[{"available":true,"c_guid":"b4baea6b-b445-49e0-803e-7829b67d7543","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Világsztárokkal rendeznek online koncertet most szombaton.","shortLead":"Világsztárokkal rendeznek online koncertet most szombaton.","id":"20200622_shakira_justin_bieber_online_koncert_europai_bizottsag_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4baea6b-b445-49e0-803e-7829b67d7543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef900219-e294-424f-bc51-ced15c029a5c","keywords":null,"link":"/elet/20200622_shakira_justin_bieber_online_koncert_europai_bizottsag_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. június. 22. 21:58","title":"Shakirával és Justin Bieberrel gyűjt az Európai Bizottság a koronavírus elleni vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghalt Bálint György kertészmérnök, volt országgyűlési képviselő – az ország Bálint gazdája. A hírt Facebook-oldalán közölték vasárnap este. Júliusban lett volna 101 éves.","shortLead":"Meghalt Bálint György kertészmérnök, volt országgyűlési képviselő – az ország Bálint gazdája. A hírt Facebook-oldalán...","id":"20200621_Elment_Balint_gazda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a59595-076e-4520-8b64-efee99c37f41","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Elment_Balint_gazda","timestamp":"2020. június. 21. 20:29","title":"Elment Bálint gazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tippelt például Ön az 1-re?","shortLead":"Tippelt például Ön az 1-re?","id":"20200621_Nagy_a_szoras_a_hatos_lotto_e_heti_szamainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfa5a89-ce94-4531-9008-3bf0c2a2aa1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200621_Nagy_a_szoras_a_hatos_lotto_e_heti_szamainal","timestamp":"2020. június. 21. 17:26","title":"Nagy a szórás a hatos lottó e heti számainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő nagyon belejött ebbe a műfajba: kaptak üzenetet a diplomázók, most meg az érettségizők is. Senkit (és semmit) sem bíznak a véletlenre. Van iskola, amelyik olyan lelkes lett, hogy a levelet ki is tette az oldalára.","shortLead":"A kormányfő nagyon belejött ebbe a műfajba: kaptak üzenetet a diplomázók, most meg az érettségizők is. Senkit (és...","id":"20200621_Orban_Viktor_az_erettsegizoknek_is_levelet_ir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233e6448-07c9-474a-aea1-7da317ed1f47","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Orban_Viktor_az_erettsegizoknek_is_levelet_ir","timestamp":"2020. június. 21. 10:02","title":"Ha egy üzlet beindul: Orbán Viktor az érettségizőknek is levelet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"067d552b-29bd-44f8-8a69-de0527773f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a NASA 2025 októberében indítaná útnak az űrszondáját, amellyel a Neptunusz Triton nevű holdját térképeznék fel.","shortLead":"A tervek szerint a NASA 2025 októberében indítaná útnak az űrszondáját, amellyel a Neptunusz Triton nevű holdját...","id":"20200622_neptunusz_holdja_triton_nasa_kuldetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=067d552b-29bd-44f8-8a69-de0527773f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c225053-f37e-426d-99a8-3c853ae05adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_neptunusz_holdja_triton_nasa_kuldetes","timestamp":"2020. június. 22. 10:33","title":"2025-ben indulhat, 2038-ra érhet el a Neptunusz Triton holdjára a NASA új szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360b934b-3696-4470-bd10-8d6b4fee0501","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hollywoodi antiszemitizmusról tálalt ki a Stranger Things sztárja egy interjúban. ","shortLead":"A hollywoodi antiszemitizmusról tálalt ki a Stranger Things sztárja egy interjúban. ","id":"20200622_Tulsagosan_zsidonak_tartottak_Winona_Rydert_egy_filmszerephez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=360b934b-3696-4470-bd10-8d6b4fee0501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec899251-b7d9-43f6-9dbf-454df49ca382","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Tulsagosan_zsidonak_tartottak_Winona_Rydert_egy_filmszerephez","timestamp":"2020. június. 22. 15:29","title":"\"Túlságosan zsidónak\" tartották Winona Rydert egy filmszerephez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf459cf-c309-4ed4-8a66-3b37b7ce8ba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lefújták a veszélyhelyzetet, egyre közelebb járunk a teljes újranyitáshoz; a Lánchíd és a tűzijáték miatt veszett össze a főváros a kormánnyal; sorra vizsgálják felül a cégek a rasszizmus gyanújába került márkaneveiket és logókat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lefújták a veszélyhelyzetet, egyre közelebb járunk a teljes újranyitáshoz; a Lánchíd és a tűzijáték miatt veszett össze...","id":"20200621_Es_akkor_lanchid_budapest_veszelyhelyzet_tata_ingatlanok_oltoanyag_tuzijatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edf459cf-c309-4ed4-8a66-3b37b7ce8ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed045b60-33e6-404d-9c3a-09fb26bd839b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Es_akkor_lanchid_budapest_veszelyhelyzet_tata_ingatlanok_oltoanyag_tuzijatek","timestamp":"2020. június. 21. 07:55","title":"És akkor csontvázak helyett a Lánchíd esik ki a szekrényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9f8818-e4e0-4f9d-a4b4-4509ca042db9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Valószínűleg nem eltűnt, hanem nem is létezett az az 1,9 milliárd euró, amellyel Európa egyik legnagyobb online fizetési szolgáltatója, a Wirecard nem tud elszámolni. De ez nem azt jelenti, hogy aki eddig megbízott a fintech cégekben, annak az egész rendszerben kellene csalódnia.","shortLead":"Valószínűleg nem eltűnt, hanem nem is létezett az az 1,9 milliárd euró, amellyel Európa egyik legnagyobb online...","id":"20200622_fintech_wirecard_keszpenzmentes_online_fizetesi_szolgaltato_penzugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e9f8818-e4e0-4f9d-a4b4-4509ca042db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96c3b92-a327-40d9-8889-925dfa50d8d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_fintech_wirecard_keszpenzmentes_online_fizetesi_szolgaltato_penzugy","timestamp":"2020. június. 22. 17:20","title":"Az eltűnt kétmilliárd euró nyomában: biztonságban van a pénzünk a fintech cégeknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]