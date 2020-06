Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú Facebook-posztban ment neki a főpolgármester a kormánynak.","shortLead":"Hosszú Facebook-posztban ment neki a főpolgármester a kormánynak.","id":"20200619_Karacsony_Budapest_koltsegvetes_adok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ca04af-82f5-445f-af1f-dba963200358","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Karacsony_Budapest_koltsegvetes_adok","timestamp":"2020. június. 19. 11:59","title":"Karácsony: Budapest eddig is fejőstehén volt, de most a kormány vágóhídra küldené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész kiborult az elnök járványügyi teljesítményén.","shortLead":"A zenész kiborult az elnök járványügyi teljesítményén.","id":"20200618_Bruce_Springsteen_Donald_Trumpnak_Tegyen_fel_egy_kibtt_maszkot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88e194b-dd43-4c86-a751-7e5cee9083fa","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Bruce_Springsteen_Donald_Trumpnak_Tegyen_fel_egy_kibtt_maszkot","timestamp":"2020. június. 18. 11:36","title":"Bruce Springsteen Donald Trumpnak: Tegyen fel egy kib…tt maszkot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyvertelen volt, és nem támadt a rendőrökre az a férfi, akinek a haláláról korábban számolt be a Terrorelhárítási Központ. ","shortLead":"Fegyvertelen volt, és nem támadt a rendőrökre az a férfi, akinek a haláláról korábban számolt be a Terrorelhárítási...","id":"20200617_TEK_rendorok_halal_salgotarjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a9e715-4cfd-4db3-9b54-b5a24b5541f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_TEK_rendorok_halal_salgotarjan","timestamp":"2020. június. 17. 16:52","title":"TEK: Nem támadt a rendőrökre a férfi, aki intézkedés közben meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f928981-2605-42f8-acb3-3642001566b6","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202025_cegvari_vitezek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f928981-2605-42f8-acb3-3642001566b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fa0955-2c94-4fb5-ac66-9b3ddc96c87f","keywords":null,"link":"/itthon/202025_cegvari_vitezek","timestamp":"2020. június. 18. 16:20","title":"Gergely Márton: Cégvári vitézek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b3388a-302f-4219-9c95-1fed97a8105d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nyílt levelet írt az Európai Tanácsnak a budapesti, pozsonyi, prágai és varsói főpolgármester. ","shortLead":"Nyílt levelet írt az Európai Tanácsnak a budapesti, pozsonyi, prágai és varsói főpolgármester. ","id":"20200618_lobbi_kozvetlen_EU_klimapenz_V4_fopolgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84b3388a-302f-4219-9c95-1fed97a8105d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e7e320-765f-41e9-976e-7c53481e61ff","keywords":null,"link":"/zhvg/20200618_lobbi_kozvetlen_EU_klimapenz_V4_fopolgarmester","timestamp":"2020. június. 18. 15:10","title":" V4-es kollégáival együtt lobbizik az EU-nál Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump egyik legújabb Twitter-bejegyzése egy speciális címkét kapott a platformtól. Az amerikai elnök a CNN-t próbálta beállítani álhírgyárnak, de kiderült, ezt egy manipulált videóval tett meg.","shortLead":"Donald Trump egyik legújabb Twitter-bejegyzése egy speciális címkét kapott a platformtól. Az amerikai elnök a CNN-t...","id":"20200619_manipulalt_mediatartalom_donald_trump_twitter_kamu_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed75454-65fd-46a5-9a0e-b3d351496d12","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_manipulalt_mediatartalom_donald_trump_twitter_kamu_video","timestamp":"2020. június. 19. 09:33","title":"\"Manipulált médiatartalom\" – újabb hazugságon kapta a Twitter Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 14 ezren igényelték a szabad felhasználású diákhitelt, amit a kormány a diákmunka-lehetőségek elapadása miatt vezetett be.","shortLead":"Már 14 ezren igényelték a szabad felhasználású diákhitelt, amit a kormány a diákmunka-lehetőségek elapadása miatt...","id":"20200618_Sikeres_a_gazdasagvedelmi_diakhitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff19082-fc3e-45c9-9ea6-eaed2ca0826b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Sikeres_a_gazdasagvedelmi_diakhitel","timestamp":"2020. június. 18. 16:02","title":"Sok diák igényelte a kormány nyújtotta új hitellehetőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca890d4-21df-436a-81f7-6d595a1e548e","c_author":"Jobline.hu","category":"kkv","description":"A fiatal munkavállalók 73 százaléka állást váltana, és a többség ezt az utóbbi egy-két hónapban döntötte el – derül ki a Frissdiplomás Kft. friss felméréséből. A HVG Állásbörze társszervezője azt vizsgálta, milyen változásokat hozott a járványidőszak a fiatalok karrierterveiben, hol keresnek állást, minimálisan mekkora fizetésért helyezkednének el máshol, és mi a fontos számukra az álláspályázatoknál. ","shortLead":"A fiatal munkavállalók 73 százaléka állást váltana, és a többség ezt az utóbbi egy-két hónapban döntötte el – derül ki...","id":"20200618_Negybol_harom_fiatal_uj_munkahelyet_keres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ca890d4-21df-436a-81f7-6d595a1e548e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95709f9b-2050-4eaa-9162-b55f3050e33a","keywords":null,"link":"/kkv/20200618_Negybol_harom_fiatal_uj_munkahelyet_keres","timestamp":"2020. június. 18. 12:10","title":"Négyből három fiatal új munkahelyet keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]