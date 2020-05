Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d36dbda7-53a8-4e33-ad41-b586f51ac947","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előzetes tervek szerint július lesz az a hónap, amikor Kína elindítja első Mars-szondáját a vörös bolygó felé. Az út várhatóan 7 hónapig tart.","shortLead":"Az előzetes tervek szerint július lesz az a hónap, amikor Kína elindítja első Mars-szondáját a vörös bolygó felé. Az út...","id":"20200525_kina_marskuldetes_mars_szonda_tienven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d36dbda7-53a8-4e33-ad41-b586f51ac947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4f210d-ccce-4b6f-99d3-559ad9005bb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_kina_marskuldetes_mars_szonda_tienven","timestamp":"2020. május. 25. 13:03","title":"Júliusban Kína is elindul a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c2c144-151e-4886-a5a0-08f7ca31d929","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 26-án mutatják be Kínában a Redmi 10X-et, és a gyártó igazi fotók kiszivárogtatásával teremtene kedvet a készülék megvásárlásához.","shortLead":"Május 26-án mutatják be Kínában a Redmi 10X-et, és a gyártó igazi fotók kiszivárogtatásával teremtene kedvet a készülék...","id":"20200524_redmi_10x_specifikaciok_elso_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89c2c144-151e-4886-a5a0-08f7ca31d929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb9acf6-cad4-447c-9e21-58fe0f7e777b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_redmi_10x_specifikaciok_elso_fotok","timestamp":"2020. május. 24. 16:03","title":"Fotókon a telefon, amelyik először kapja meg a MediaTek legújabb lapkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1def5953-5396-41cb-a5bd-73b9fd09427f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppótól elszakadó Realme egy okosórával és egy okostelevízióval állt elő.","shortLead":"Az Oppótól elszakadó Realme egy okosórával és egy okostelevízióval állt elő.","id":"20200525_realme_watch_realme_smart_tv_okosora_okosteve_televizio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1def5953-5396-41cb-a5bd-73b9fd09427f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb7ac4c-eb9f-4414-8726-7adb6b3242bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_realme_watch_realme_smart_tv_okosora_okosteve_televizio","timestamp":"2020. május. 25. 16:03","title":"Új tévégyártó lépett piacra, ráadásul 9-20 naponta töltendő órát is ad a Realme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7994bd-7040-42a9-8843-da373799a95a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung házon belül készült koncepcióját januárban már láthatta a közönség, a Samsung viszont most teljesen beállt a projekt mögé.","shortLead":"A Samsung házon belül készült koncepcióját januárban már láthatta a közönség, a Samsung viszont most teljesen beállt...","id":"20200524_samsung_c_lab_sunnyfive_mesterseges_napfeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f7994bd-7040-42a9-8843-da373799a95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11426229-ae81-497c-be74-3df8c4160dc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_samsung_c_lab_sunnyfive_mesterseges_napfeny","timestamp":"2020. május. 24. 22:58","title":"Nagyot fog nézni, ha meglátja a Samsung napfényt utánzó új ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két személygépkocsi ütközött a 7309-es úton, az egyik sofőr belehalt a sérüléseibe.","shortLead":"Két személygépkocsi ütközött a 7309-es úton, az egyik sofőr belehalt a sérüléseibe.","id":"20200525_halalos_baleset_ajka_karambol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a1291b-1e17-4aff-a6a1-16b286476e1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_halalos_baleset_ajka_karambol","timestamp":"2020. május. 25. 05:15","title":"Meghalt egy autós az éjjel Ajkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55366eea-966b-4dc6-83c8-4d4f96596bcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfinál elvégzett gyorsteszt is pozitív lett. ","shortLead":"A férfinál elvégzett gyorsteszt is pozitív lett. ","id":"20200524_Kokain_motoros_baleset_Pecs_hatizsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55366eea-966b-4dc6-83c8-4d4f96596bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e2f991-61dd-49dd-bef5-e6407fd86959","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Kokain_motoros_baleset_Pecs_hatizsak","timestamp":"2020. május. 24. 20:25","title":"Két és fél kilogramm kokain volt egy Pécsen balesetet szenvedő motoros hátizsákjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint akik legálisan lépnék át a határt. Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Röszkén.","shortLead":"Mármint akik legálisan lépnék át a határt. Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Röszkén.","id":"20200525_szerb_magyar_hataratkelo_roszke_karanten_szijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e59cb15-4b61-4a72-a2d9-bebf85468400","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_szerb_magyar_hataratkelo_roszke_karanten_szijjarto_peter","timestamp":"2020. május. 25. 09:18","title":"Megnyílnak a szerb–magyar határátkelők, karantén nélkül jöhetnek-mehetnek az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd71345-a33a-4c9f-905f-f3a8d680580a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magas órajelen működő RAM-ok nem olcsók, a felső kategóriába tartozók pedig azoknál is drágábbak. E szint fölött helyezkednek el a G.Skill valóban gyors újdonságai.","shortLead":"A magas órajelen működő RAM-ok nem olcsók, a felső kategóriába tartozók pedig azoknál is drágábbak. E szint fölött...","id":"20200524_gskill_ddr4_5000_ram_memoria_intel_z490","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddd71345-a33a-4c9f-905f-f3a8d680580a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dbd5f7-cf4b-4dae-9f00-2ab1ee2896df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_gskill_ddr4_5000_ram_memoria_intel_z490","timestamp":"2020. május. 24. 19:03","title":"Ha ilyen memóriát tesz a számítógépébe, a PC-je jól jár, de a bankszámlája kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]