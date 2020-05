Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"733a91c4-f236-4ac2-b497-a6e9d2a3644a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az alkotás körülményei ritkán ideálisak, és kivárni, hogy minden körülmény ideális legyen, csaknem mindig a halogatással egyenlő - mutat rá Erin Rooney Doland író és előadó, a tudatosan egyszerű életmód egy képviselője. Ezért aztán meg kell tanulnunk alkotni a káosz kellős közepén is.","shortLead":"Az alkotás körülményei ritkán ideálisak, és kivárni, hogy minden körülmény ideális legyen, csaknem mindig...","id":"20200517_Hogyan_alkossunk_a_kaoszban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=733a91c4-f236-4ac2-b497-a6e9d2a3644a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe35c51c-f0a8-4667-b52b-5d330f0dd906","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200517_Hogyan_alkossunk_a_kaoszban","timestamp":"2020. május. 17. 19:15","title":"Hogyan alkossunk a káosz kellős közepén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6857ff-3552-4ebf-806f-400145694bdc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Csongrád megyei rendőröknek tűnt fel a német rendszámú autó.","shortLead":"A Csongrád megyei rendőröknek tűnt fel a német rendszámú autó.","id":"20200518_lopott_BMW_hatarellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f6857ff-3552-4ebf-806f-400145694bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f583d6-a26a-4536-9f62-91dd07bec492","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_lopott_BMW_hatarellenorzes","timestamp":"2020. május. 18. 11:15","title":"25 milliós lopott BMW akadt fenn a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea2ef39-0611-49e7-be13-b0f8c04a002b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Mintha Donald Trumpból és Orbán Viktorból gyúrták volna össze Janez Jansát, Szlovénia régi-új miniszterelnökét: Twitter-üzenetek sorával osztja ki ellenfeleit, s Brüsszel- és migránsellenes retorikával tereli el a figyelmet kormánya gyanús ügyleteiről.","shortLead":"Mintha Donald Trumpból és Orbán Viktorból gyúrták volna össze Janez Jansát, Szlovénia régi-új miniszterelnökét...","id":"202020__orbanizalodo_szlovenia__szankciok_esetere__elo_ellenzek__haveri_korben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ea2ef39-0611-49e7-be13-b0f8c04a002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411e3d85-17cb-4dd1-9b09-81c89a7b37cf","keywords":null,"link":"/360/202020__orbanizalodo_szlovenia__szankciok_esetere__elo_ellenzek__haveri_korben","timestamp":"2020. május. 16. 14:00","title":"Orbán útjára fordult rá Szlovénia a régi barátja vezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt napon a két hónappal ezelőtti szintre csökkent a halálozás.","shortLead":"Az elmúlt napon a két hónappal ezelőtti szintre csökkent a halálozás.","id":"20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64b7947-6ec5-486e-b24b-2fc7040e4082","keywords":null,"link":"/vilag/20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. május. 16. 17:10","title":"Még tovább lazítják a korlátozásokat Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a2f4a3-6588-4a13-9de3-25ad2baaeef7","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A Postabank 32 évesen kinevezett vezérével a HVG 1989 szeptemberében készített portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

