[{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Országszerte megnőtt az olcsóbb, 30 millió forintnál olcsóbb lakások iránti érdeklődés. Emellett fokozódott a nagyobb lakások iránti kereslet is.","shortLead":"Országszerte megnőtt az olcsóbb, 30 millió forintnál olcsóbb lakások iránti érdeklődés. Emellett fokozódott a nagyobb...","id":"20200513_A_karantenhatas_miatt_masmilyen_lakasokat_keresnek_a_magyarok_mint_korabban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4cd516-aca6-4fbe-8970-b7ba25fc180f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200513_A_karantenhatas_miatt_masmilyen_lakasokat_keresnek_a_magyarok_mint_korabban","timestamp":"2020. május. 13. 11:39","title":"A karanténhatás miatt másmilyen lakásokat keresnek a magyarok, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia új szuperszámítógépe, a DGX A100-as 5 petaflop számítási kapacitással bír, így 24 óra alatt végez azzal a munkával, amely emberi munkával egy évbe is beletelhetne.","shortLead":"Az Nvidia új szuperszámítógépe, a DGX A100-as 5 petaflop számítási kapacitással bír, így 24 óra alatt végez azzal...","id":"20200514_nvidia_szuperszamitogep_dgx_a100_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7164841-a10a-494a-b7a0-bd8e5be02ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_nvidia_szuperszamitogep_dgx_a100_koronavirus","timestamp":"2020. május. 14. 20:13","title":"Harcba küldik a koronavírus ellen az Nvidia bivalyerős számítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2326e6-3e5f-41d4-a358-5d1c8959b6cf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Ausztrál csapat nyerte a mesterséges intelligencián (MI) alapuló Eurovíziós Dalversenyt. A Beautiful the World című győztes dalt az ihlette, ahogy a természet a pusztító ausztrál bozóttüzek után új erőre kapott.\r

\r

","shortLead":"Ausztrál csapat nyerte a mesterséges intelligencián (MI) alapuló Eurovíziós Dalversenyt. A Beautiful the World című...","id":"20200513_Ausztral_csapat_nyerte_a_mesterseges_intelligencian_alapulo_Eurovizios_Dalversenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b2326e6-3e5f-41d4-a358-5d1c8959b6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018ed433-93d9-4815-877b-230f9ddcbfbe","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Ausztral_csapat_nyerte_a_mesterseges_intelligencian_alapulo_Eurovizios_Dalversenyt","timestamp":"2020. május. 13. 17:40","title":"Itt a robot által írt Eurovízió-győztes dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e3d538-150c-45fa-bac6-799249d5badb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valójában a buszost akarta megleckéztetni. A tettéért bevonták a jogosítványát. ","shortLead":"A sofőr valójában a buszost akarta megleckéztetni. A tettéért bevonták a jogosítványát. ","id":"20200513_Egy_kutyara_fogta_a_BKVbusz_elotti_buntetofekezest_egy_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34e3d538-150c-45fa-bac6-799249d5badb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f102ea9-ec91-4156-9f62-db800fe5239e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_Egy_kutyara_fogta_a_BKVbusz_elotti_buntetofekezest_egy_autos","timestamp":"2020. május. 13. 15:05","title":"Nem létező kutyára fogta az autós a büntetőfékezést, de videó készült az esetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f345947-a2d8-437e-844d-7783ea0cd075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos szerint a gyógyultak száma „impozáns és tetszetős szám”. Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.","shortLead":"A tiszti főorvos szerint a gyógyultak száma „impozáns és tetszetős szám”. Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.","id":"20200514_Muller_Cecilia_a_koronavirusjarvanyrol_Nyugvo_szakaszba_erkeztunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f345947-a2d8-437e-844d-7783ea0cd075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c55e7c-0dc4-44c4-9189-a372b77dfb0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Muller_Cecilia_a_koronavirusjarvanyrol_Nyugvo_szakaszba_erkeztunk","timestamp":"2020. május. 14. 12:15","title":"Müller Cecília a koronavírus-járványról: Nyugvó szakaszba érkeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587bbb6f-8cc2-492f-8e8c-10bda3747e89","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány a betegeket két fővárosi intézménybe parancsolta, és korlátozások enyhítéséhez szükséges támpontokat, információkat még a főpolgármester elől is titkolják. Közben egyre inkább kórházi fertőzéssé válik Magyarországon a Covid–19. ","shortLead":"A kormány a betegeket két fővárosi intézménybe parancsolta, és korlátozások enyhítéséhez szükséges támpontokat...","id":"20200513_Apol_es_eltakar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=587bbb6f-8cc2-492f-8e8c-10bda3747e89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2f2698-81a1-4020-b163-91b5fac71a61","keywords":null,"link":"/360/20200513_Apol_es_eltakar","timestamp":"2020. május. 13. 16:45","title":"Nyitás előtt zárás – Orbánék vakrepülésre kényszerítik Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed2f5293-a71a-44a5-8223-ce8647ffb86b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely még egyeztetni akar a szakemberekkel és a polgármesterekkel.","shortLead":"Gulyás Gergely még egyeztetni akar a szakemberekkel és a polgármesterekkel.","id":"20200513_budapest_korlatozasok_enyhites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed2f5293-a71a-44a5-8223-ce8647ffb86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480a8cc3-47bf-43d8-8c0c-0d3d244b7c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_budapest_korlatozasok_enyhites","timestamp":"2020. május. 13. 15:17","title":"Nem döntött a kormány a budapesti korlátozások enyhítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2 százalékkal nőtt a magyar gazdaság az első negyedévben 2019 január-márciusához képest. Ennek az időszaknak a nagy részében még nem jelentek meg a koronavírus-járvány gazdasági hatásai. Az előző év végéhez képest 0,4 százalékos volt a visszaesés.","shortLead":"2 százalékkal nőtt a magyar gazdaság az első negyedévben 2019 január-márciusához képest. Ennek az időszaknak a nagy...","id":"20200515_Lassult_a_magyar_gazdasag_gdp_ksh_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8436a9df-4544-44f8-8293-9c8dedb038a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_Lassult_a_magyar_gazdasag_gdp_ksh_novekedes","timestamp":"2020. május. 15. 09:03","title":"Lassult a magyar gazdaság az első negyedévben, de nem omlott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]