[{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Száraz Dénes ugrik be a helyére. A sorozatból szintén kiszálló Kovács Patrícia utódjáról még nincs hír.","shortLead":"Száraz Dénes ugrik be a helyére. A balesetért a kisbusz sofőrjét okolják, aki komoly sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Nikola Mitrović jól van a klubja szerint. Az e-könyvek iránt azonban a járvány alatt sem sokat nőtt a kereslet.","shortLead":"Csak az online kereskedelemnek köszönhető, hogy a könyves szakmának nem lett „kampó”. ","shortLead":"Még Budapest főépítésze is az Indextől értesült a budai panorámát módosító építkezésről. ","id":"20200615_budavari_panorama_hilton_budapest_tetobar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c2e53b-d522-4056-96ed-352976d2dd9d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200615_budavari_panorama_hilton_budapest_tetobar","timestamp":"2020. június. 15. 10:01","title":"Csendben felhúztak egy bárt a budavári Hilton tetejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]