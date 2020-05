Abban is megállapodta, hogy a kormány mindenképp kifizeti a bajor autógyárnak az állami támogatást.

A BMW változatlanul elkötelezett a debreceni gyár megépítése mellett, de a globális járványügyi helyzet rányomta a bélyegét az építkezésre is – mondta Michele Melchiorre, a BMW debreceni gyárának igazgatója, miután Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter és Papp László, Debrecen polgármestere megmutatta neki az előkészítési munkálatok eredményét. A Facebookon közvetített sajtótájékoztatón kiderült, hogy ezzel a 400 hektáros terület hivatalos átadása megkezdődött és május végéig lezárul.

Az igazgató azt is mondta, hogy szükség lesz az építkezés ütemezésének némi módosítására, már zajlik ennek a vizsgálata,

feltételezéseik szerint néhány hónapban mérhető majd a késedelem.

Szjjártó Péter azt hangsúlyozta, hogy a találkozón megerősítették: a kormány támogatási szerződése idén június végén hatályba fog lépni. Szerinte az nem kérdés, hogy ez a gyár meg fog-e épülni, illetve olyan kérdés sincs, hogy elkezdik-e az építkezést vagy sem, mert a munka már elkezdődött. Hozzátette: a jelenlegi helyzetben természetesnek kell tekinteni, hogy a munkálatok vége néhány hónapot csúszni fog, Debrecen azonban a globális autóipar nagyon fontos fellegvára lesz.

A BMW május 6-án jelentette be, hogy takarékossági okokból elhalasztja debreceni üzemének építését. A cég arra számít, hogy a járvány terjedése és a korlátozó intézkedések miatt jelentősen csökkent a kereslet az autópiacon az idei évben. Emiatt is döntöttek nemcsak a debreceni, más beruházások elhalasztása mellett is.

Még 2018-ban jelentette be a BMW, hogy autógyárat létesít Debrecen mellett. Akkor arról számoltak be, hogy a bajor gyártó magyarországi üzeme egymilliárd eurós beruházással épül, az üzemben 1000 ember dolgozik majd, és évente 150 ezer belső égésű, hibrid vagy villanymotorral szerelt járművet gyártanak majd ott.