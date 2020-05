Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első földmozgást három utórengés követte, ezek valamivel gyengébbek voltak. Károkról egyelőre nincs hír.","shortLead":"Az első földmozgást három utórengés követte, ezek valamivel gyengébbek voltak. Károkról egyelőre nincs hír.","id":"20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6bfd71-38f5-46dd-b7dc-1ac347d442fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","timestamp":"2020. május. 25. 05:30","title":"Közepes erősségű földrengés volt nem messze Új-Zéland fővárosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábbi helyesírási hibáit dörgölte a járvány alatt történt egyes kórházi halálesetek miatti felelősséget firtató Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) orra alá Kásler Miklós, emberi erőforrásokért felelős miniszter. Most vizsgálat indult az egyik haláleset miatt.\r

","shortLead":"Korábbi helyesírási hibáit dörgölte a járvány alatt történt egyes kórházi halálesetek miatti felelősséget firtató...","id":"20200524_Hiaba_elcelodott_Kasler_Miklos_most_megis_a_vizsgalat_indult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf38763-2ebc-4c7b-b967-11e2e4c761ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Hiaba_elcelodott_Kasler_Miklos_most_megis_a_vizsgalat_indult","timestamp":"2020. május. 24. 13:41","title":"Hiába élcelődött Kásler Miklós, most mégis vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2430e8-48e2-45ae-aecd-0c653f6efb50","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rendhagyó menetrenddel folytatódik június 3-tól a portugál labdarúgó-bajnokság, amelyben szinte minden nap rendeznek majd mérkőzéseket a nyár folyamán.","shortLead":"Rendhagyó menetrenddel folytatódik június 3-tól a portugál labdarúgó-bajnokság, amelyben szinte minden nap rendeznek...","id":"20200523_Minden_nap_lesznek_focimeccsek_Portugaliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2430e8-48e2-45ae-aecd-0c653f6efb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77422ad8-109f-4838-abef-98bd4c61fa87","keywords":null,"link":"/sport/20200523_Minden_nap_lesznek_focimeccsek_Portugaliaban","timestamp":"2020. május. 23. 18:27","title":"Majdnem minden nap lesznek focimeccsek Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itthon csökkent az aktív esetek száma, a koronavírus-járvány csődbe vitte a Hertz autókölcsönző világcéget, Németh Szilárd arra buzdítja a munkanélkülieket, hogy álljanak be katonának, Szijjártó Péter egy örömteli hírről számolt be. Kövesse a hvg.hu-val a pandémiával kapcsolatos napi híreket.","shortLead":"Itthon csökkent az aktív esetek száma, a koronavírus-járvány csődbe vitte a Hertz autókölcsönző világcéget, Németh...","id":"20200523_Mar_ketmillioan_gyogyultak_fel_a_Covidbol__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e7bb6a-b2e6-4279-9bab-1406e654f1dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Mar_ketmillioan_gyogyultak_fel_a_Covidbol__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 23. 08:40","title":"Magyarország az elsők között tesztelhet egy japán gyógyszert - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb1aeee-2159-4ce4-a238-8e386f810b39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szakértők segítségével vizsgálja az ügyet.","shortLead":"A rendőrség szakértők segítségével vizsgálja az ügyet.","id":"20200524_Autobalesetben_meghalt_egy_egyeves_kisfiu_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdb1aeee-2159-4ce4-a238-8e386f810b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684a67fb-8b28-41ec-9575-7f598f9e53d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Autobalesetben_meghalt_egy_egyeves_kisfiu_Budapesten","timestamp":"2020. május. 24. 17:52","title":"Autóbalesetben meghalt egy egyéves kisfiú Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3","c_author":"MTI/dpa/Hszinhua","category":"vilag","description":"Pénteken zuhant le a pakisztáni utasszállító 99 emberrel a fedélzetén, amely egy közeli lakónegyedet is letarolt. A baleset pontos oka egyelőre még tisztázatlan.","shortLead":"Pénteken zuhant le a pakisztáni utasszállító 99 emberrel a fedélzetén, amely egy közeli lakónegyedet is letarolt...","id":"20200523_Ketten_eltek_tul_a_pakisztani_repulogepkatasztrofat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb322432-72b2-41ed-83e5-8ed969757a4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Ketten_eltek_tul_a_pakisztani_repulogepkatasztrofat","timestamp":"2020. május. 23. 08:28","title":"Ketten élték túl a pakisztáni repülőgép-katasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfe75ec-980a-4ffd-8534-17625caa6c7b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Elsősorban azt, hogy csak az a cég él túl egy katasztrófát, amelyik felkészült. Magyar kisvállalkozók leleményes ötleteit gyűjtöttük össze, ők így vészelték át a járványt.","shortLead":"Elsősorban azt, hogy csak az a cég él túl egy katasztrófát, amelyik felkészült. Magyar kisvállalkozók leleményes...","id":"20200524_Mit_tanulhat_egy_magyar_kisvallalkozo_a_koronavirusbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bfe75ec-980a-4ffd-8534-17625caa6c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b9e602-451c-46fc-94ee-88f16fe6956d","keywords":null,"link":"/kkv/20200524_Mit_tanulhat_egy_magyar_kisvallalkozo_a_koronavirusbol","timestamp":"2020. május. 24. 11:00","title":"Mit tanulhat egy magyar kisvállalkozó a koronavírusból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trianon közelgő centenáriuma alkalmából foglalkozott az SRF Magyarországgal. A műsorban megszólaltatták Schmidt Máriát, aki beszélt arról is, hogy miért igazságtalan szerinte az 1920-as békeszerződés.","shortLead":"Trianon közelgő centenáriuma alkalmából foglalkozott az SRF Magyarországgal. A műsorban megszólaltatták Schmidt Máriát...","id":"20200524_srf_svajci_kozradio_magyarororszag_trianon_schmidt_maria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d1cf05-81c7-4f14-896d-d56f95a5c4f3","keywords":null,"link":"/360/20200524_srf_svajci_kozradio_magyarororszag_trianon_schmidt_maria","timestamp":"2020. május. 24. 10:00","title":"Svájci közrádió: Orbán Viktor virtuálisan helyreállította Nagy-Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]