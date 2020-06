Vaskos ízelítőt kaptak az elmúlt napokban a biztosítók is a szélsőségesre váltott időjárásból és annak következményeiből – figyelmeztet a CLB biztosítási alkusz cég. Tömegével érkeznek a kárbejelentések, miután vasárnap csak Budapesten 350 helyre hívták a tűzoltókat a vihar miatt, Tótvázsonyban pedig olyan villámár keletkezett, ami egy ember halálát okozta. A cég szerint már most tudható, hogy

kimagaslóan sok, akár 1 milliárd forint is lehet majd az egy hónap alatt kifizetett kártérítési összeg.

A klímaváltozás miatt rendszeressé válnak a szélsőséges viharok, amelyekre szinte mindenkinek készülnie kell valamilyen formában – írták. Ráadásul egy Magyarországon viszonylag újnak számító jelenség is gyakoribb lesz: ugyanarra a településre napokon keresztül többször is lecsaphat a vihar, újabb és újabb károkat okozva.

Ezeket a pusztításokat tételesen be kell jelenteni még akkor is, ha egymást követő napokon, sorozatban történik. Ahány vihar, annyiféle kár rakódhat a korábbira: az első napon talán csak kidőlt fák szakítják be egy ház tetejét, illetve a pince telik fel vízzel, de másnap akár a villám is becsaphat, miközben már a jégeső is szakad. Egy kárról szóló bejelentés után kizárólag ennek a feltérképezésére készül a kárfelmérő, és hiába lehet időközben nagyobb a veszteség, ha azt nem jelezte biztosítójának a károsult, akkor a helyszínelő szakember nem is veheti fel a kártérítési tételek közé.