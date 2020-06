A magyar gazdasági életben a kisvállalkozásokat érintette legrosszabbul a koronavírus-járvány - erről beszélt Szabó Béla, a Magyar Telekom márka- és kereskedelmi kommunikációs igazgatója a cég online sajtóeseményén. A cég májusban végzett kutatása szerint a kisvállalkozások 69 százaléka nem tudott zavartalanul működni a járvány idején.

Új megoldásokra, egyre nagyobb digitalizációra lett volna szükségük a kis cégeknek már a járvány előtt is, a koronavírus okozta változások erre csak ráerősítettek - magyarázta Iski István, a Magyar Telekom SoHo/SMB Experience Unit vezetője. A kutatás szerint azokat a cégeket, amelyek már a járvány előtt is sokat gondolkoztak a nagyobb digitalizáción, kevésbé ütötte meg a válság.

A céges digitalizáción túl természetesen az is fontos lett idén tavasszal, hogy a dolgozók és cégvezetők otthoni internete minél stabilabb és nagyobb sávszélességű legyen, a vállalkozások számára gyakorlatilag az is mindegy volt, hogy ez mennyibe kerül.

A kis cégek is egyre inkább eljutnak oda a járvány hatására, hogy a digitális fejlesztést nem a legolcsóbb megoldásokkal próbálják megúszni.

A megkérdezettek 27 százaléka a veszélyhelyzet alatt kénytelen volt részben szüneteltetni a tevénységét, 11 százalék teljesen, 2 százalék más tevékenységbe fogott, 1 százalék pedig megszűnt - mondta el Kis Gergely, a felmérést végző eNet Internetkutató és Tanácsadó Kft képviselője. A válság főleg a szolgáltató ágazatot érintette rosszul.

Ami pedig a jövőt illeti: 41 százalék szerint a járvány után a cég a mostanival megegyező módon folytatja tovább a működését, 24 százalék pedig teljesen visszaáll a vírus érkezése előtti működésre. A legtöbben most már arra készülnek, hogy akkor is működőképes maradjon a cégük, ha berobbanna a járvány második hulláma, "fejben most már felkészültek a digitalizációra".