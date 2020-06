Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan újdonságot is tartalmaz a szeptemberben érkező macOS Big Sur, amiért igazán hálásak lesznek a Safari használói. A weboldalak látogatottságában viszont zavart okozhat az Apple szigora.","shortLead":"Olyan újdonságot is tartalmaz a szeptemberben érkező macOS Big Sur, amiért igazán hálásak lesznek a Safari használói...","id":"20200624_macos_big_sur_safari_bongeszo_nyomkovetes_google_analytics_blokkolas_wwdc_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c3ad76-74c5-4da2-9892-42c8f8219eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_macos_big_sur_safari_bongeszo_nyomkovetes_google_analytics_blokkolas_wwdc_2020","timestamp":"2020. június. 24. 13:03","title":"Blokkolni fogja a Google Analytics kódját az Apple, papíron eltűnhetnek a safaris látogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2841f7de-01a6-4901-b85b-14c365aef186","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA-nak köszönhetően már arról is vannak ismereteink, hogyan fest a naplemente a Földön túli bolygókon.","shortLead":"A NASA-nak köszönhetően már arról is vannak ismereteink, hogyan fest a naplemente a Földön túli bolygókon.","id":"20200625_naplemente_venusz_uranusz_mars_titan_trappist_1e_bolygok_nasa_szimulacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2841f7de-01a6-4901-b85b-14c365aef186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55de6251-a741-449c-bd10-a56ba0d2d3ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_naplemente_venusz_uranusz_mars_titan_trappist_1e_bolygok_nasa_szimulacio","timestamp":"2020. június. 25. 08:33","title":"Videón mutatja meg a NASA, milyen a naplemente más bolygókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bérek stagnálhatnak, a nyugdíjak reálértéke csökkenhet idén - írja friss prognózisában a gazdaságkutató.","shortLead":"A bérek stagnálhatnak, a nyugdíjak reálértéke csökkenhet idén - írja friss prognózisában a gazdaságkutató.","id":"20200625_Elvetette_optmista_forgatokonyvet_a_GKI_sulyos_visszaesesre_szamit_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d729159-2b2e-4100-b521-25d4c4cfe1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_Elvetette_optmista_forgatokonyvet_a_GKI_sulyos_visszaesesre_szamit_iden","timestamp":"2020. június. 25. 05:31","title":"Elvetette optimista forgatókönyvét a GKI, súlyos visszaesésre számít idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd849fd2-0faf-46c1-920c-ef85786ae1fe","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Enyhül a járványhelyzet, de sok, a vészhelyzet idején hirtelen hozott intézkedés és felvetett terv velünk marad még pár hónapig a fővárosi közlekedésben: ideiglenes bringasávok, forgalomcsillapítás, sebességkorlátozás. Megpróbáltunk utánajárni, mi marad ebből, és mire számíthatunk később.","shortLead":"Enyhül a járványhelyzet, de sok, a vészhelyzet idején hirtelen hozott intézkedés és felvetett terv velünk marad még pár...","id":"20200624_budapest_kozlekedese_a_jarvanyhelyzet_utan_es_kesobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd849fd2-0faf-46c1-920c-ef85786ae1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b30d894-28ed-47e5-b3f7-119c8d0f7c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_budapest_kozlekedese_a_jarvanyhelyzet_utan_es_kesobb","timestamp":"2020. június. 24. 12:00","title":"Kapóra jött a koronavírus Karácsonyéknak: teljesen átszabhatják a budapesti közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fidesz alelnöke szerint új szabályozás kellene a magyar sör- és üdítőital-piacon. Megszüntetnék a termékkizárólagosságot biztosító szerződések rendszerét.","shortLead":"A Fidesz alelnöke szerint új szabályozás kellene a magyar sör- és üdítőital-piacon. Megszüntetnék...","id":"20200624_kosa_lajos_italgyarto_sor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7b9f18-1e36-4bed-9dc4-8dc749e6ab9b","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_kosa_lajos_italgyarto_sor","timestamp":"2020. június. 24. 17:41","title":"Kósa Lajos megrendszabályozná a külföldi italgyártókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arra még várni kell, hogy az éjszakai szórakozóhelyek is vendégeket fogadhassanak.","shortLead":"Arra még várni kell, hogy az éjszakai szórakozóhelyek is vendégeket fogadhassanak.","id":"20200623_Jovo_heten_kinyithatnak_az_ettermek_es_a_szallodak_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3cefa2-64b5-49e1-bb7e-fb323e79a587","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_Jovo_heten_kinyithatnak_az_ettermek_es_a_szallodak_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. június. 23. 19:11","title":"Jövő héten kinyithatnak az éttermek és a szállodák Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Inkább hosszabb távon lehet lakáspiaci és lakáshitelpiaci hatása az MNB keddi döntésének.","shortLead":"Inkább hosszabb távon lehet lakáspiaci és lakáshitelpiaci hatása az MNB keddi döntésének.","id":"20200624_lakasarak_havi_torleszto_kamatcsokkenes_mnb_jegybank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592b6158-423a-400e-a714-baf9ff9bc750","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200624_lakasarak_havi_torleszto_kamatcsokkenes_mnb_jegybank","timestamp":"2020. június. 24. 08:58","title":"Mi lesz a havi törlesztéssel és a lakásárakkal a kamatcsökkenés után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1468f8d3-ec43-4b2a-a95a-f7da3c6a0cef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár már korábban kiírtak egy népszavazást a keleti parti államban, hogy módosítsák a nevet, a szenátus újabb referendumról döntött.","shortLead":"Bár már korábban kiírtak egy népszavazást a keleti parti államban, hogy módosítsák a nevet, a szenátus újabb...","id":"20200624_rhode_island_rabszolgasag_amerikai_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1468f8d3-ec43-4b2a-a95a-f7da3c6a0cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc0e4b1-28c5-4b7b-99fa-3038c720176c","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_rhode_island_rabszolgasag_amerikai_allam","timestamp":"2020. június. 24. 12:35","title":"Megváltoztatnák egy amerikai állam nevét, mert a rabszolgaságra utal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]