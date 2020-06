Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f457aeb1-050e-4622-8f8e-a5701e25476a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor a rendőrök előállították a vétkest, először nem tulajdonított jelentőséget a szerinte mindennapos szituációnak.\r

","shortLead":"Amikor a rendőrök előállították a vétkest, először nem tulajdonított jelentőséget a szerinte mindennapos szituációnak.\r

","id":"20200601_Fekezessel_akart_buntetni_az_M0son_nem_ertette_mi_ebben_a_baj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f457aeb1-050e-4622-8f8e-a5701e25476a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444b2e16-bb1a-48a7-b403-a80a31ae01d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_Fekezessel_akart_buntetni_az_M0son_nem_ertette_mi_ebben_a_baj","timestamp":"2020. június. 01. 11:39","title":"Fékezéssel akart büntetni az M0-son, nem értette, mi ebben a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 71 éves férfi azt mondta, inkább leüli a büntetést, minthogy kifizesse.","shortLead":"A 71 éves férfi azt mondta, inkább leüli a büntetést, minthogy kifizesse.","id":"20200531_12_millio_forintot_kovetel_a_rendorseg_az_egyik_dudalos_tuntetotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3194e43e-ac07-42cc-a031-db2f6a6daa93","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_12_millio_forintot_kovetel_a_rendorseg_az_egyik_dudalos_tuntetotol","timestamp":"2020. május. 31. 17:09","title":"1,2 millió forintra büntette a rendőrség az egyik dudálós tüntetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állásukat elvesztők nem jelennek meg azonnal a statisztikákban, a számokat befolyásolja az is, hogy az ingázók hova vannak bejelentve, vagy hogy hány egyéni vállalkozó regisztrálja munkanélküliként magát.","shortLead":"Az állásukat elvesztők nem jelennek meg azonnal a statisztikákban, a számokat befolyásolja az is, hogy az ingázók hova...","id":"20200531_munkanelkuliseg_Magyarorszag_KSH_elemzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c29fb74-a598-40bc-9724-dd53ddf24fae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_munkanelkuliseg_Magyarorszag_KSH_elemzes","timestamp":"2020. május. 31. 12:13","title":"Jóval magasabb lehet a tényleges munkanélküliség Magyarországon, mint azt most sejtjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 31-én Szlovéniában \"adminisztratív értelemben\" is véget ér a koronavírus-járvány - írta a helyi sajtó szombaton.","shortLead":"Május 31-én Szlovéniában \"adminisztratív értelemben\" is véget ér a koronavírus-járvány - írta a helyi sajtó szombaton.","id":"20200530_Szlovenia_ugy_dontott_befejezodott_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e5524a-e89b-4275-8780-04652025e8aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Szlovenia_ugy_dontott_befejezodott_a_jarvany","timestamp":"2020. május. 30. 18:30","title":"Szlovénia úgy döntött, befejeződött a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mentorporgramra írt ki közbeszerzést a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, megvan a nyertes.","shortLead":"Mentorporgramra írt ki közbeszerzést a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, megvan a nyertes.","id":"20200601_Startupokra_gyur_Ader_Janos_alapitvanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264cec1c-2f4b-4850-bc3c-3465368023f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200601_Startupokra_gyur_Ader_Janos_alapitvanya","timestamp":"2020. június. 01. 10:19","title":"Startupokra gyúr Áder János alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b92cfed-ae6e-4cab-9dfd-b91a58d328a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mosonmagyaróvárig jutott el az M1-es autópályán egy fuvarozó egy balesetveszélyes módon rögzített szállítmánnyal.","shortLead":"Mosonmagyaróvárig jutott el az M1-es autópályán egy fuvarozó egy balesetveszélyes módon rögzített szállítmánnyal.","id":"20200531_Nem_kellett_volna_felrakni_azt_a_Range_Rovert_a_kisteherautora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b92cfed-ae6e-4cab-9dfd-b91a58d328a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8371d3f-f5a4-4083-9d00-4945e3672988","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Nem_kellett_volna_felrakni_azt_a_Range_Rovert_a_kisteherautora","timestamp":"2020. május. 31. 16:53","title":"Nem kellett volna felrakni azt a Range Rovert a kisteherautóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több városban erőszakba fordulnak a George Floyd halála miatt kitört tiltakozások, van, ahol már kijárási tilalmat rendeltek el. ","shortLead":"Egyre több városban erőszakba fordulnak a George Floyd halála miatt kitört tiltakozások, van, ahol már kijárási...","id":"20200531_Orszagos_szintu_tiltakozashullam_az_USAban_Floridaban_kisteherautoval_hajtottak_a_tunteto_tomegbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021341a1-4393-47e2-bc03-9c83148af220","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_Orszagos_szintu_tiltakozashullam_az_USAban_Floridaban_kisteherautoval_hajtottak_a_tunteto_tomegbe","timestamp":"2020. május. 31. 10:16","title":"Tüntetések az USA-ban: Floridában kisteherautóval hajtottak a tömegbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többször bírálta már a szervezetet, de most tovább menne. ","shortLead":"Többször bírálta már a szervezetet, de most tovább menne. ","id":"20200531_Trump_antifa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9421ebc-19b8-43be-b83a-5f689dfb44ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_Trump_antifa","timestamp":"2020. május. 31. 21:08","title":"Trump terrorszervezetté nyilvánítaná az Antifa mozgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]