[{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha nem kapnak azonnali segítséget az államtól, állítják: örökre lehúzhatják a rolót.","shortLead":"Ha nem kapnak azonnali segítséget az államtól, állítják: örökre lehúzhatják a rolót.","id":"20200519_london_globe_szinhaz_csod_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6531c47a-364b-4657-a4a4-300d832b3350","keywords":null,"link":"/kultura/20200519_london_globe_szinhaz_csod_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 19. 05:55","title":"A járvány miatt csőd fenyegeti a legendás londoni Globe Színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a05813d-f74b-4871-8c54-4d3ab01b718f","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egyelőre kevesen merészkednek be a budapestiek a plázákba, a korlátozások feloldását követő első napon csak a kávézóban találtunk teltházat. 