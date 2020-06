Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61d2cd3c-ec88-4946-8aab-abb86ae2f47b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Keddtől kinyitnak az iskolák: ügyeletet, illetve szükség esetén felzárkóztató órákat kell tartani. Tanárokkal és szülőkkel beszélve úgy tűnik, nagy tömeg nem lesz a tantermekben. A nyári táborokról még nem döntöttek, de sok család ezeket is inkább kihagyná.","shortLead":"Keddtől kinyitnak az iskolák: ügyeletet, illetve szükség esetén felzárkóztató órákat kell tartani. Tanárokkal és...","id":"20200601_iskola_digitalis_oktatas_nyari_tabor_koronavirus_iskolanyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61d2cd3c-ec88-4946-8aab-abb86ae2f47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da47791-16d6-4ba7-8035-8303cfb31b29","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_iskola_digitalis_oktatas_nyari_tabor_koronavirus_iskolanyitas","timestamp":"2020. június. 01. 07:00","title":" Belépés csak maszkban: fura időszak kezdődik kedden az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa95917-9c35-4939-8de1-e7f127608bd0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a pestisjárvány és a koronavírus színháztörténeti találkozása.","shortLead":"Eljött a pestisjárvány és a koronavírus színháztörténeti találkozása.","id":"20200602_Kulka_Janos_Csakanyi_Eszter_Dekameron_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fa95917-9c35-4939-8de1-e7f127608bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a840600-34ae-4f64-87f5-d1f4a5e6da65","keywords":null,"link":"/kultura/20200602_Kulka_Janos_Csakanyi_Eszter_Dekameron_2020","timestamp":"2020. június. 02. 11:19","title":"Kulka János és Csákányi Eszter is szerepelni fog egy ingyenes, online előadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus elleni védekezés, a gazdaság újaindítása és Soros lesz a téma.","shortLead":"A koronavírus elleni védekezés, a gazdaság újaindítása és Soros lesz a téma.","id":"20200601_nemzeti_konzultacio_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba6eafa-e1df-4afa-85b4-e46c5160f4bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_nemzeti_konzultacio_kerdesek","timestamp":"2020. június. 01. 15:52","title":"Témakörönként adagolja majd a kormány a nemzeti konzultáció kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Anticiklon található a Skandináv-félsziget felett, felhőoszlató hatása Németország, Lengyelország, vagy éppen a Balti államok területén is tapasztalható, ezeken a tájakon többnyire napos, csapadékmentes az idő. Ettől keletebbre, délkeletebbre hosszan elnyúló felhősáv húzódik, amelynek környezetében több helyen esik az eső, záporeső. Így itthon sem lesz jó időnk.","shortLead":"Anticiklon található a Skandináv-félsziget felett, felhőoszlató hatása Németország, Lengyelország, vagy éppen a Balti...","id":"20200601_Egyelore_nem_lesz_kiranduloido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb1ab2e-a44e-4ed4-bdc0-4f8cd8554e3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Egyelore_nem_lesz_kiranduloido","timestamp":"2020. június. 01. 16:23","title":"Egyelőre nem lesz kirándulóidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccaef92-6e80-4f29-b0e7-d5d5b7961d2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"18 év után hétfőn szabadult.","shortLead":"18 év után hétfőn szabadult.","id":"20200602_Kaiser_Ede_biztosan_nem_all_biztonsagi_ornek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ccaef92-6e80-4f29-b0e7-d5d5b7961d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f31507-7a2a-43c3-8115-8aade9df19ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Kaiser_Ede_biztosan_nem_all_biztonsagi_ornek","timestamp":"2020. június. 02. 07:49","title":"Kaiser Ede biztosan nem áll biztonsági őrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök szerint Trianont nem kell és nem is lehet elfelejteni, de már nem az elveszett nemzetet kell siratni, hanem a meglévőt naggyá és sikeressé építeni. ","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint Trianont nem kell és nem is lehet elfelejteni, de már nem az elveszett nemzetet kell...","id":"20200531_Gyurcsany_Trianon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1102b6f7-177a-494d-abcf-405e7e883de7","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Gyurcsany_Trianon","timestamp":"2020. május. 31. 18:42","title":"Gyurcsány: A magyar politika fókusza nem lehet tovább a trianoni gyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b955e16c-d1a8-42e9-b708-f6ec2a50f12e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két magyar rekedt Kubában a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások után. A pszichológus Berényi Dániel és a programozó Asztalos Ákos március 16-án indult Kubába, ahonnan csak viszontagságos körülmények között sikerült hazaérniük.","shortLead":"Két magyar rekedt Kubában a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások után. A pszichológus Berényi Dániel és...","id":"20200601_Alig_tudott_hazajutni_ket_magyar_utazo_Kubabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b955e16c-d1a8-42e9-b708-f6ec2a50f12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dc2457-1d57-4008-8cd1-ff5d6e02757f","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Alig_tudott_hazajutni_ket_magyar_utazo_Kubabol","timestamp":"2020. június. 01. 17:49","title":"Alig tudott hazajutni két magyar utazó Kubából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában negyedik, Horvátországban második napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzöttet - hangzott el a válságstábok hétfői sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Szlovéniában negyedik, Horvátországban második napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzöttet - hangzott el...","id":"20200601_Javulo_jarvanyhelyzet_a_szomszedban_fertozesmentes_Szlovenia_es_Horvatorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057cc68b-6693-4a96-a850-d4c5b1c796f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Javulo_jarvanyhelyzet_a_szomszedban_fertozesmentes_Szlovenia_es_Horvatorszag","timestamp":"2020. június. 01. 17:41","title":"Javuló járványhelyzet a szomszédban: fertőzésmentes Szlovénia és Horvátország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]