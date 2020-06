Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bde085b-5bf4-4ff5-9f34-deb629e34a16","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős mérföldkőhöz érkezett az óceánok mélyének részletes feltérképezésére létrehozott Seabed 2030 projekt.","shortLead":"Jelentős mérföldkőhöz érkezett az óceánok mélyének részletes feltérképezésére létrehozott Seabed 2030 projekt.","id":"20200622_seabed_2030_ocean_topografia_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bde085b-5bf4-4ff5-9f34-deb629e34a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c179d10-d2b4-4489-b38e-050e9ad7a7f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_seabed_2030_ocean_topografia_terkep","timestamp":"2020. június. 22. 13:03","title":"Kevesebbet tudunk a földi óceánok mélyéről, mint a Mars felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyar designer vázolja fel számunkra, hogy milyen lenne a BMW 5-ös széria legsportosabb modelljének Touring kivitele.","shortLead":"Magyar designer vázolja fel számunkra, hogy milyen lenne a BMW 5-ös széria legsportosabb modelljének Touring kivitele.","id":"20200622_625_loeros_csaladi_puttonyos_igy_mutatna_az_uj_kombi_bmw_m5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064f6a8a-b22f-4691-88e5-6616bb427358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_625_loeros_csaladi_puttonyos_igy_mutatna_az_uj_kombi_bmw_m5","timestamp":"2020. június. 22. 13:21","title":"Így mutatna az új, 625 lóerős BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Járványügyi óvintézkedések miatt több száz férőhely szűnik meg átmenetileg, a kollégiumokból kimaradók lakhatási támogatást kaphatnak, és segítik őket magánszállásokat találni.","shortLead":"Járványügyi óvintézkedések miatt több száz férőhely szűnik meg átmenetileg, a kollégiumokból kimaradók lakhatási...","id":"20200623_Jelentosen_csokken_az_ELTE_a_kollegiumi_ferohelyeinek_szama_osszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0801cd78-e591-4193-bfbb-195f4cadf919","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Jelentosen_csokken_az_ELTE_a_kollegiumi_ferohelyeinek_szama_osszel","timestamp":"2020. június. 23. 09:42","title":"Bezárja 400 fős kollégiumát az ELTE ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss felmérés szerint bár a digitális távoktatást a kormányzat sikertörténetként adja el, az oktatásirányításnak alig volt köze a digitális munkarend konkrétumainak megszervezéséhez. Azt elsősorban a pedagógusok, oktatási dolgozók bonyolították, saját kútfőből – akár saját pénzből is.\r

","shortLead":"Egy friss felmérés szerint bár a digitális távoktatást a kormányzat sikertörténetként adja el, az oktatásirányításnak...","id":"20200623_Az_oktatasiranyitasa_kudarca_volt_a_digitalis_munkarend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333227b2-4410-4b1c-853e-9efd5f23ae01","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Az_oktatasiranyitasa_kudarca_volt_a_digitalis_munkarend","timestamp":"2020. június. 23. 10:19","title":"Sok tanárnak az egészsége és a pénze is ráment távoktatásra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jótevő zacskóval érkezett, benne a több százezer forinttal - aztán elsétált.","shortLead":"A jótevő zacskóval érkezett, benne a több százezer forinttal - aztán elsétált.","id":"20200622_siofok_hajlektalan_egymillio_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54040d3-b8d3-48c2-b7f5-a3cbf02b7359","keywords":null,"link":"/elet/20200622_siofok_hajlektalan_egymillio_forint","timestamp":"2020. június. 22. 21:23","title":"Egy siófoki hajléktalan közel egymillió forintot kapott egy ismeretlentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy tudja, hogy egy tanút is kihallgatott a rendőrség a családi ház udvarán talált testrészekkel kapcsolatban.\r

","shortLead":"A 24.hu úgy tudja, hogy egy tanút is kihallgatott a rendőrség a családi ház udvarán talált testrészekkel kapcsolatban.\r

","id":"20200623_emberi_maradvanyok_paty","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0295669-605b-4379-9152-c8edc8147b69","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_emberi_maradvanyok_paty","timestamp":"2020. június. 23. 16:10","title":"Szabadlábon védekezhet az emberi maradványokat hazahordó pátyi boncmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magányos vacsoraasztal, gázálarc és egy igencsak aktuális kérdés: Frenk új klipes száma 2019-ben született, és tél végén jelent meg ugyan, de mintha megjósolta volna az idei tavaszunkat.","shortLead":"Magányos vacsoraasztal, gázálarc és egy igencsak aktuális kérdés: Frenk új klipes száma 2019-ben született, és tél...","id":"20200623_Frenk_Mi_van_veletek_video_klip_premier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4418ba92-8ce5-4567-9d70-ff10258b5bf5","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Frenk_Mi_van_veletek_video_klip_premier","timestamp":"2020. június. 23. 10:01","title":"Premier: Nem karantén-dal, de nagyon is 2020-ról szól Frenk új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Valójában a munka rekordgyorsasággal zajlik. Ha a jövő év elejére – a Covid-19 betegség megjelenése után nagyjából másfél éven belül – meglenne az oltás, márpedig léteznek ilyen előrejelzések, akkor a tudósok minden eddiginél gyorsabbak lennének. Az ebola elleni oltás például tíz év alatt jutott el a fejlesztéstől az alkalmazásig.","shortLead":"Valójában a munka rekordgyorsasággal zajlik. Ha a jövő év elejére – a Covid-19 betegség megjelenése után nagyjából...","id":"20200622_koronavirus_elleni_vedooltas_fejlesztese_mikor_lesz_vakcina_kiserletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c8e8c1-89b2-45f2-9782-07033f91dc7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_koronavirus_elleni_vedooltas_fejlesztese_mikor_lesz_vakcina_kiserletek","timestamp":"2020. június. 22. 11:05","title":"Hol késik a vakcina? Miért tart ilyen sokáig a koronavírus elleni oltás fejlesztése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]