[{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden jogi lehetőséget megragad majd a Demokratikus Koalíció, hogy megtámadja az Állami Számvevőszék döntését.","shortLead":"Minden jogi lehetőséget megragad majd a Demokratikus Koalíció, hogy megtámadja az Állami Számvevőszék döntését.","id":"20200521_gyurcsany_ferenc_dk_allami_szamvevoszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f561fd34-cb96-43fe-8d34-8b64753a4c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_gyurcsany_ferenc_dk_allami_szamvevoszek","timestamp":"2020. május. 21. 17:35","title":"Gyurcsány: „Hogy elnémuljunk, ahhoz előbb meg kellene, hogy öljetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 1615 főre csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 1615 főre csökkent.","id":"20200522_koronavirus_tajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c64423c-92cd-4c4d-9dd6-0c82a7599466","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_koronavirus_tajekoztato","timestamp":"2020. május. 22. 06:57","title":"Meghalt 3 beteg és 3678-ra nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton nyugaton már esőre lehet készülni, vasárnap éjjel pedig viharral kell számolni.","shortLead":"Szombaton nyugaton már esőre lehet készülni, vasárnap éjjel pedig viharral kell számolni.","id":"20200522_Igazi_tavaszi_idonek_orulhetunk_penteken_a_hetvege_mar_nem_lesz_ennyire_szep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd339f40-b611-49a7-8728-d04b36071928","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Igazi_tavaszi_idonek_orulhetunk_penteken_a_hetvege_mar_nem_lesz_ennyire_szep","timestamp":"2020. május. 22. 05:58","title":"Igazi tavaszi időnek örülhetünk pénteken, a hétvége már nem lesz ennyire szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d33cadc-32d7-44da-823c-9af50b7205f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnök nagykövetté nevezte ki Mile Lajos volt képviselőt, jelenlegi kolozsvári főkonzult. Az még nem derült ki, hogy hol fogja vezetni a magyar külképviseletet.","shortLead":"Áder János köztársasági elnök nagykövetté nevezte ki Mile Lajos volt képviselőt, jelenlegi kolozsvári főkonzult. Az még...","id":"20200522_Nagykovet_lesz_egy_egykori_LMPs_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d33cadc-32d7-44da-823c-9af50b7205f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd271a8-f13a-4e32-8223-0a70efda1d39","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Nagykovet_lesz_egy_egykori_LMPs_kepviselo","timestamp":"2020. május. 22. 09:12","title":"Nagykövet lesz egy egykori LMP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Úgy számolnak, hogy a korlátozás feloldása után egy-két héttel már ismét ugyanannyian fognak plázázni, mint korábban.","shortLead":"Úgy számolnak, hogy a korlátozás feloldása után egy-két héttel már ismét ugyanannyian fognak plázázni, mint korábban.","id":"20200522_plaza_mbsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62143da2-3edb-4ff3-9237-2ba4fb020966","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_plaza_mbsz","timestamp":"2020. május. 22. 10:15","title":"Heteken belül megtelhetnek a fővárosi plázák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Boris Johnson brit kormányfőn megjelentek a koronavírus-fertőzés tünetei sebtében elhagyta a kormányfői irodát a miniszterelnök egyik főtanácsadója, Dominic Cummings és megsértve a karanténszabályokat, szüleihez utazott.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Boris Johnson brit kormányfőn megjelentek a koronavírus-fertőzés tünetei sebtében elhagyta...","id":"20200523_Szuleihez_menekult_karantenidoben_a_brit_kormanyfo_fotanacsadoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0b5ab2-f43f-44b4-acc1-be5a91b2a38e","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Szuleihez_menekult_karantenidoben_a_brit_kormanyfo_fotanacsadoja","timestamp":"2020. május. 23. 14:59","title":"Szüleihez menekült karanténidőben a brit kormányfő főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Minden akadály elhárult a nyári táborok útjából, mehetnek a gyerekek akár napközis, akár ottalvós táborokba. A bizonytalanság miatt így is kevesebben töltik majd így a vakációjukat, ám a táborok száma még nagyobb arányban csökken, úgyhogy érdemes időben választani. Kicsit nőttek az árak és kicsit szigorodtak az egészségügyi előírások, ha valaki rúdtánc, katonai, nyelvi vagy más tematikájú táborba adja a gyereket.","shortLead":"Minden akadály elhárult a nyári táborok útjából, mehetnek a gyerekek akár napközis, akár ottalvós táborokba...","id":"20200522_nyari_taborok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c31326-6851-4a47-8bc6-0354b64dda4c","keywords":null,"link":"/elet/20200522_nyari_taborok","timestamp":"2020. május. 22. 06:30","title":"Negyedmillióért is találtunk nyári tábort, de az már tiszta Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Tovább nőtt a csatorna adózott eredménye, 2018-ban 1,6 milliárd forint volt, 2019-ben már 1,7 milliárd.","shortLead":"Tovább nőtt a csatorna adózott eredménye, 2018-ban 1,6 milliárd forint volt, 2019-ben már 1,7 milliárd.","id":"20200522_Bevetelet_es_nyereseget_is_novelni_tudta_tavaly_a_TV2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07833137-2396-4517-9e21-227ed048693e","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_Bevetelet_es_nyereseget_is_novelni_tudta_tavaly_a_TV2","timestamp":"2020. május. 22. 08:35","title":"Bevételét és nyereségét is növelni tudta tavaly a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]