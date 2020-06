Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ff5c021-29c1-4818-8768-afc503be5184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már napok óta 30 fokos kánikula tombol Kelet-Szibériában.","shortLead":"Már napok óta 30 fokos kánikula tombol Kelet-Szibériában.","id":"20200621_38_fokot_mertek_a_Fold_egyik_leghidegebb_pontjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ff5c021-29c1-4818-8768-afc503be5184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4506b4c-37a0-4cbc-86b7-acf692651b46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_38_fokot_mertek_a_Fold_egyik_leghidegebb_pontjan","timestamp":"2020. június. 21. 18:35","title":"38 fokos hőséget mértek a Föld egyik leghidegebb pontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új, még ki nem adott funkciót tesztel, ami segítené a felhasználókat abban, hogy a város szélén hagyják autójukat, majd tömegközlekedéssel jussanak el a munkahelyükre.","shortLead":"A Google egy új, még ki nem adott funkciót tesztel, ami segítené a felhasználókat abban, hogy a város szélén hagyják...","id":"20200622_google_terkep_google_maps_tomegkozlekedes_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbde3881-10e4-443d-933e-a3ba72d3de60","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_google_terkep_google_maps_tomegkozlekedes_parkolas","timestamp":"2020. június. 22. 09:03","title":"Olyan funkció kerülhet a Google Térképbe, amitől kevesebb autó lehet a városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d27f4cb-3a80-42cc-88e0-f458f9814aaf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fénysorompó működött és pirosan jelzett, megy autós mégis megpróbált áthajtani a vonat előtt.","shortLead":"A fénysorompó működött és pirosan jelzett, megy autós mégis megpróbált áthajtani a vonat előtt.","id":"20200621_A_legrosszabbkor_hajtott_a_vasuti_atjaroba_egy_sofor_Derecskenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d27f4cb-3a80-42cc-88e0-f458f9814aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a3c08c-521a-408c-bab7-e0d151c03875","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_A_legrosszabbkor_hajtott_a_vasuti_atjaroba_egy_sofor_Derecskenel","timestamp":"2020. június. 21. 19:40","title":"A legrosszabbkor hajtott a vasúti átjáróba egy sofőr Derecskénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Bálint gazda, tüntettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, rekordszámú új fertőzöttet jelentette a WHO. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Elhunyt Bálint gazda, tüntettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, rekordszámú új fertőzöttet jelentette a WHO...","id":"20200622_Radar360_Veszelyben_lehet_az_Index_ketharmaddal_nyert_Orban_szovetsegese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be7ced4-da3d-45c2-998f-b68945684380","keywords":null,"link":"/360/20200622_Radar360_Veszelyben_lehet_az_Index_ketharmaddal_nyert_Orban_szovetsegese","timestamp":"2020. június. 22. 08:00","title":"Radar360: Veszélyben lehet az Index, kétharmaddal nyert Orbán szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5095edaa-533c-4b87-a4c3-a1d608209108","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű kompakt 48 V-os lágyhibrid rendszert és digitális műszeregységet kapott.","shortLead":"A népszerű kompakt 48 V-os lágyhibrid rendszert és digitális műszeregységet kapott.","id":"20200623_hibrid_lett_a_ford_focus_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5095edaa-533c-4b87-a4c3-a1d608209108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc728dc1-34b0-441b-99f7-7a7d3cb685ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200623_hibrid_lett_a_ford_focus_is","timestamp":"2020. június. 23. 09:21","title":"Hibrid lett a Ford Focus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész azért kampányol, hogy a brit iskolákban ne legyen kötelező a hús a menzákon.","shortLead":"A zenész azért kampányol, hogy a brit iskolákban ne legyen kötelező a hús a menzákon.","id":"20200623_Paul_McCartney_hadat_uzent_a_husos_menuknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52869ba0-e64f-4bcf-9754-072298baabe7","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Paul_McCartney_hadat_uzent_a_husos_menuknek","timestamp":"2020. június. 23. 09:17","title":"Paul McCartney hadat üzent a húsos menüknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f2753c-b67a-4ef0-bfad-1b02fef2d74e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beutazási korlátozásokról szóló kormányrendelet jóval megengedőbb, mint amire Szijjártó Péter múlt heti bejelentéséből következtetni lehetett.","shortLead":"A beutazási korlátozásokról szóló kormányrendelet jóval megengedőbb, mint amire Szijjártó Péter múlt heti...","id":"20200622_beutazas_magyarok_nincs_karanten_kormanyrendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f2753c-b67a-4ef0-bfad-1b02fef2d74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fdc511-2922-4f12-bf29-846ba000eef3","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_beutazas_magyarok_nincs_karanten_kormanyrendelet","timestamp":"2020. június. 22. 14:34","title":"Nem vár kötelező karantén a hazautazó magyarokra, akárhonnan is jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf9a622-6c54-475e-a040-b2561f31a4c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mahart vonatpótló hajókat állított be a nagymarosi szakaszon. Negyven perces menetidővel érdemes számolni, de a buszt választók sem járnak jobban.","shortLead":"A Mahart vonatpótló hajókat állított be a nagymarosi szakaszon. Negyven perces menetidővel érdemes számolni, de a buszt...","id":"20200622_vonatpotlo_hajo_nagymaros_szob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf9a622-6c54-475e-a040-b2561f31a4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f60c91-0a07-4d9c-b72b-1cfcc99afc9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_vonatpotlo_hajo_nagymaros_szob","timestamp":"2020. június. 22. 10:18","title":"Összefogott a MÁV és a Mahart: itt vannak a vonatpótló hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]