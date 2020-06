Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium azt ígérte, hogy rendkívül támogatóan és méltányosan áll majd az ilyen ügyekhez. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium azt ígérte, hogy rendkívül támogatóan és méltányosan áll majd az ilyen ügyekhez. ","id":"20200623_Julius_kozepeig_kerhetjuk_a_NAVot_hogy_engedjen_az_adonkbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b682ed7-a714-4ca5-a022-961f88795cc1","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Julius_kozepeig_kerhetjuk_a_NAVot_hogy_engedjen_az_adonkbol","timestamp":"2020. június. 23. 11:23","title":"Július közepéig kérhetik a cégek a NAV-ot, hogy engedjen az adójukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jégeső is előfordulhat az ország egyes területein.","shortLead":"Jégeső is előfordulhat az ország egyes területein.","id":"20200622_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8e2dcf-f0ac-4783-a32c-70f807872dca","keywords":null,"link":"/elet/20200622_idojaras","timestamp":"2020. június. 22. 06:37","title":"Felhőszakadásra és zivatarokra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe79fe9e-1894-47e7-8f69-c8b7e3511064","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vecsei H. Miklós a Rózsavölgyiben rendezi meg A két pápát. A bemutató szeptemberben lesz. ","shortLead":"Vecsei H. Miklós a Rózsavölgyiben rendezi meg A két pápát. A bemutató szeptemberben lesz. ","id":"20200622_A_ket_papa_Rozsavolgyi_Szalon_Vecsei_H_Miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe79fe9e-1894-47e7-8f69-c8b7e3511064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa61e12f-236f-43ac-a16c-6d59fe64d99b","keywords":null,"link":"/elet/20200622_A_ket_papa_Rozsavolgyi_Szalon_Vecsei_H_Miklos","timestamp":"2020. június. 22. 13:59","title":"Magyar színpadon vitatkozik a két pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két régi ügyben is kiderült az igazság.","shortLead":"Két régi ügyben is kiderült az igazság.","id":"20200623_gyilkossag_felderitese_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccd7914-7b2c-4900-882f-fbb60fa83d69","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_gyilkossag_felderitese_rendorseg","timestamp":"2020. június. 23. 11:55","title":"Évekkel ezelőtti gyilkosságokat oldott meg a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynál pesszimistább a hitelminősítő, de összességében pozitívan látja az ország helyzetét.","shortLead":"A kormánynál pesszimistább a hitelminősítő, de összességében pozitívan látja az ország helyzetét.","id":"20200622_Moodys_2020_elso_feleben_a_legkemenyebb_a_valsag_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027a0ff0-1016-4b66-9e2d-dfec1e80bb4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_Moodys_2020_elso_feleben_a_legkemenyebb_a_valsag_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 22. 14:37","title":"Moody's: 2020 első felében a legkeményebb a válság Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július elsejétől mindenki számára kötelező a rendszer.","shortLead":"Július elsejétől mindenki számára kötelező a rendszer.","id":"20200622_Nem_vart_kovetkezmenye_is_lehet_ha_valaki_megfeledkezik_az_online_szamlarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7d7714-bd0c-4c01-ba44-a752cf50a1c8","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Nem_vart_kovetkezmenye_is_lehet_ha_valaki_megfeledkezik_az_online_szamlarol","timestamp":"2020. június. 22. 16:09","title":"Nem várt következménye is lehet, ha valaki megfeledkezik az online számláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bde085b-5bf4-4ff5-9f34-deb629e34a16","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős mérföldkőhöz érkezett az óceánok mélyének részletes feltérképezésére létrehozott Seabed 2030 projekt.","shortLead":"Jelentős mérföldkőhöz érkezett az óceánok mélyének részletes feltérképezésére létrehozott Seabed 2030 projekt.","id":"20200622_seabed_2030_ocean_topografia_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bde085b-5bf4-4ff5-9f34-deb629e34a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c179d10-d2b4-4489-b38e-050e9ad7a7f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_seabed_2030_ocean_topografia_terkep","timestamp":"2020. június. 22. 13:03","title":"Kevesebbet tudunk a földi óceánok mélyéről, mint a Mars felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d27f4cb-3a80-42cc-88e0-f458f9814aaf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fénysorompó működött és pirosan jelzett, megy autós mégis megpróbált áthajtani a vonat előtt.","shortLead":"A fénysorompó működött és pirosan jelzett, megy autós mégis megpróbált áthajtani a vonat előtt.","id":"20200621_A_legrosszabbkor_hajtott_a_vasuti_atjaroba_egy_sofor_Derecskenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d27f4cb-3a80-42cc-88e0-f458f9814aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a3c08c-521a-408c-bab7-e0d151c03875","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_A_legrosszabbkor_hajtott_a_vasuti_atjaroba_egy_sofor_Derecskenel","timestamp":"2020. június. 21. 19:40","title":"A legrosszabbkor hajtott a vasúti átjáróba egy sofőr Derecskénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]