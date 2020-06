Százmilliókat tett zsebre Mészáros Lőrinc öccse

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bfd1d4c-52f9-406c-b68a-468e8cd107dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb esetben elutasította a feljelentést a rendőrség.","shortLead":"A legtöbb esetben elutasította a feljelentést a rendőrség.","id":"20200615_remhirterjeszto_birosag_buntetoeljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bfd1d4c-52f9-406c-b68a-468e8cd107dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39128682-47b9-4a9d-98b6-1dc6513f2cce","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_remhirterjeszto_birosag_buntetoeljaras","timestamp":"2020. június. 15. 17:19","title":"Csak egy ügy indult a bíróságon rémhírterjesztés miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776fa136-1537-46b8-9bbe-e6f8b7b9a90c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Posta és a Takarékbank együtt racionalizálná a működését a kistelepüléseken. Ez a kisposták bezárásához vezethet.","shortLead":"A Posta és a Takarékbank együtt racionalizálná a működését a kistelepüléseken. Ez a kisposták bezárásához vezethet.","id":"20200615_posta_bezaras_takarekbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=776fa136-1537-46b8-9bbe-e6f8b7b9a90c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d3ab88-02fc-4f9e-9943-c6169ce10132","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_posta_bezaras_takarekbank","timestamp":"2020. június. 15. 19:35","title":"Most jöhet a kisposták bezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester egy mérnöki jelentésre hivatkozik, amely szerint a híd állapotának romlásához nagyban hozzájárultak az augusztus 20-i tűzijátékok.","shortLead":"A főpolgármester egy mérnöki jelentésre hivatkozik, amely szerint a híd állapotának romlásához nagyban hozzájárultak...","id":"20200615_karacsony_gergely_tuzijatek_lanchid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802f4115-0fc8-4068-87de-6f30ca9fd589","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_karacsony_gergely_tuzijatek_lanchid","timestamp":"2020. június. 15. 15:35","title":"Karácsony azt kéri, hogy ne legyen tűzijáték a Lánchídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03360144-d2c5-470e-a097-7646771c1c30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két ellenzéki politikus fogva tartását hosszabbították meg; egyikük tüntetni akart, a másik pedig aláírásokat gyűjtött, hogy valódi ellenzéki jelöltek is indulhassanak az elnökválasztáson.","shortLead":"Két ellenzéki politikus fogva tartását hosszabbították meg; egyikük tüntetni akart, a másik pedig aláírásokat gyűjtött...","id":"20200615_feheroroszorszag_fogva_tartott_ellenzekiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03360144-d2c5-470e-a097-7646771c1c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd545a4e-c618-4660-80f1-40c3329b2d87","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_feheroroszorszag_fogva_tartott_ellenzekiek","timestamp":"2020. június. 15. 21:30","title":"Indoklással sem fárad a fehérorosz bíróság, úgy tartanak fogva ellenzéki politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Többéves bírósági küzdelem után érte el a kisbefektetők érdekvédelmi szervezete, hogy gyakorolhatja tulajdonosi jogait a Kartonpackban, csakhogy az közben állami irányítás alá került, s a jelek szerint lényegében a vészhelyzet lefújása után is ott marad.","shortLead":"Többéves bírósági küzdelem után érte el a kisbefektetők érdekvédelmi szervezete, hogy gyakorolhatja tulajdonosi jogait...","id":"20200615_Pert_nyert_a_Tebesz_a_Kartonpack_ellen_de_az_allam_keresztbe_tehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc2ed43-b18b-4387-9342-d23d5d0a4a4c","keywords":null,"link":"/360/20200615_Pert_nyert_a_Tebesz_a_Kartonpack_ellen_de_az_allam_keresztbe_tehet","timestamp":"2020. június. 15. 07:00","title":"Nyertek a kisbefektetők az einstandolt Kartonpack ellen, de az állam keresztbe tehet nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008d2f0c-756e-41c4-b92e-4410209fe61b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"De 1945 után alaposan megváltozott a helyzet, majd megbékéltek a legfőbb ellenséggel, a franciákkal is, és együttműködésük jó ideje az európai integráció motorja. ","shortLead":"De 1945 után alaposan megváltozott a helyzet, majd megbékéltek a legfőbb ellenséggel, a franciákkal is, és...","id":"202024__a_nemetek_trianonja__revansizmus_pacifizmus__tordofes__birodalmi_visszalepegeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=008d2f0c-756e-41c4-b92e-4410209fe61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446b2843-e25b-40fe-b59d-7941df78dd0c","keywords":null,"link":"/360/202024__a_nemetek_trianonja__revansizmus_pacifizmus__tordofes__birodalmi_visszalepegeto","timestamp":"2020. június. 16. 15:00","title":"Ami a magyaroknak Trianon, az volt a németeknek Versailles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc4d2c5-43ab-413a-8848-5c1fd2365bc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Belgiumban átlépte a 60 ezret az igazoltan új koronavírussal fertőzöttek száma - írta vasárnap a helyi sajtó.","shortLead":" Belgiumban átlépte a 60 ezret az igazoltan új koronavírussal fertőzöttek száma - írta vasárnap a helyi sajtó.","id":"20200614_Belgiumnak_nem_tetszik_hogy_nehany_unios_tagallam_tobb_szazmillio_adag_teszteles_alatt_levo_oltoanyagot_vasarolna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bc4d2c5-43ab-413a-8848-5c1fd2365bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28f4e44-07dc-4240-9569-55b2f1f487eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Belgiumnak_nem_tetszik_hogy_nehany_unios_tagallam_tobb_szazmillio_adag_teszteles_alatt_levo_oltoanyagot_vasarolna","timestamp":"2020. június. 14. 20:52","title":"Belgiumnak nem tetszik, hogy néhány uniós tagállam több százmillió adag tesztelés alatt lévő oltóanyagot vásárolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15307f3e-89dd-4db6-a0c3-20ee45020ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter közösségi oldalon megosztott fotója reklámnak tűnik. ","shortLead":"A miniszter közösségi oldalon megosztott fotója reklámnak tűnik. ","id":"20200615_szijjarto_peter_pizzeria_reklam_mango","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15307f3e-89dd-4db6-a0c3-20ee45020ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3237306-5137-452e-b96c-f946cccaf96b","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_szijjarto_peter_pizzeria_reklam_mango","timestamp":"2020. június. 15. 12:24","title":"Szijjártó egy pizzériából jelentkezett be, hogy szóljon: neki már elkezdődött a balatoni nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]