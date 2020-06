Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban a legsúlyosabb továbbra is a helyzet, de Brazíliában is gyorsan nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a legsúlyosabb továbbra is a helyzet, de Brazíliában is gyorsan nő a fertőzöttek száma.","id":"20200601_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29eac0ba-f5b0-4f33-a9d8-d40bbd650f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 01. 11:01","title":"Már 372 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae3e5d6-4b54-428d-b5d7-20fa0cf1bb88","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Szombaton, magyar idő szerint 21 óra 22 perckor elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó. Két utasával a Nemzetközi Űrállomásra tart.","shortLead":"Szombaton, magyar idő szerint 21 óra 22 perckor elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó. Két utasával a Nemzetközi...","id":"20200530_spacex_demo2_indulas_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fae3e5d6-4b54-428d-b5d7-20fa0cf1bb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7073fd3-93b2-42dd-97b8-29c942bcf69f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_spacex_demo2_indulas_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2020. május. 30. 21:24","title":"Elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f559ba8-e27a-4905-9a58-84e6e4b142d7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"\"A kemény igazságok és az amerikai lét esszenciájának esszéi\" – jellemezte színészi alakításait Barack Obama. Május 31-én ünnepli 90. szülinapját Clint Eastwood, aki visszautasította a Volt egyszer egy Vadnyugat harmonikás szerepét és aki rendezőként a legidősebben kapta meg az Oscar-díjat.","shortLead":"\"A kemény igazságok és az amerikai lét esszenciájának esszéi\" – jellemezte színészi alakításait Barack Obama. Május...","id":"20200531_Tul_nagy_adamcsutkaja_miatt_nem_kellett_Hollywoodnak__Clint_Eastwood_90_eves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f559ba8-e27a-4905-9a58-84e6e4b142d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ddeb6a-766e-4057-b378-62165c13dc1b","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Tul_nagy_adamcsutkaja_miatt_nem_kellett_Hollywoodnak__Clint_Eastwood_90_eves","timestamp":"2020. május. 31. 08:30","title":"Túl nagy ádámcsutkája miatt nem kellett Hollywoodnak - Clint Eastwood 90 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437e3232-18cb-4b43-9741-2ccd0d0862b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megengedettnél jóval többen vehettek részt az összejövetelen. A spanyol hatóságok vizsgálják az esetet.","shortLead":"A megengedettnél jóval többen vehettek részt az összejövetelen. A spanyol hatóságok vizsgálják az esetet.","id":"20200531_Koronavirussal_fertozodott_meg_a_belga_herceg_egy_csaladi_unnepseg_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=437e3232-18cb-4b43-9741-2ccd0d0862b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bedba3-8bd5-46e5-b4ae-36f74b737a6e","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_Koronavirussal_fertozodott_meg_a_belga_herceg_egy_csaladi_unnepseg_utan","timestamp":"2020. május. 31. 12:43","title":"Illegális partin kaphatta el a koronavírust a belga herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f599f150-fb5e-4334-b66d-7acf6113e4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap van a mélypont.","shortLead":"Vasárnap van a mélypont.","id":"20200531_13_foknal_tobbre_ne_szamitson_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f599f150-fb5e-4334-b66d-7acf6113e4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f5d6c3-26c1-4f88-8d99-7455f1695381","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_13_foknal_tobbre_ne_szamitson_Budapesten","timestamp":"2020. május. 31. 07:49","title":"13 foknál többre ne számítson Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség azzal érvelt, a megmozdulás nem tartozott a gyülekezési törvény hatálya alá.","shortLead":"A rendőrség azzal érvelt, a megmozdulás nem tartozott a gyülekezési törvény hatálya alá.","id":"20200531_TASZ_A_rasszista_vonulason_lett_volna_ok_a_buntetesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9a3ce0-d624-4b61-8462-94eeb4255862","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_TASZ_A_rasszista_vonulason_lett_volna_ok_a_buntetesre","timestamp":"2020. május. 31. 12:40","title":"TASZ: A \"rasszista vonuláson\" lett volna ok a büntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2a945c-19f5-40cf-8576-e9aa343d0b46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műalkotás elkövetője nem más, mint aki egyébként is nagy szeretettel állít emléket a mesefiguráknak: Kolodko Mihály. ","shortLead":"A műalkotás elkövetője nem más, mint aki egyébként is nagy szeretettel állít emléket a mesefiguráknak: Kolodko Mihály. ","id":"20200530_Gomboc_Artur_szobrot_kapott_a_Balatonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a2a945c-19f5-40cf-8576-e9aa343d0b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25961313-5f22-4ec8-96b0-15ec0ebfd14d","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Gomboc_Artur_szobrot_kapott_a_Balatonnal","timestamp":"2020. május. 30. 13:16","title":"Gombóc Artúr szobrot kapott a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7dbb87-4fa4-4556-90bf-97e7312183dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán a rossz időjárás miatt törölték a startot, szombat este ismét megpróbálkoznak a Crew Dragon űrhajó felbocsátásával.","shortLead":"Szerdán a rossz időjárás miatt törölték a startot, szombat este ismét megpróbálkoznak a Crew Dragon űrhajó...","id":"20200530_nasa_spacex_demo2_masodik_startablak_szombat_elo_kozvetites_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f7dbb87-4fa4-4556-90bf-97e7312183dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3009d0eb-f635-4250-b96c-989789978a87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_nasa_spacex_demo2_masodik_startablak_szombat_elo_kozvetites_video","timestamp":"2020. május. 30. 19:13","title":"Itt nézheti élőben: ma űrtörténelmet írhat a SpaceX és a NASA [frissítés: elindult]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]