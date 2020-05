Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9e60d0f-962d-4d8a-b158-60373bac211f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3535 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma, míg 11-en meghaltak.","shortLead":"3535 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma, míg 11-en meghaltak.","id":"20200518_koronavirus_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9e60d0f-962d-4d8a-b158-60373bac211f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c2ff59-ddbb-4ca1-840d-f29329f59b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_koronavirus_magyar","timestamp":"2020. május. 18. 07:08","title":"Megugrott a koronavírus miatt elhunyt betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírus terjedése lassult, egy nap alatt 291 volt az új fertőzöttek száma.","shortLead":"A vírus terjedése lassult, egy nap alatt 291 volt az új fertőzöttek száma.","id":"20200518_Belgiumban_mar_tobb_mint_9_ezer_aldozata_van_a_jarvanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13de93bb-1eb6-44d1-a2d3-b5b76d88f150","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_Belgiumban_mar_tobb_mint_9_ezer_aldozata_van_a_jarvanynak","timestamp":"2020. május. 18. 06:17","title":"Belgiumban már több mint 9 ezer áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec88e06-1962-41e3-afb5-18b65efd4d56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kanadai startup emberi közreműködés nélkül borítaná be fákkal a kopár vagy leégett területeket.","shortLead":"Egy kanadai startup emberi közreműködés nélkül borítaná be fákkal a kopár vagy leégett területeket.","id":"20200516_dron_flash_forest_faultetes_fasitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aec88e06-1962-41e3-afb5-18b65efd4d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e58caa0-967f-4702-993d-de8d51cc2f32","keywords":null,"link":"/zhvg/20200516_dron_flash_forest_faultetes_fasitas","timestamp":"2020. május. 16. 15:28","title":"Egy hónap alatt 40 ezer fát ültetnek ezek a különleges drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99be4368-8a8a-4fbd-b802-cbf93734d9c6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyre több gondja van Oroszországnak az Olaszországnak és az USA-nak küldött segélyküldeményekkel. 