[{"available":true,"c_guid":"7ea501b8-c08f-4315-85ab-f530ab2b7d62","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két halálos áldozatot és egy sebesültet követelő lövöldözés volt vasárnap, helyi idő szerint délelőtt egy texasi templomban - jelentette az amerikai Fox televízió.","shortLead":"Két halálos áldozatot és egy sebesültet követelő lövöldözés volt vasárnap, helyi idő szerint délelőtt egy texasi...","id":"20191229_Lovoldozes_volt_egy_texasi_templomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ea501b8-c08f-4315-85ab-f530ab2b7d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fe99ac-8aa3-4743-9428-7c971fa5a4ec","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Lovoldozes_volt_egy_texasi_templomban","timestamp":"2019. december. 29. 20:53","title":"Lövöldözés volt egy texasi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Angela Merkelben bíznak leginkább a németek a vezető politikusok közül","shortLead":"Angela Merkelben bíznak leginkább a németek a vezető politikusok közül","id":"20191229_Valtozatlan_a_bizalom_Merkel_irant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcef84b9-8a00-4e5c-b14e-0de3cf559ac4","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Valtozatlan_a_bizalom_Merkel_irant","timestamp":"2019. december. 29. 14:30","title":"Változatlan a bizalom Merkel iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f254ee-2443-4252-8900-d103186e8ca2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Óriási mennyiségű szén-dioxid légkörbe bocsátását kerülhetjük el, ha az erdőirtás, a bányászat és a népességnövekedés által fenyegetett földek az őslakosok kezében maradnak.","shortLead":"Óriási mennyiségű szén-dioxid légkörbe bocsátását kerülhetjük el, ha az erdőirtás, a bányászat és a népességnövekedés...","id":"20191229_Foldhasznalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f254ee-2443-4252-8900-d103186e8ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d85a6b-835c-4d78-8386-34e0cc0737d8","keywords":null,"link":"/360/20191229_Foldhasznalat","timestamp":"2019. december. 29. 16:00","title":"Az őslakosok bölcsessége segíthet enyhíteni a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A négy díler 2900 adagot tudott eladni két év alatt.","shortLead":"A négy díler 2900 adagot tudott eladni két év alatt.","id":"20191229_Varazsdohanyt_arulo_diler_bandat_fogtak_a_Hos_utcaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e369f1f3-cce9-46ae-a159-8235f53d831e","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Varazsdohanyt_arulo_diler_bandat_fogtak_a_Hos_utcaban","timestamp":"2019. december. 29. 08:50","title":"\"Varázsdohányt\" áruló díler bandát fogtak a Hős utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d529479-41bd-4d3c-baa4-74f229dc5720","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez természetesen nem vonatkozna például a katonákra vagy a rendőrökre.","shortLead":"Ez természetesen nem vonatkozna például a katonákra vagy a rendőrökre.","id":"20191228_Teljesen_betiltana_Becsben_a_fegyverviselest_a_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d529479-41bd-4d3c-baa4-74f229dc5720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad787bfc-73e5-4b86-8a27-86173acd183b","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Teljesen_betiltana_Becsben_a_fegyverviselest_a_polgarmester","timestamp":"2019. december. 28. 14:39","title":"Teljesen betiltaná Bécsben a fegyverviselést a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d7a6dc-7858-4325-a149-86833c6f9a06","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén minden huszadik vásárló külföldi volt a magyar lakáspiacon.","shortLead":"Idén minden huszadik vásárló külföldi volt a magyar lakáspiacon.","id":"20191229_ingatlanpiac_2020_lakasvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75d7a6dc-7858-4325-a149-86833c6f9a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7ad7bb-f8e4-4e56-8c5e-74447351a619","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191229_ingatlanpiac_2020_lakasvasarlas","timestamp":"2019. december. 29. 11:40","title":"Fordulatot várnak az ingatlanpiacon 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f5a947-d37f-4513-b20b-6496caf354b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A klímaváltozás elleni harcot állítják a New York-i Times Square újévi ünnepségének középpontjába.","shortLead":"A klímaváltozás elleni harcot állítják a New York-i Times Square újévi ünnepségének középpontjába.","id":"20191229_Ujevi_klimaparti_a_Times_Squareen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f5a947-d37f-4513-b20b-6496caf354b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a3b3f2-b405-4ec8-8977-e65615db657f","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Ujevi_klimaparti_a_Times_Squareen","timestamp":"2019. december. 29. 16:17","title":"Újévi klímaparti a Times Square-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letartóztatták a férfit, aki két testvérét is megkéselte.","shortLead":"Letartóztatták a férfit, aki két testvérét is megkéselte.","id":"20191228_Keseles_lett_a_rozsalyi_testverek_kozos_karacsonyozasanak_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054f4b3d-205b-4608-98d2-f6a0ca10c24b","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Keseles_lett_a_rozsalyi_testverek_kozos_karacsonyozasanak_vege","timestamp":"2019. december. 28. 16:58","title":"Késelés lett a rozsályi testvérek közös karácsonyozásának vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]