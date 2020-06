Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9cc3275-0cc8-4e69-b0c9-8d40a3d825d9","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A számítógép-függőség kialakulása szoros összefüggést mutat a szórakozáshoz kapcsolódó használattal, de a munkával, távoktatással nem – állítja Demetrovics Zsolt pszichológus, aki szerint, bár vannak kockázatai annak, hogy megnövekedett a gép előtt töltött idő, akár még pozitív hozadéka is lehet, hogy most munkaeszközként jelentek meg a kütyük a gyerekek életében.\r

","shortLead":"A számítógép-függőség kialakulása szoros összefüggést mutat a szórakozáshoz kapcsolódó használattal, de a munkával...","id":"20200615_Akar_pozitiv_hatasa_is_lehet_a_tavoktatas_miatt_megnovekedett_gephasznalatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9cc3275-0cc8-4e69-b0c9-8d40a3d825d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c4777d-0959-4fde-a787-25397b6874b7","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Akar_pozitiv_hatasa_is_lehet_a_tavoktatas_miatt_megnovekedett_gephasznalatnak","timestamp":"2020. június. 15. 20:00","title":"Tudja, mit csinál a gyereke a számítógép előtt? Például a koronavírusos kontaktok követésére alkalmas alkalmazásprogramozási felületet (API).","shortLead":"Miután az amerikai szankciók nem csak hardveres, hanem szoftveres erőforrásoktól is elszakítottk Huaweit, a kínai...","id":"20200614_huawei_covid19_kontaktkutato_api","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ca558b-ecc7-43b8-aa66-7351f6961dae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_huawei_covid19_kontaktkutato_api","timestamp":"2020. június. 14. 16:03","title":"A Huawei ebben is különutas: saját koronakontakt-kutató API-t fejleszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A járványügyi korlátozások újabb enyhítéseként Emmanuel Macron francia államfő bejelentette, hogy a párizsi régió vendéglátóhelyei hétfőtől már nemcsak a teraszaikon, hanem belső helyiségekben is fogadhatnak vendégeket.","shortLead":"A járványügyi korlátozások újabb enyhítéseként Emmanuel Macron francia államfő bejelentette, hogy a párizsi régió...","id":"20200614_Macron_bejelentette_hogy_hetfotol_megnyilnak_a_francia_vendeglatohelyek_belso_reszei_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b0ec91-cefc-4fca-bce7-febbbd94824f","keywords":null,"link":"/kkv/20200614_Macron_bejelentette_hogy_hetfotol_megnyilnak_a_francia_vendeglatohelyek_belso_reszei_is","timestamp":"2020. június. 14. 21:29","title":"Macron bejelentette, hogy hétfőtől megnyílnak a francia vendéglátóhelyek belső részei is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magánszemélyek, cégek igényelhetnek maximálisan 2,5 millió forintot. A taxisok esetében az új autó árának akár a felét is állja az állam. ","shortLead":"Magánszemélyek, cégek igényelhetnek maximálisan 2,5 millió forintot. A taxisok esetében az új autó árának akár a felét...","id":"20200616_Egy_nap_alatt_betelt_a_25_millio_elektromos_autokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d4847c-3d1d-4cea-8d72-65a0cd36e288","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Egy_nap_alatt_betelt_a_25_millio_elektromos_autokra","timestamp":"2020. június. 16. 09:31","title":"Annyian pályáznak villanyautó-támogatásra, hogy egy nap alatt elfogyott 4 milliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európa Tanács Fejlesztési Bank eddig több mint 2 milliárd euró összegű finanszírozást nyújtott magyarországi projektek megvalósításához.\r

