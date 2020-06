Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"19 repülő útját szakították meg a hiba miatt.","shortLead":"19 repülő útját szakították meg a hiba miatt.","id":"20200628_Boeing_777_repulo_uzemanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bdfdb02-6f73-439f-bfb7-6bddd1e1bf5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_Boeing_777_repulo_uzemanyag","timestamp":"2020. június. 28. 11:34","title":"Hibás a Boeing 777-es gépek üzemanyagszint-jelző rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7821f143-27bc-4f92-b9d1-71d0e33aacbc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modernizált Audi Q5 karakteresebb megjelenést, hátul a legmodernebb OLED lámpákat kapott amellett, hogy a teljes motorizációját áthangolták hibridhajtásra. ","shortLead":"A modernizált Audi Q5 karakteresebb megjelenést, hátul a legmodernebb OLED lámpákat kapott amellett, hogy a teljes...","id":"20200629_Audi_Q5_facelift","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7821f143-27bc-4f92-b9d1-71d0e33aacbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29a51a5-4092-40e5-a818-a7fe0cfe15c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_Audi_Q5_facelift","timestamp":"2020. június. 29. 14:41","title":"Itt a legnépszerűbb Audi SUV frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa53d40-a332-41cd-bee2-8af34ba4ec4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 38 éves, háromgyerekes édesanyáért családja és barátai fogtak össze.","shortLead":"A 38 éves, háromgyerekes édesanyáért családja és barátai fogtak össze.","id":"20200627_Egy_nap_alatt_huszmillio_forint_gyult_ossze_a_fotoriporter_kezelesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa53d40-a332-41cd-bee2-8af34ba4ec4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d6d3a5-17a6-4645-898c-99716c1ddd0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Egy_nap_alatt_huszmillio_forint_gyult_ossze_a_fotoriporter_kezelesere","timestamp":"2020. június. 27. 19:52","title":"Egy nap alatt húszmillió forint gyűlt össze a fotóriporter kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ddd7b6-972c-44f9-a62b-953593f4b556","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Máris a 2022-es brazil elnökválasztás egyik esélyes résztvevőjeként kezelik Sérgio Morót, aki vizsgálóbíróként felgöngyölítette országa és Latin-Amerika legnagyobb korrupciós botrányát. Az igazságügyminiszteri posztról pedig olyan állításokat megfogalmazva mondott le, amelyek elvezethetnek akár a hivatalban lévő Jair Bolsonaro államfő elleni alkotmányos vádemelésig is.","shortLead":"Máris a 2022-es brazil elnökválasztás egyik esélyes résztvevőjeként kezelik Sérgio Morót, aki vizsgálóbíróként...","id":"202026_sergio_moro_brazil_politikusok_nemezise","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ddd7b6-972c-44f9-a62b-953593f4b556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a411208f-4e64-45c5-95dd-1c108e03cc7d","keywords":null,"link":"/360/202026_sergio_moro_brazil_politikusok_nemezise","timestamp":"2020. június. 29. 10:00","title":"Sorrendben a harmadik elnök vesztét okozhatja a senkitől sem félő brazil bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet Tesco-busszal járni ezután a budaörsi üzletbe. A cég a korábbi járatmegszüntetéseket az alacsony kihasználtsággal indokolta.","shortLead":"Nem lehet Tesco-busszal járni ezután a budaörsi üzletbe. A cég a korábbi járatmegszüntetéseket az alacsony...","id":"20200628_ingyenes_busz_Tesco_megszuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2057cd81-2e87-40c5-a6bb-5fae4f76a095","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_ingyenes_busz_Tesco_megszuntetes","timestamp":"2020. június. 28. 11:44","title":"Újabb ingyenes buszjáratot szüntet meg a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b76e8e7-615f-4674-862b-b0acffeb9c1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kemény volt a június is ebben az évben, sok szembenézéssel és erőfeszítéssel, de néhány ember, akivel ebben az elmúlt hetekben a cikkeinkben foglalkoztunk, azt is megmutatta, hogy mi számít igazán. Összegyűjtöttük a hónap legjobb cikkeit az Élet + Stílus és a Kult rovatból. ","shortLead":"Kemény volt a június is ebben az évben, sok szembenézéssel és erőfeszítéssel, de néhány ember, akivel ebben az elmúlt...","id":"20200628_Egy_vasalodeszka_tetejen_usztunk_be_a_nyarba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b76e8e7-615f-4674-862b-b0acffeb9c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4ec48a-05a7-4498-87e3-f569bf1f328b","keywords":null,"link":"/elet/20200628_Egy_vasalodeszka_tetejen_usztunk_be_a_nyarba","timestamp":"2020. június. 28. 20:00","title":"Egy vasalódeszka tetején úsztunk be a nyárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingatlan.com szerint egyre inkább növekszik az olló a vásárlási kedv és a tényleges kereslet fizetőképessége között.","shortLead":"Az ingatlan.com szerint egyre inkább növekszik az olló a vásárlási kedv és a tényleges kereslet fizetőképessége között.","id":"20200629_lakasarak_csokkenes_ingatlanpiac_elado_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be46ac8e-b2a2-404f-847b-adc93bea7b92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200629_lakasarak_csokkenes_ingatlanpiac_elado_ingatlan","timestamp":"2020. június. 29. 08:12","title":"Csökkenhetnek a lakásárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök vasárnap újraposztolt egy olyan Twitter-üzenetet, amelyben egyik híve azt kiabálja oda az ellene tüntetőknek, hogy „fehér hatalom”.","shortLead":"Az elnök vasárnap újraposztolt egy olyan Twitter-üzenetet, amelyben egyik híve azt kiabálja oda az ellene tüntetőknek...","id":"20200628_Itt_van_Trump_ujabb_botranya__retweetelt_video_a_feher_hatalomrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ceb07-e9d1-42e7-81c1-da1b6eed38a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Itt_van_Trump_ujabb_botranya__retweetelt_video_a_feher_hatalomrol","timestamp":"2020. június. 28. 17:21","title":"Itt van Trump újabb botránya – retweetelt videó a „fehér hatalomról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]