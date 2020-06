Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Elvitte a 2021-es költségvetési tervezet módosítására vonatkozó javaslatait a főpolgármester a Belügyminisztériumba, ahol az önkormányzati szövetségek egyeztettek a kérdésről a kormánnyal. Karácsony Gergely lát esélyt arra, hogy a kormány módosítja a fővárost szerinte ellehetetlenítő elvonásokat tartalmazó költségvetést. A BM-ben azt ígérték neki, hogy továbbítják a javaslatokat a kormánynak.\r

\r

","shortLead":"Elvitte a 2021-es költségvetési tervezet módosítására vonatkozó javaslatait a főpolgármester a Belügyminisztériumba...","id":"20200610_Meghallgattak_Karacsony_koltsegvetesi_javaslatait_a_BMben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227af827-798e-4329-94d0-83f7342f2c18","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Meghallgattak_Karacsony_koltsegvetesi_javaslatait_a_BMben","timestamp":"2020. június. 10. 17:54","title":"„Nullánál nagyobb” esélyt lát arra Karácsony, hogy a kormány figyelembe veszi a javaslatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal egy fővárosi lakás második emeletéről zuhant ki még májusban.","shortLead":"A fiatal egy fővárosi lakás második emeletéről zuhant ki még májusban.","id":"20200611_ablak_kizuhant_17_eves_temetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da73101b-d719-4f3f-9a78-77ba02ba658d","keywords":null,"link":"/elet/20200611_ablak_kizuhant_17_eves_temetes","timestamp":"2020. június. 11. 08:25","title":"Fradi-himnusz szólt az ablakból kizuhant 17 éves fiú temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az transzfóbnak minősített megnyilvánulásai miatt nagy felháborodást keltő író nem bocsánatot kért, hanem empátiát.","shortLead":"Az transzfóbnak minősített megnyilvánulásai miatt nagy felháborodást keltő író nem bocsánatot kért, hanem empátiát.","id":"20200611_JK_Rowling_a_sajat_traumajaval_magyarazza_a_transznemuekkel_szembeni_ellenerzeseit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2c91d0-3476-46b5-89fd-89d42619eccf","keywords":null,"link":"/elet/20200611_JK_Rowling_a_sajat_traumajaval_magyarazza_a_transznemuekkel_szembeni_ellenerzeseit","timestamp":"2020. június. 11. 09:47","title":"J.K. Rowling a saját traumájával magyarázza a transzneműekkel szembeni ellenérzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az eddigi szigor azt eredményezte, hogy feleannyi mezőgazdasági idénymunkás érkezett Németországba, mint amennyire szükség lett volna, most lazítanak.","shortLead":"Az eddigi szigor azt eredményezte, hogy feleannyi mezőgazdasági idénymunkás érkezett Németországba, mint amennyire...","id":"20200610_nemet_mezogazdasag_kelet_europaiak_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feedd545-466d-4d7e-b0e4-e4e543ef0fea","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_nemet_mezogazdasag_kelet_europaiak_jarvany","timestamp":"2020. június. 10. 19:01","title":"Annyira kellenek a német mezőgazdaságnak a kelet-európaiak, hogy lazítanak a járványügyi szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1845c117-49b1-449b-b93c-1f0e3a2dc8d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg a megnövekedett sótartalom számlájára írható, hogy színt váltott egy tó Indiában.","shortLead":"Valószínűleg a megnövekedett sótartalom számlájára írható, hogy színt váltott egy tó Indiában.","id":"20200612_lonar_lake_india_to_rozsaszin_pink_alga_sotartalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1845c117-49b1-449b-b93c-1f0e3a2dc8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d13fa8b-28dc-46d8-bf0f-36eed8ebed6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_lonar_lake_india_to_rozsaszin_pink_alga_sotartalom","timestamp":"2020. június. 12. 16:23","title":"Valamiért rózsaszínné változott egy 50 ezer éves tó Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külső határok megnyitását is sürgeti az EB, igaz, feltételekhez kötné azt. ","shortLead":"A külső határok megnyitását is sürgeti az EB, igaz, feltételekhez kötné azt. ","id":"20200611_unios_hatarok_ujranyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23c04d1-b3ef-4087-ac9e-777208d25fe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_unios_hatarok_ujranyitas","timestamp":"2020. június. 11. 16:10","title":"A belső határok hétfői újranyitását kéri az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f8dbea-c138-46da-9a94-6ca605a9d60e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már itthon is rendelhető az elsőtől az utolsó csavarig megújult, negyedik generációs Leon.","shortLead":"Már itthon is rendelhető az elsőtől az utolsó csavarig megújult, negyedik generációs Leon.","id":"20200612_magyarorszagon_a_vw_golf_8_izgalmasabb_testvere_az_uj_seat_leon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f8dbea-c138-46da-9a94-6ca605a9d60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce3aa0c-0c8d-4c8d-8da7-f36e8382ca5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_magyarorszagon_a_vw_golf_8_izgalmasabb_testvere_az_uj_seat_leon","timestamp":"2020. június. 12. 16:05","title":"Magyarországon a VW Golf 8 izgalmasabb testvére, az új Seat Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Pest megyei térség fejlesztésére 80 milliárd forint támogatást ad a kormány 2021-ig.","shortLead":"A Pest megyei térség fejlesztésére 80 milliárd forint támogatást ad a kormány 2021-ig.","id":"20200612_Ujabb_milliardos_szallodafejlesztesi_palyazat_indul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4a078b-214c-4327-a986-13749393eb65","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_Ujabb_milliardos_szallodafejlesztesi_palyazat_indul","timestamp":"2020. június. 12. 05:34","title":"Újabb milliárdos szállodafejlesztési pályázat indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]