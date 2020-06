A koronavírus-járvány hatása itt is megmutatkozott.

Az Egyesült Királyságban 47 ezer pubot zártak be a koronavírus miatt, így az év első három hónapjában húsz éve nem látott mélyrepülésbe váltott a brit sörfogyasztás – írta a The Guardian. A brit gazdaság a koronavírus miatt tízszer nagyobbat zuhant, mint eddig bármikor, és ezt a söripar is megérzi.

A brit sör- és pubszövetség (BBPA) beszámolója alapján a pubok, bárok, szupermarketek és más üzletek összesen 1,5 milliárd pint sört adtak el január és március között: ez 7,2 százalékos csökkenés a tavalyi év ugyanazon időszakához képest. A BBPA 2000 óta méri és számolja a szigetországban eladott sör mennyiségét.

Ez azért számít jelentős csökkenésnek, mert ebbe az időszakba még csak tíz olyan nap esett bele, amikor a járvány terjedésének fékezése érdekében meghozott kormányzati intézkedések értelmében zárva kellett tartaniuk a puboknak. Ennek fényében az sem meglepő, hogy az üzletekben viszont a megszokottnál 16 százalékkal több sör fogyott ez alatt az idő alatt. A számok alapján azonban a britek pubokban szeretnének inkább sört inni.

Az április-júniusi adatok még rosszabbak lesznek, hiszen a pubok még mindig zárva vannak. A szövetség egyre jobban sürgeti a kormányt, hogy engedélyezze az újranyitást. Úgy számolnak, hogy az erre való felkészüléshez nagyjából három hétre lesz szükségük.

Ráadásul, ha a kétméteres fizikai távolságot kell betartaniuk a vendégeknek, akkor csak 12 400 – az angol pubok harmada – hely nyithatna ki. Ha ezt egy méterre csökkentenék, akkor viszont a 75 százalékuk.