, ha nem nő a járványveszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Választhatnak a Twitter munkavállalói, hogy otthonról, vagy az irodában akarnak-e dolgozni. Utóbbira még várni kell.","shortLead":"Választhatnak a Twitter munkavállalói, hogy otthonról, vagy az irodában akarnak-e dolgozni. Utóbbira még várni kell.","id":"20200513_twitter_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1109322-858b-40ef-9caa-dc88859a8b0a","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_twitter_home_office","timestamp":"2020. május. 13. 09:51","title":"A Twitternél a home office akár örökké is tarthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A filmet is elkezdik forgatni hamarosan, Nicolas Cage lesz a főszereplő.","shortLead":"A filmet is elkezdik forgatni hamarosan, Nicolas Cage lesz a főszereplő.","id":"20200512_Tiger_King_Netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb43f44-3427-4d93-bf56-36a327547e86","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Tiger_King_Netflix","timestamp":"2020. május. 12. 12:57","title":"Új részt készít a Tiger Kinghez a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A favipiravir nevű hatóanyagot Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírus-fertőzötteken. Az előállítását a magyar állam is támogatja.","shortLead":"A favipiravir nevű hatóanyagot Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírus-fertőzötteken. Az előállítását a magyar...","id":"20200512_fujifilm_gyogyszer_ellenszer_koronavirus_favipiravir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d242dbd3-3e53-4d9c-9724-4e273cc6b511","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_fujifilm_gyogyszer_ellenszer_koronavirus_favipiravir","timestamp":"2020. május. 12. 17:03","title":"Ősztől Magyarországon is gyárthatják a Fujifilm egyik koronavírus-gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]