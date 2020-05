Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00a6fb8e-bb41-46a6-85d6-f73bbd941a50","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A vírus életkor szerint válogat, és nincs menekvés, amíg nincs meg a vakcina: ez volt a Heine–Medin-kór az 1950-es években. A veszély nagysága miatt a gyógymód megtalálásában különös kelet–nyugati együttműködés bontakozott ki, amiben az USA és a Szovjetunió mellett Magyarországnak is szerepe volt. ","shortLead":"A vírus életkor szerint válogat, és nincs menekvés, amíg nincs meg a vakcina: ez volt a Heine–Medin-kór az 1950-es...","id":"202021__gyermekbenulasjarvanyok__vakcina_es_csepp__magyar_pelda__vastudo_es_vasfuggony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00a6fb8e-bb41-46a6-85d6-f73bbd941a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3e9ed5-85b1-4e1a-b0f8-6b1938f5af21","keywords":null,"link":"/360/202021__gyermekbenulasjarvanyok__vakcina_es_csepp__magyar_pelda__vastudo_es_vasfuggony","timestamp":"2020. május. 26. 15:00","title":"Vastüdő és vasfüggöny: a járványos gyermekbénulás leküzdésében világelsők voltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437bcdb0-3ce6-452c-8e29-e5a33a6a8109","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Svájc óraexportját is súlyosan érintette a koronavírus: leállt a termelés, a kiszállítás, és az értékesítés is. ","shortLead":"Svájc óraexportját is súlyosan érintette a koronavírus: leállt a termelés, a kiszállítás, és az értékesítés is. ","id":"20200526_Nagyot_zuhant_a_svajci_oraexport_aprilisban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=437bcdb0-3ce6-452c-8e29-e5a33a6a8109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6b592b-368b-401d-a833-7cdd360335e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Nagyot_zuhant_a_svajci_oraexport_aprilisban","timestamp":"2020. május. 26. 15:27","title":"Nagyot zuhant a svájci óraexport áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53c8d7a-3e6a-4f06-bbeb-74cb66f4ad0b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták azt szeretnék megtudni, hogy hányan szenvedtek súlyos egészségkárosodást vagy haltak meg, mert a koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedések miatt nem kaptak megfelelő egészségügyi ellátást.","shortLead":"A szocialisták azt szeretnék megtudni, hogy hányan szenvedtek súlyos egészségkárosodást vagy haltak meg, mert...","id":"20200526_Parlamenti_vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_az_MSZP_a_korhazi_agyfelszabaditasok_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f53c8d7a-3e6a-4f06-bbeb-74cb66f4ad0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e1a7d5-33e3-49c8-884b-685447247188","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Parlamenti_vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_az_MSZP_a_korhazi_agyfelszabaditasok_ugyeben","timestamp":"2020. május. 26. 15:40","title":"Parlamenti vizsgálóbizottságot kezdeményez az MSZP a kórházi ágyfelszabadítások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős készletektől kénytelenek megválni az autókölcsönző cégek, amelyeknek hamar meglehet a felvevőpiaca. ","shortLead":"Jelentős készletektől kénytelenek megválni az autókölcsönző cégek, amelyeknek hamar meglehet a felvevőpiaca. ","id":"20200526_Bajban_levo_autokolcsonzok_jarmuveire_lehet_lecsapni_jo_aron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c8ed58-6531-4e79-89f2-d3b6a42d3059","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_Bajban_levo_autokolcsonzok_jarmuveire_lehet_lecsapni_jo_aron","timestamp":"2020. május. 26. 15:06","title":"Bajban lévő autókölcsönzők készleteire várnak a vevők Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fea9ad1-0aff-4f30-8d43-15f7e32f3da0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Május végén leáll a görög utakra specializálódott Aeolus Utazási Iroda.","shortLead":"Május végén leáll a görög utakra specializálódott Aeolus Utazási Iroda.","id":"20200526_aeolus_utazasi_iroda_csod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fea9ad1-0aff-4f30-8d43-15f7e32f3da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cbb77a-075f-4fe0-b589-fa413f4f9296","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_aeolus_utazasi_iroda_csod","timestamp":"2020. május. 26. 10:11","title":"Csődöt jelentett egy magyar utazási iroda a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720b42db-7b05-491a-9894-8efd9ecc8d91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajda Zoltán önkormányzati képviselőt 120 ezer forintra bírságolták. Ő is ott volt az Orbán-kormány elleni dudálós tüntetésen.","shortLead":"Vajda Zoltán önkormányzati képviselőt 120 ezer forintra bírságolták. Ő is ott volt az Orbán-kormány elleni dudálós...","id":"20200526_vajda_zoltan_birsag_buntetes_autos_dudalos_tuntetos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=720b42db-7b05-491a-9894-8efd9ecc8d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2250a2-b8a5-47ac-9435-0e66adabf521","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_vajda_zoltan_birsag_buntetes_autos_dudalos_tuntetos","timestamp":"2020. május. 26. 13:05","title":"120 ezerre bírságoltak egy ellenzéki politikust a dudálós tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új tanulmány szerint sokkal több műanyagrészecske van az óceánokban, mint zooplankton, ami hatással van a tengeri élőlényekre és a klímaváltozásra is.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint sokkal több műanyagrészecske van az óceánokban, mint zooplankton, ami hatással van a tengeri...","id":"20200525_ocean_mikromuanyagszennyezes_mikromuanyag_zhvg_muanyagszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574dc284-a39c-494d-af4c-a427536fef83","keywords":null,"link":"/zhvg/20200525_ocean_mikromuanyagszennyezes_mikromuanyag_zhvg_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. május. 25. 11:59","title":"Veszélyesen alábecsülték az óceánok mikroműanyag-szennyezettségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A heti pihenőidő, illetve a heti pihenőnap beosztása egyenlőtlen munkarend esetén sokszor okozhat fejtörést. A Kúria mozdonyvezetők ügyében döntött – ezt az ítéletet mutatta be az Adózóna.","shortLead":"A heti pihenőidő, illetve a heti pihenőnap beosztása egyenlőtlen munkarend esetén sokszor okozhat fejtörést. A Kúria...","id":"20200525_kuria_adozona_mozdonyvezeto_munkaido_munkarend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6825e215-9a7a-4ffd-aecd-62f558355ef3","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_kuria_adozona_mozdonyvezeto_munkaido_munkarend","timestamp":"2020. május. 25. 15:55","title":"Döntött a Kúria, több pénz jár a mozdonyvezetőknek, mert kevés volt a pihenőidejük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]