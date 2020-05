Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"632a6b68-8eb9-4ba4-a856-51cf91a73381","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínában emelkedett a mobiltelefonok kiszállítása áprilisban. Kezd élénkülni a kereslet a koronavírus-járvány legnehezebb időszaka után.","shortLead":"Kínában emelkedett a mobiltelefonok kiszállítása áprilisban. Kezd élénkülni a kereslet a koronavírus-járvány...","id":"20200513_kinai_mobiltelefon_ertekesites_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=632a6b68-8eb9-4ba4-a856-51cf91a73381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2024ee-fa03-4135-89d2-d2a3bf298988","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_kinai_mobiltelefon_ertekesites_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 13. 21:03","title":"Kínában már annyira lecsillapodott a koronavírus-járvány, hogy feléledt a mobilpiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd459d1c-f9e3-4cc8-9e2e-2089bc2dbcd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem adják olcsón a ritkaságot: legalább 57 ezer eurót kérnek érte.","shortLead":"Nem adják olcsón a ritkaságot: legalább 57 ezer eurót kérnek érte.","id":"20200514_Elado_egy_gyonyoru_57_eves_elektromossa_alakitott_Fiat_Multipla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd459d1c-f9e3-4cc8-9e2e-2089bc2dbcd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62b14d1-4642-4fcf-8dd3-ead96b8c6f4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_Elado_egy_gyonyoru_57_eves_elektromossa_alakitott_Fiat_Multipla","timestamp":"2020. május. 14. 16:22","title":"Eladó egy gyönyörű, 57 éves, elektromossá alakított Fiat Multipla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc másik európai színházzal együtt vesznek részt a projektben. ","shortLead":"Nyolc másik európai színházzal együtt vesznek részt a projektben. ","id":"20200514_Jarvany_koronavirus_lathatatlan_hosok_Katona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cffb9f-1b81-4c1b-a13a-8f3456e1d915","keywords":null,"link":"/elet/20200514_Jarvany_koronavirus_lathatatlan_hosok_Katona","timestamp":"2020. május. 14. 10:23","title":"A járvány láthatatlan hőseiről készít előadást a Katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ac7668-8e2b-460a-a6a2-5388675a11f4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A dugók és a főnök távolléte is vonzerőt jelent.","shortLead":"A dugók és a főnök távolléte is vonzerőt jelent.","id":"20200513_A_franciak_belejottek_az_otthoni_munkaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9ac7668-8e2b-460a-a6a2-5388675a11f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61408f0a-8f66-4a80-ade9-473e9ef66f20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_A_franciak_belejottek_az_otthoni_munkaba","timestamp":"2020. május. 13. 19:19","title":"A franciák belejöttek az otthoni munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2723e3-368f-4011-a942-c3a2b80f079a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"New York egyik épületén hatalmas hirdetés jelent meg – az ápolókat köszöntik vele.","shortLead":"New York egyik épületén hatalmas hirdetés jelent meg – az ápolókat köszöntik vele.","id":"20200515_manhattan_apolok_koronavirus_oriasplakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b2723e3-368f-4011-a942-c3a2b80f079a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32c889a-96bd-4ce9-96ba-e6cc96303479","keywords":null,"link":"/elet/20200515_manhattan_apolok_koronavirus_oriasplakat","timestamp":"2020. május. 15. 09:01","title":"Úgy nem sokan tisztelegnek az ápolók előtt, ahogy Manhattanban teszik – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bb536e-f1ab-4a01-ad57-6b7314c19481","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hetente közel 60 ezer forint értékű ételt dobnak ki a brit éttermek átlagosan, annyira nem tudják kiszámítani, mit rendelnek tőlük.","shortLead":"Hetente közel 60 ezer forint értékű ételt dobnak ki a brit éttermek átlagosan, annyira nem tudják kiszámítani, mit...","id":"20200514_etterem_hulladek_elelmiszer_kiszallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7bb536e-f1ab-4a01-ad57-6b7314c19481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6375c38a-89f1-437e-a98b-f499c9630995","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_etterem_hulladek_elelmiszer_kiszallitas","timestamp":"2020. május. 14. 10:18","title":"Egyre több ételt dobnak ki a kiszállításra dolgozó brit éttermek a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e499011-57e4-480e-82af-0b90bb3e392c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az FDP-nek az egyik képviselője szólalt fel Csóka-Szűcs János előállítása miatt.","shortLead":"Az FDP-nek az egyik képviselője szólalt fel Csóka-Szűcs János előállítása miatt.","id":"20200514_A_nemet_parlamentig_jutott_a_gyulai_remhirterjeszto_ugye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e499011-57e4-480e-82af-0b90bb3e392c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4a0542-5812-4b88-9bf7-fede544d5717","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_A_nemet_parlamentig_jutott_a_gyulai_remhirterjeszto_ugye","timestamp":"2020. május. 14. 20:45","title":"A német parlamentig jutott a gyulai \"rémhírterjesztő\" ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880a749a-47c6-4864-8c9c-f302c7c2c77b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kötelező lesz QR-kódot rakni rájuk, amelyekkel pluszinformációkhoz lehet hozzájutni, és a maximális futásteljesítményt is fel kell majd tüntetni. ","shortLead":"Kötelező lesz QR-kódot rakni rájuk, amelyekkel pluszinformációkhoz lehet hozzájutni, és a maximális futásteljesítményt...","id":"20200514_Tobb_adat_lesz_a_gumiabroncsimkeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=880a749a-47c6-4864-8c9c-f302c7c2c77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755821ba-699f-46e0-8813-49a3dbaccf5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_Tobb_adat_lesz_a_gumiabroncsimkeken","timestamp":"2020. május. 14. 14:21","title":"Megújulnak az autógumik címkéi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]