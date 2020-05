Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3aac59a2-26f1-49ac-ab88-ffd7f005bba2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell képernyőkön átvergődnie, hogy meghallgassa kedvenc műsorlistáját, elég parancsba adni a Sirinek, hogy játssza le azt.","shortLead":"Nem kell képernyőkön átvergődnie, hogy meghallgassa kedvenc műsorlistáját, elég parancsba adni a Sirinek, hogy játssza...","id":"20200520_ios13_siri_spotify_lejatszas_iphone_vezerles_zenehallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aac59a2-26f1-49ac-ab88-ffd7f005bba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3aa1a2-1b2f-4acd-bd32-992b7cd96091","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_ios13_siri_spotify_lejatszas_iphone_vezerles_zenehallgatas","timestamp":"2020. május. 20. 14:33","title":"Tudta, hogy iPhone-ján a hangjával is vezérelheti a Spotifyt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff30b7eb-b155-4802-955c-c344eddfd21d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatja az e-kereskedelemben indított terjeszkedését a Facebook. A közösségi oldal mindezt egy vadonatúj funkcióval lépi meg, amely szerintük a vírus miatti gazdasági leállás újraindításában is nagy szerepet kaphat.","shortLead":"Folytatja az e-kereskedelemben indított terjeszkedését a Facebook. A közösségi oldal mindezt egy vadonatúj funkcióval...","id":"20200520_facebook_shops_aprohirdetes_webshop_vasarlas_az_interneten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff30b7eb-b155-4802-955c-c344eddfd21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9b6a7c-2f39-4b06-9f6c-1bd688e9ba70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_facebook_shops_aprohirdetes_webshop_vasarlas_az_interneten","timestamp":"2020. május. 20. 14:03","title":"Ingyenes piacterek nyílnak, jön a Facebook Shops","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee","c_author":"Ballai Vince - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy továbbra is hatályban lévő korlátozással gyakorlatilag saját maga blokkolja a kormány, hogy az óvodáskorú gyereket nevelők visszatérhessenek a munkába: hiába nőtt meg az igény gyerekek napközbeni felügyeletére, a vírus terjedésének akkor még aggasztó statisztikái alapján hozott létszámkorlát miatt egyelőre csak kapacitásaik töredékén tudnak üzemelni az óvodák.\r

\r

\r

","shortLead":"Egy továbbra is hatályban lévő korlátozással gyakorlatilag saját maga blokkolja a kormány, hogy az óvodáskorú gyereket...","id":"20200520_ovodakaosz__be_kelle_venni_a_gyereket_de_nincs_hova","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746fe124-d651-43d6-b18b-cc432ad25a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_ovodakaosz__be_kelle_venni_a_gyereket_de_nincs_hova","timestamp":"2020. május. 20. 14:05","title":"Csapdában az önkormányzatok: egyre többen vinnék a gyereket az oviba, de nincs hova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859e6b4f-1a7d-4a11-b132-d774b3ced26f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanra dúsgazdaggá válhatott volna az egyik legnépszerűbb koronavírus-ellenőrző oldal készítője, a 17 éves Avi Schiffmann, ő azonban úgy döntött, inkább reklámmentes portált fejleszt.","shortLead":"Mostanra dúsgazdaggá válhatott volna az egyik legnépszerűbb koronavírus-ellenőrző oldal készítője, a 17 éves Avi...","id":"20200520_koronavirus_tajekoztato_oldal_ncov2019_avi_schiffmann_reklamok_a_weboldalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=859e6b4f-1a7d-4a11-b132-d774b3ced26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24a8714-63fe-4d49-8de8-8f9e8304705d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_tajekoztato_oldal_ncov2019_avi_schiffmann_reklamok_a_weboldalon","timestamp":"2020. május. 20. 11:10","title":"2,5 milliárd forintnyi summára mondott nemet a 17 éves fiú, aki az egyik leglátogatottabb koronavírus-ellenőrző oldalt készíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b6d104-80d2-4931-8ee3-8f3d0edc207a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség vádirata szerint viszont pont ez történt. 1,4 milliárdos bűncselekményt próbált elsikálni Simonka a Parlamentben.","shortLead":"Az ügyészség vádirata szerint viszont pont ez történt. 1,4 milliárdos bűncselekményt próbált elsikálni Simonka...","id":"20200522_Kosa_Lajos_szerint_nem_is_Simonka_kedveert_modositottak_torvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81b6d104-80d2-4931-8ee3-8f3d0edc207a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dbd6ee-c592-4b94-8600-d3c37a2f7a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Kosa_Lajos_szerint_nem_is_Simonka_kedveert_modositottak_torvenyt","timestamp":"2020. május. 22. 07:57","title":"Kósa Lajos szerint nem is Simonka kedvéért módosítottak törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy törvényjavaslat kitolná a kötelező nyilvántartásba vételük határidejét.","shortLead":"Egy törvényjavaslat kitolná a kötelező nyilvántartásba vételük határidejét.","id":"20200521_kutfuras_engedely_nelkul_furt_kut_kutak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76cae96-a25e-4432-8230-017b077ff9f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_kutfuras_engedely_nelkul_furt_kut_kutak","timestamp":"2020. május. 21. 16:37","title":"Megint örülhetnek, akiknek engedély nélkül fúrt kútjuk van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Wilson Roosevelt Jerman 91 évesen hunyt el. ","shortLead":"Wilson Roosevelt Jerman 91 évesen hunyt el. ","id":"20200521_Koronavirusban_meghalt_a_Feher_Haz_egykori_komornyikja_aki_11_elnok_mellett_szolgalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9d20c9-ed23-484d-a51a-36a8848d7d62","keywords":null,"link":"/elet/20200521_Koronavirusban_meghalt_a_Feher_Haz_egykori_komornyikja_aki_11_elnok_mellett_szolgalt","timestamp":"2020. május. 21. 09:57","title":"Koronavírusban meghalt a Fehér Ház egykori komornyikja, aki 11 elnök mellett szolgált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb09768-c327-467c-ba7a-c15a5a0e6fff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Klasszikus megtekintésre utazott a Dunához a szlovák környezetvédelmi miniszter, aztán beütött a balszerencse.","shortLead":"Klasszikus megtekintésre utazott a Dunához a szlovák környezetvédelmi miniszter, aztán beütött a balszerencse.","id":"20200521_miniszter_duna_csonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bb09768-c327-467c-ba7a-c15a5a0e6fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb19a51-c01d-4a25-8f35-e641ba504659","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_miniszter_duna_csonak","timestamp":"2020. május. 21. 17:55","title":"Beesett a Dunába egy szlovák miniszter – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]