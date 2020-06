Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c4d7d16-adf1-4edf-809e-7074514c1bf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy karriert fut be ezekben az órákban is a Twitter közösségi szolgáltatásban két fotó, amely ugyan a Barátok közt Kertész Vilmosának ismerete nélkül is vicces, de a magyar felhasználók külföldi társaiknál még jobban szórakozhatnak rajta.","shortLead":"Nagy karriert fut be ezekben az órákban is a Twitter közösségi szolgáltatásban két fotó, amely ugyan a Barátok közt...","id":"20200622_twitter_buszvezetok_vili_bacsi_baratok_kozt_kertesz_vilmos_varkonyi_andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c4d7d16-adf1-4edf-809e-7074514c1bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9e96c2-857b-48e1-ac04-95d0fe83b798","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_twitter_buszvezetok_vili_bacsi_baratok_kozt_kertesz_vilmos_varkonyi_andras","timestamp":"2020. június. 22. 11:03","title":"350 ezer ember rajong Vili bácsiért Twitteren úgy, hogy azt sem tudják, ki ő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lopott kocsi miatt riasztották a rendőröket, mire kiértek, kilenc sebesültet találtak.","shortLead":"Lopott kocsi miatt riasztották a rendőröket, mire kiértek, kilenc sebesültet találtak.","id":"20200621_Lovoldozes_tort_ki_egy_szuletesnapi_bulin_New_York_allamban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00746df-1814-4de1-b12d-dcff584d6c38","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Lovoldozes_tort_ki_egy_szuletesnapi_bulin_New_York_allamban","timestamp":"2020. június. 21. 21:55","title":"Lövöldözés tört ki egy születésnapi bulin New York államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Tejben és tojásban is erősítene a pár év alatt agrármágnássá vált Mészáros Lőrinc. Nemcsak a legnagyobb munkáltató és szállodatulajdonos lett mára Orbán Viktor barátja, de jó eséllyel köze van mindennapi élelmiszerünkhöz is.","shortLead":"Tejben és tojásban is erősítene a pár év alatt agrármágnássá vált Mészáros Lőrinc. Nemcsak a legnagyobb munkáltató és...","id":"20200622_Meszaros_Lorinc_agrarvezere_Minden_negyedik_liter_tej_eloallitasaban_ott_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd41d71-6e10-4204-80d3-e3a890bf1c71","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Meszaros_Lorinc_agrarvezere_Minden_negyedik_liter_tej_eloallitasaban_ott_vagyunk","timestamp":"2020. június. 22. 14:30","title":"Van, amiben Mészáros még nem tud versenyezni Csányival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f320dbdd-0377-43bc-bb30-bedcca2c90d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyére figyelmeztetést is kiadtak.","shortLead":"Négy megyére figyelmeztetést is kiadtak.","id":"20200623_idojaras_meteorologia_szel_zapor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f320dbdd-0377-43bc-bb30-bedcca2c90d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b80ab19-ae35-4641-a7b6-1f2f606e1bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_idojaras_meteorologia_szel_zapor","timestamp":"2020. június. 23. 05:12","title":"Viharos szél lesz ma, zivatar nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05f8fb8-2833-4cd3-a294-04f6bed9da29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szappanbuborékok felszínén szállított virágporral sikerült megtermékenyítenie körtefákat egy japán kutatócsoportnak.","shortLead":"Szappanbuborékok felszínén szállított virágporral sikerült megtermékenyítenie körtefákat egy japán kutatócsoportnak.","id":"20200621_pollen_szamitasa_szappanbuborekkal_gyumolcsfakra_japan_tudosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e05f8fb8-2833-4cd3-a294-04f6bed9da29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc79a20-a6df-4f76-b5c0-485ac4317795","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_pollen_szamitasa_szappanbuborekkal_gyumolcsfakra_japan_tudosok","timestamp":"2020. június. 21. 16:03","title":"Méhek helyett szappanbuborékokat kilövő drónnal végzik a beporzást japán tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régi arcok és egy nagyon új koncepció bukkant fel a kormánykritikus lapnál. A főszerkesztő is ellenzi a tervet.","shortLead":"Régi arcok és egy nagyon új koncepció bukkant fel a kormánykritikus lapnál. A főszerkesztő is ellenzi a tervet.","id":"20200621_Veszelyhelyzet_az_Indexnel_atallitottak_a_szabadsagmutatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13072cc5-44e9-4464-9b04-118b35a354df","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Veszelyhelyzet_az_Indexnel_atallitottak_a_szabadsagmutatot","timestamp":"2020. június. 21. 19:43","title":"Veszélyhelyzet az Indexnél, átállították a szabadságmutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94da33a-0efa-4a73-85c4-e95fe8f4e9c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztay András azonnali hatállyal távozott. Tudomásunk szerint a főszerkesztőt nem váltották le. ","shortLead":"Pusztay András azonnali hatállyal távozott. Tudomásunk szerint a főszerkesztőt nem váltották le. ","id":"20200623_Lemondott_az_Index_vezerigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b94da33a-0efa-4a73-85c4-e95fe8f4e9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35d451c-c599-421a-a6a8-71442ccda18c","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Lemondott_az_Index_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. június. 23. 14:40","title":"Lemondott az Index vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Csorbai Ferencet már megválasztása előtt arra kérte mindenki, lépjen vissza, és fair versenyben dőljön el, hogy ki legyen Mohács vezetője. A politikus eddig ellenállt, de most már ő is „tiszta képet” szeretne. Nem kapkodja el viszont a képviselő-testületi ülés összehívását, amelyen az önfeloszlatásról dönthetnének. ","shortLead":"Az MSZP-s Csorbai Ferencet már megválasztása előtt arra kérte mindenki, lépjen vissza, és fair versenyben dőljön el...","id":"20200623_mohacs_onkormanyzat_polgarmester_csorbai_ferenc_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132ab8cc-b309-4737-861f-90473e274964","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_mohacs_onkormanyzat_polgarmester_csorbai_ferenc_fidesz","timestamp":"2020. június. 23. 11:00","title":"Ellenfél nélkül lett Mohács polgármestere, most már ő is új választást szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]