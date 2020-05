Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szabó Tímea Kásler Miklóstól kérdezett, akkor szólt rá az ülést vezető KDNP-s politikus.
2020. május. 25. 15:40
Kövér után Latorcai János is leszólta Szabó Tímeát a Parlamentben A komoly teljesítmény és az alacsony fogyasztás az ígéretek szerint ezúttal kéz a kézben jár. ","shortLead":"A komoly teljesítmény és az alacsony fogyasztás az ígéretek szerint ezúttal kéz a kézben jár. 2020. május. 26. 11:21
Csúcstechnika: hibridesített új benzines és dízelmotorok a Mercedestől A parlamentben egyebek mellett a koronavírus-járvány elleni védekezésről és a gazdasági intézkedésekről kérdezték a miniszterelnököt. Az emberi erőforrások minisztere is számos kérdést kapott.
2020. május. 25. 12:36
Orbán Viktor: Kásler ösztönének köszönhető a sikeres védekezés, megtartjuk Egy kis hozzáértés nagy hasznot hozhat – újdonságokat talált ki a Windows 10-et új képességekkel felruházó PowerToys csomagjába a Microsoft.
2020. május. 26. 11:03
Windows 10-et használ? Két remek újdonság is érkezik a gépére Az ATLAS halála után újabb üstökösben gyönyörködhetnek azok, akik felnéznek az esti égboltra. Ha a körülmények adottak, akár távcső nélkül is látható.
2020. május. 25. 08:33
Szabad szemmel is látni lehet, ahogy a Nap felé száguld egy üstökös

A képek alapján úgy néz ki a roncs, mint egy műalkotás, pedig biztosan nem annak szánta a sofőr.
2020. május. 25. 12:54
London közepén törte össze bérelt Ferrariját egy rapper

Az uniós válságkezelés terve elvileg nem zárja ki, hogy Magyarország a nettó befizetők között találhassa magát - olvasható a Die Weltben közölt elemzésben.
2020. május. 26. 07:30
Magyarország rosszul is járhat a Merkel-Macron-csomaggal

Folytatódik a 4iG sikerszériája.
2020. május. 25. 18:53
Újabb 3,7 milliárdos pályázaton nyert a 4iG