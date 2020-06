Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7a83b09-4b2d-43ee-b842-b4f3de8bb5cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vádirat szerint túlzó volt Garrett Rolfe reakciója, mivel a férfi, akit őrizetbe akart venni, és aki a sokkolóját megszerezve menekülni próbált, arccal előre futott, amikor rálőtt.","shortLead":"A vádirat szerint túlzó volt Garrett Rolfe reakciója, mivel a férfi, akit őrizetbe akart venni, és aki a sokkolóját...","id":"20200618_vademeles_szandekos_emberoles_garrett_rolfe_atlanta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7a83b09-4b2d-43ee-b842-b4f3de8bb5cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c052c1f-eca7-4867-9f62-307d501bc7bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200618_vademeles_szandekos_emberoles_garrett_rolfe_atlanta","timestamp":"2020. június. 18. 07:49","title":"Szándékos emberölésért emeltek vádat a rendőr ellen, aki agyonlőtt egy fekete férfit Atlantában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b6c637-0f54-40b6-bbbb-245736612d6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részeire csapott le a vihar, folyamatos munkában vannak több megye tűzoltói is.","shortLead":"Az ország középső részeire csapott le a vihar, folyamatos munkában vannak több megye tűzoltói is.","id":"20200617_tuzoltok_vihar_karok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2b6c637-0f54-40b6-bbbb-245736612d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd6c559-05f8-4057-8847-ff5a8c890976","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_tuzoltok_vihar_karok","timestamp":"2020. június. 17. 18:32","title":"Elárasztott házak, kidőlt fák adnak munkát a tűzoltóknak országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb komoly hibát találtak a Windows 10 májusi nagy frissítésében, ami nemcsak bosszantó, de veszélyes is. Az operációs rendszer egy hiba miatt folyamatosan töredezettségmentesíteni akarja a meghajtókat, ám ez betehet az SSD-knek.","shortLead":"Újabb komoly hibát találtak a Windows 10 májusi nagy frissítésében, ami nemcsak bosszantó, de veszélyes is...","id":"20200617_microsoft_windows_10_frissites_may_2020_update_ssd_toredezettsegmentesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c063754-632e-4ff4-89cf-649d71cbe5e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_microsoft_windows_10_frissites_may_2020_update_ssd_toredezettsegmentesites","timestamp":"2020. június. 17. 18:03","title":"Kikészítheti az SSD-t a Windows 10 májusi nagy frissítése – mutatjuk, mit tehet ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad8afac-be9d-40b0-bbf9-4f92b5433094","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Keraphyton mawsoniae nevet kapta az a faj, amelynek több mint 300 millió éves fosszíliáját az 1960-as évek közepén találták meg a paleontológusok.","shortLead":"Keraphyton mawsoniae nevet kapta az a faj, amelynek több mint 300 millió éves fosszíliáját az 1960-as évek közepén...","id":"20200617_fosszilia_maradvany_noveny_felfedezes_paleontologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad8afac-be9d-40b0-bbf9-4f92b5433094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d689997-7f4e-41d3-a079-a13a6af19d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_fosszilia_maradvany_noveny_felfedezes_paleontologia","timestamp":"2020. június. 17. 20:03","title":"56 éven át hevert a raktárban, kiderült, hogy egy új fajt rejt a 300+ millió éves fosszília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc591875-e5db-421e-a80a-c15140c37e77","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Környezeti szempontból és az állatvédők szemszögéből is igencsak támadható a selyem. Már van olyan divatcég, amelyik felhagyott a forgalmazásával, ám van egy probléma: kistermelők millióinak megélhetése kerülhet veszélybe.","shortLead":"Környezeti szempontból és az állatvédők szemszögéből is igencsak támadható a selyem. Már van olyan divatcég, amelyik...","id":"20200616_selyem_fenntarthatosag_kornyezetiterheles_energia_divatipar_textilipar_ruhazatiipar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc591875-e5db-421e-a80a-c15140c37e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a058018-0b89-4dfc-bb5f-8ccfca3b5b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_selyem_fenntarthatosag_kornyezetiterheles_energia_divatipar_textilipar_ruhazatiipar","timestamp":"2020. június. 16. 18:00","title":"A bőr után a selyem lehet az új közellenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kidőlt fák, leszakadt vezetékek, elöntött villamospályák nehezítik a közlekedést.","shortLead":"Kidőlt fák, leszakadt vezetékek, elöntött villamospályák nehezítik a közlekedést.","id":"20200617_bkk_vihar_hev_villamos_troli_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb26be8-399f-4391-b1d7-545f15038cb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_bkk_vihar_hev_villamos_troli_budapest","timestamp":"2020. június. 17. 18:21","title":"A BKK-t sem kíméli a vihar, járatok maradnak ki vagy haladnak rövidített útvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bár az Európa-bajnokságot elhalasztották, Budapesten az eredeti terveknek megfelelően négy találkozót rendeznek majd.","shortLead":"Bár az Európa-bajnokságot elhalasztották, Budapesten az eredeti terveknek megfelelően négy találkozót rendeznek majd.","id":"20200617_Europa_bajnoksag_potselejtezo_Budapest_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ec48dd-7e5e-43a7-a7e6-d2fcc9502a82","keywords":null,"link":"/sport/20200617_Europa_bajnoksag_potselejtezo_Budapest_","timestamp":"2020. június. 17. 16:59","title":"Októberben játssza Eb-pótselejtezőjét a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai volt az operatív törzs utolsó sajtótájékoztatója. A miniszterelnök is megemlékezett róla. ","shortLead":"A szerdai volt az operatív törzs utolsó sajtótájékoztatója. A miniszterelnök is megemlékezett róla. ","id":"20200617_Orban_is_elkoszont_Muller_Ceciliaektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9d415f-0c6c-4896-bec7-c107f967bc12","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Orban_is_elkoszont_Muller_Ceciliaektol","timestamp":"2020. június. 17. 12:08","title":"Orbán is elköszönt Müller Cecíliáéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]