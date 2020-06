Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14e42d77-2a9d-4c03-b19b-3cc3e6b7c544","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőtől igényelhettek az országfásítási programban ingyen fát a tízezernél kevesebb lakosú településeken az önkormányzatok, az állami és egyházi szervezetek. Az oldalt úgy megrohamozhatták az igénylők, hogy az összeomlott. ","shortLead":"Hétfőtől igényelhettek az országfásítási programban ingyen fát a tízezernél kevesebb lakosú településeken...","id":"20200615_Osszeomlott_a_honlap_ahol_ingyen_fat_lehetett_igenyelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14e42d77-2a9d-4c03-b19b-3cc3e6b7c544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2641e5d6-45a3-4f11-8bb1-1ab1b69f1800","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_Osszeomlott_a_honlap_ahol_ingyen_fat_lehetett_igenyelni","timestamp":"2020. június. 15. 16:30","title":"Összeomlott a honlap, ahol ingyen fát lehetett igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a cél az, hogy az élet visszaálljon a megszokott rendbe. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a cél az, hogy az élet visszaálljon a megszokott rendbe. ","id":"20200615_kormany_idosek_vasarlasi_sav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeee89a1-1e46-4395-801f-63918819fa11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_kormany_idosek_vasarlasi_sav","timestamp":"2020. június. 15. 11:38","title":"Szerdán dönt a kormány az időseknek fenntartott vásárlási idősávról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6f8fa5-236c-450b-b59a-f6bc572a93cb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A német klub csődvédelmet kért.","shortLead":"A német klub csődvédelmet kért.","id":"20200615_kaiserslautern_csodvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a6f8fa5-236c-450b-b59a-f6bc572a93cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a72b6a-a914-4217-a551-3bcf5038219e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_kaiserslautern_csodvedelem","timestamp":"2020. június. 15. 20:58","title":"A négyszeres bajnok Kaiserslautern is a járvány áldozatául eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805bda22-10df-4d63-a924-6025436ae5db","c_author":"HVG","category":"360","description":"Főleg az állami megbízások révén jól megy a Szabadics-cégcsoport szekere.","shortLead":"Főleg az állami megbízások révén jól megy a Szabadics-cégcsoport szekere.","id":"202024_szabadics_kozmu_vagyonatrendezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=805bda22-10df-4d63-a924-6025436ae5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5113f0d0-0617-4862-9c2c-89dccd97c19b","keywords":null,"link":"/360/202024_szabadics_kozmu_vagyonatrendezes","timestamp":"2020. június. 15. 13:30","title":"Átrendezte vagyonát Mészáros Lőrinc gyermekeinek üzletfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1d1618-c31a-49db-800c-60eb8cad04aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrségen vizsgálat indult az ügyben, a rendőrfőnök lemondott a történtek miatt.","shortLead":"A rendőrségen vizsgálat indult az ügyben, a rendőrfőnök lemondott a történtek miatt.","id":"20200615_atlanta_rendor_rayshard_brooks","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf1d1618-c31a-49db-800c-60eb8cad04aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bc7596-24b9-49ad-b7d4-a12097df2177","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_atlanta_rendor_rayshard_brooks","timestamp":"2020. június. 15. 15:05","title":"Kirúgták a rendőrt, aki agyonlőtt egy afroamerikai férfit Atlantában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f6e9ab-a503-4cfb-a9b0-5238a1593d50","c_author":"Ifj. Chikán Attila","category":"gazdasag.zhvg","description":"Össznemzeti sport lett a kenyérsütés. Hogyan készítsünk kovászt? Lehet-e kovász nélkül kenyeret sütni? Milyen a jó kenyérrecept? Kakaós csiga házilag? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre választ kereső, fotókkal és videókkal gazdagon illusztrált írásokkal lehet találkozni nem csupán a közösségi médiában, de a legnagyobb látogatottságú híroldalakon is. Úgy tűnik, a vírusjárvány megfékezésére bevezetett karantén hatására a magyarok ráébredtek arra az elvre, amivel nagyszüleink tökéletesen tisztában voltak: az önellátás bizony fontos dolog! Vélemény.","shortLead":"Össznemzeti sport lett a kenyérsütés. Hogyan készítsünk kovászt? Lehet-e kovász nélkül kenyeret sütni? Milyen a jó...","id":"20200616_Ifj_Chikan_Attila_Magad_uram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44f6e9ab-a503-4cfb-a9b0-5238a1593d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b343ce6b-33bc-4795-9941-065ed97e3795","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_Ifj_Chikan_Attila_Magad_uram","timestamp":"2020. június. 16. 18:45","title":"Ifj. Chikán Attila: Magad uram…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29ac496-4cd8-45f1-9cf3-717e6e6f0965","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szervusz, Izabella! ","shortLead":"Szervusz, Izabella! ","id":"20200615_Elneveztek_a_budapesti_tevecsikot_es_mar_a_pupja_is_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c29ac496-4cd8-45f1-9cf3-717e6e6f0965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad3cc3c-6f69-4203-81ca-6320e46ec204","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Elneveztek_a_budapesti_tevecsikot_es_mar_a_pupja_is_no","timestamp":"2020. június. 15. 10:42","title":"Elnevezték a budapesti tevecsikót, és már a púpja is nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A nemzeti légitársaság csődje óta volt veszteség, feljelentés, az utasok lenyúlása. Most a tulajdonos döntött a felszámolás mellett.","shortLead":"A nemzeti légitársaság csődje óta volt veszteség, feljelentés, az utasok lenyúlása. Most a tulajdonos döntött...","id":"20200616_Megszunik_a_Malev_botranyba_keveredett_repteri_kiszolgalo_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a754e4f-5fd4-4d15-9025-850791bb9167","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Megszunik_a_Malev_botranyba_keveredett_repteri_kiszolgalo_cege","timestamp":"2020. június. 16. 18:20","title":"Megszűnik a Malév botrányba keveredett reptéri kiszolgáló cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]