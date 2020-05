Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cab3409-fffd-4fc9-9d02-5474fb4fca8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Dél-Amerika legnagyobb légitársasága is megroppant a koronavírus-járvány miatt és csődvédelmet kért.","shortLead":"Dél-Amerika legnagyobb légitársasága is megroppant a koronavírus-járvány miatt és csődvédelmet kért.","id":"20200526_Csodvedelmet_kert_a_LATAM_Airlines","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cab3409-fffd-4fc9-9d02-5474fb4fca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f918fd8a-36af-427f-856e-3ff4a872d2b5","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Csodvedelmet_kert_a_LATAM_Airlines","timestamp":"2020. május. 26. 13:14","title":"Csődöt jelentett a koronavírus miatt Dél-Amerika legnagyobb légitársasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Kell-e tesztről igazolás? Kötelező karantén vár rám? Hova repülhetek már egyáltalán? Egyelőre óvatosan tervezzen, ha külföldre utazna, cikkünk abban próbál önnek segíteni, hogy körültekintően döntsön, mielőtt turistáskodni indul. ","shortLead":"Kell-e tesztről igazolás? Kötelező karantén vár rám? Hova repülhetek már egyáltalán? Egyelőre óvatosan tervezzen, ha...","id":"20200526_Hogyan_es_hova_utazhatunk_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb8d384-b72f-4e1c-8d09-a85d5465d1f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Hogyan_es_hova_utazhatunk_most","timestamp":"2020. május. 26. 06:30","title":"Megúszná külföldön a karantént? Mutatjuk, mit tehet, ha utazni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A bliccelők a kijárási korlátozások alatt sem pihentek. ","shortLead":"A bliccelők a kijárási korlátozások alatt sem pihentek. ","id":"20200526_Alig_volt_forgalom_az_autopalyakon_aprilisban_megis_50_ezer_potdijazas_jott_ossze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b7fda4-6fd4-4fc2-b3bb-05eb46da5dbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_Alig_volt_forgalom_az_autopalyakon_aprilisban_megis_50_ezer_potdijazas_jott_ossze","timestamp":"2020. május. 26. 09:32","title":"Alig volt forgalom az autópályákon áprilisban, 50 ezer pótdíjazás mégis összejött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7400f26-9937-421d-b705-30385330f51a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magabiztos és nagyon bájos a vadaspark legifjabb lakója. ","shortLead":"Magabiztos és nagyon bájos a vadaspark legifjabb lakója. ","id":"20200527_Parorasan_is_biztos_labakon_allt_a_szegedi_zergegida","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7400f26-9937-421d-b705-30385330f51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec53d3b-4e21-466e-97cb-1bb8d17e42d5","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Parorasan_is_biztos_labakon_allt_a_szegedi_zergegida","timestamp":"2020. május. 27. 14:03","title":"Párórásan is biztos lábakon állt a szegedi zergegida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd éjjel került fel a Parlament honlapjára a szöveg. Az általános indoklásban kiosztották az ellenzéket és az Európai Uniót is.","shortLead":"Kedd éjjel került fel a Parlament honlapjára a szöveg. Az általános indoklásban kiosztották az ellenzéket és az Európai...","id":"20200527_Benyujtotta_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol_szolo_javaslatot_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2b4b43-cd78-42e2-86f7-30e10c2ccc78","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Benyujtotta_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol_szolo_javaslatot_a_kormany","timestamp":"2020. május. 27. 00:46","title":"Benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló javaslatot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igazán harcore Spotify-felhasználóknak eddig meg kellett gondolniuk, milyen zenét, albumot vagy podcastot mentenek el a gyűjteményükbe. Mostantól már nem kell ezen dilemmázni.","shortLead":"Az igazán harcore Spotify-felhasználóknak eddig meg kellett gondolniuk, milyen zenét, albumot vagy podcastot mentenek...","id":"20200527_spotify_gyujtemeny_hany_dal_fer_el_10_ezres_korlatozas_zene_podcast_album","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406719bb-c196-44ea-96bf-be4d0f0fe45f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spotify_gyujtemeny_hany_dal_fer_el_10_ezres_korlatozas_zene_podcast_album","timestamp":"2020. május. 27. 07:33","title":"Kivették a sorompót a Spotifyból, mostantól korlátlan mennyiségű dalt gyűjthetünk össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14233d9-2934-4634-a8c1-9977cdd0e3f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Opération mer propre nevű civil szervezet aktivistái a francia Riviéra közelében merültek a víz alá, hogy megtisztítsák a partot a szeméttől. Kiderült, már nem csak műanyagpalackokat találni ott.","shortLead":"Az Opération mer propre nevű civil szervezet aktivistái a francia Riviéra közelében merültek a víz alá...","id":"20200526_koronavirus_arcmaszk_gumikesztyu_vedofelszereles_kornyezetszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c14233d9-2934-4634-a8c1-9977cdd0e3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078f30fa-7544-4ce3-8ac2-cd3131899d09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_koronavirus_arcmaszk_gumikesztyu_vedofelszereles_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. május. 26. 19:03","title":"Aggasztó videó: már a Földközi-tengerben vannak az eldobott arcmaszkok és gumikesztyűk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585dbca1-78cd-40df-b26f-0a214fce921a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már látszott a csecsemő feje, amikor a rendőrök odaértek.","shortLead":"Már látszott a csecsemő feje, amikor a rendőrök odaértek.","id":"20200525_rendor_szules_blaha_lujza_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=585dbca1-78cd-40df-b26f-0a214fce921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a253348e-b7de-4f5e-a453-8480eea3b358","keywords":null,"link":"/elet/20200525_rendor_szules_blaha_lujza_ter","timestamp":"2020. május. 25. 20:10","title":"Megszólaltak a rendőrök, akik levezettek egy szülést a Blaha Lujza téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]